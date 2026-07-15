Megvan a mentőöv! Ebbe kapaszkodik Cooky, miután minden reménye elszállt a világbajnokságon

Sokként érte a futballvilágot a világbajnokság legutóbbi elődöntője, ahol a bombaerős francia válogatott szinte kapura lövés nélkül maradt alul a szárnyaló spanyol armada ellen. A spanyolok elképesztő magabiztossággal vették el a labdát és a területet Kylian Mbappééktól, esélyt sem hagyva a galloknak a szépítésre. A francia szupercsapat teljesen tanácstalanul játszott, a fájdalmas bukáson pedig a hazánkban rendkívül népszerű francia származású lemezlovas, Cooky sem tudta túltenni magát.

Cooky nem ezt várta a világbajnokságtól, lesújtotta a franciák váratlan veresége (Fotó: Bors)

Cooky csalódott: Súlyos vereségbe szaladt bele Franciaország a világbajnokságon

A rádiós műsorvezető, aki alig három hete még rendkívül magabiztosan beszélt a félelmetes francia támadókról, most teljesen összetörve nyilatkozott az Origónak a Franciaország Spanyolország derbiről.

Megérdemlik a spanyolok, fáj kimondani. Sokkal jobban játszottak. Nem elődöntős színvonalat produkáltunk, de a foci az ilyen. Rossz napot fogtunk ki

– kezdte szomorúan Cooky, akit a vigaszágas folytatás sem villanyoz fel különösebben. „Szombaton játszunk a harmadik helyért, de szerintem ott is kikapunk, lelkileg ezen nehéz túllépni...” – vallotta be őszintén, majd azt is elárulta, kit vár a csúcsra a másik ágról. „Remélem, hogy az angolok nyerik meg a világbajnokságot.”

A Fradi sikerével vigasztalódna

A lemezlovas szerint a spanyolok elleni találkozón a francia sztárok teljesen csődöt mondtak, és az ellenfél taktikailag teljesen megbénította őket a pályán.

Olise nagyon rossz volt, Mbappéra hárman mentek rá. Megfojtották a játékunkat. A spanyolok taktikailag sokkal jobbak voltak

– elemezte a helyzetet, ám igyekszik a hazai futballban megtalálni a vigaszt, amely hamarosan újra elhozza a meccsnapok izgalmát a mindennapokba.

„A lényeg, hogy hamarosan újra lesznek a Fradi meccsek. Csütörtökön a Vojvodina ellen kezdünk. Ők a kapaszkodók most nekem. Ma reggel úgy keltem fel, mintha valami hiányozna. Nincs már kinek szurkolnom a vb-n...” – magyarázta megtörten a rádiós. A kiesés ugyanakkor egy dicsőséges korszak végét is jelenti a francia válogatott élén, Cooky azonban bízik a gyors és sikeres megújulásban. „Deschamps utolsó tornája volt ez, de nagy köszönettel tartozunk neki, mert az irányítása alatt világbajnokok lettünk. Zidane érkezésével pedig lendületet, frissességet, új szemléletet kaphat a csapat.”