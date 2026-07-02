Sokk a királyi családban: hajszárítót dugtak Vilmos herceg arca elé, a reakciójától felrobban az internet

Vilmos herceg arról ismert, hogy remek kapcsolatot alakít ki a nyilvánossággal, és gyakran emlékezetes reakciókkal válaszol azokra, akikkel hivatalos programjai során találkozik. A héten azonban különösen nagy figyelmet keltett, amikor egy nyilvános eseményen egy hajszárítót mutattak neki…

Hajszárítót nyomtak Vilmos herceg kezébe – a reakciójára senki sem számított Fotó: EDDIE MULHOLLAND / POOL

A héten Vilmos herceg egy olyan rendezvényen vett részt, ahol különféle háztartási készülékeket mutattak be neki. Ekkor történt egy váratlan pillanat, amely sokakat meglepett – talán azért is, mert nem félt saját magán viccelődni. A leendő királyt beszélgetés közben vették fel, a felvételt később pedig az X-en is megosztották. A helyzet azonban váratlan fordulatot vett, amikor a beszélgetés hirtelen a herceg hajára terelődött.

Hajszárítót nyomtak Vilmos herceg kezébe – a reakciójára senki sem számított

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló jelenet történt. Korábban is sok dicséretet kapott azért, ahogyan reagált egy fiatal rajongóra, aki az utcán odakiáltott neki.

Az egyik felhasználó ezt írta: „Vilmos herceg mindig képes jó hangulatot teremteni maga körül a viccelődésével. Ezúttal azon élcelődött, hogy neki nincs szüksége hajszárítóra”.

A felvételen ezután látható, amint valaki a hajszárítókról beszél Vilmos herceggel, mire ő gyorsan így reagál:

Néhányunknak nincs szüksége hajszárítóra.

Ezután elneveti magát, megmutatva jellegzetes humorérzékét. A körülötte állók is mosolyogtak és nevettek, értékelve, hogy nem fél saját magán viccelődni. Mivel már kevés haja van, örömmel ütött el egy tréfát a saját kopaszodása kapcsán.

A beszámolók szerint az eset akkor történt, amikor a Langstane Housing Association munkatársainak segített. A Homewards Initiative program részeként új bérlők számára állítottak össze üdvözlőcsomagokat. A jelenetről készült felvételek közül több is felkerült az internetre, és az emberek sokféleképpen reagáltak rá. Sokan úgy vélték, hogy a történtek sokat elárulnak Vilmos herceg személyiségéről.

Valaki ezt írta: „Vilmos herceg kedves és szerethető”. Egy másik hozzátette: „Imádom őt”. Egy harmadik pedig így fogalmazott: „Ez nagyon vicces” – írja a Mirror.