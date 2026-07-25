Megható vallomást tett Weisz Fanni: Gyerekként azt hitte, a halló embereknek különleges képességük van

Őszinte és megható gondolatokat osztott meg követőivel Weisz Fanni. A modell a 24 óráig elérhető Instagram-történetében mesélt arról, hogyan élte meg kisgyermekként, hogy ő és a bátyja nem hallanak, miközben a körülöttük élő felnőttek egészen másképp érzékelték a világot. Bejegyzésében arról is írt, hosszú út vezetett odáig, hogy elfogadja önmagát, ma pedig már úgy gondolja, a nehézségek ellenére is lehet teljes életet élni.

Weisz Fanni fiának is megtanítja jelelést (Fotó: Szabolcs László)

Weisz Fanni bátyja sem halló

Fanni számára gyerekként sok minden természetesnek tűnt, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy a halló emberek olyan dolgokra képesek, amelyek neki és a bátyjának nem adatnak meg. Testvére volt az, akivel mindig ugyanúgy tapasztalták meg a világot, ezért sokáig azt hitte, idővel ő is ugyanúgy fog hallani, mint a felnőttek.

„Amikor kicsi voltam, sokszor csak figyeltem a felnőtteket. Láttam, hogy akkor is megértik egymást, ha nem néznek egymásra. Ha valaki a hátuk mögül szólt hozzájuk, akkor megfordultak. Ha egy másik szobából hívták őket, visszaszóltak. A bátyámmal mi csak akkor értettük egymást, álltunk, és láttuk egymás jelzéseit. Gyerekként azt hittem, hogy a felnőttek valamilyen különleges képesség birtokában vannak.”

Azt gondoltam, hogyha felnövök, akkor én is tudni fogom ezt. Később kellett megértenem és elfogadnom, hogy ez nem így lesz. Sem a bátyám, sem én nem hallunk, ezért bizonyos dolgokat mindig másképp fogunk megtapasztalni. Nem volt könnyű feldolgozni, hogy más vagyok. De idővel megtanultam, hogy egy megváltoztathatatlan helyzet nem jelenti azt, hogy ne lehetne teljes életet élni. Sokszor nem azt választhatjuk meg, hogy mi történik velünk, hanem azt, hogyan állunk fel belőle

– írta Weisz Fanni Instagram-oldalán.

Weisz Fanni családja sokat támogatták a gyerekkorában a modellt (Fotó: Szabolcs László)

Weisz Fanni siketsége nem gátolta abban, hogy teljes életet éljen

A modell vallomása sokakat megérintett, hiszen őszintén beszélt arról a felismerésről, amely gyermekként mély nyomot hagyott benne. Bár akkoriban nehéz volt elfogadnia, hogy másképp érzékeli a világot, mára megtanulta, hogy a hallássérülése nem határozza meg az életét. Éppen ellenkezőleg: saját történetével és példájával ma már rengeteg embernek ad erőt, és azt üzeni, hogy a nehézségek ellenére is lehet boldogan, teljes életet élni.