Öröm a hazai sztárvilágban: titokban összeházasodott Xantus Barbara és Laklóth Aladár

Xantus Barbara és Laklóth Aladár a hétvégén összeházasodott. A frigy híre a Blikk cikkéből derül ki, bár a színésznő telefonon nem erősítette meg az értesülést. A pár boldogságáról Arany Tamás volt labdarúgó-játékvezető számolt be közösségi oldalán, miután Móron találkozott velük.

Xantus Barbara és Laklóth Aladár esküvője után sokan gratuláltak (A kép illusztráció) Fotó: Caleb Oquendo / Pexels.com

Xantus Barbara és Laklóth Aladár esküvője után sokan gratuláltak

A színészházaspár az esküvőt követően Mórra utazott, ahol Xantus Barbara az Eladó a férjem című előadásban lépett színpadra. Arany Tamás beszámolója szerint Laklóth Aladár elmondta neki, hogy előző nap házasodtak össze. A társaság a Hétkúti Hotelben koccintott az ifjú párra, akik azt tervezik, hogy a jövőben minden évben Móron ünneplik majd a házassági évfordulójukat.

Az örömhírre az ismerősök és a rajongók is sorra gratuláltak. Egy helyi kávézó szintén megosztotta, hogy vendégül látta Xantus Barbarát és férjét, akik a beszámoló szerint láthatóan boldogok voltak.

Kapcsolatuk egy közös színházi munka során kezdődött, noha korábban évtizedekig elkerülték egymást. Mindketten hosszú kapcsolatokat és korábbi házasságot tudhatnak maguk mögött.

Laklóth Aladár korábban arról beszélt, hogy személyiségük és világnézetük jelentősen eltér, kapcsolatuk mégis működik. A színész a beszélgetést, az elfogadást és a kíváncsiságot tartja fontosnak, Xantus Barbara pedig a szeretetet és a türelmet emelte ki.

A Blikk felidézte, hogy Xantus Barbara korábban Szurdi Miklós felesége volt, Laklóth Aladár pedig két évtizeden át Staár Beatrixszal élt együtt. Kollégáik kezdetben kételkedtek kapcsolatuk tartósságában, a pár azonban rácáfolt a véleményekre, és most a nyilvánosság előtt is házassággal erősítette meg összetartozását.

Korábban írtuk: Sokáig tudatosan óvta a kapcsolatát a nyilvánosságtól a népszerű színészpár, most azonban őszintén beszéltek arról, mi tartja őket össze. Xantus Barbara és Laklóth Aladár szerint a boldogságuk alapja az elfogadás, a nyílt kommunikáció.