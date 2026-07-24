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xena

Emlékszel még Xenára? Mutatjuk, mi lett a legendás sorozat szereplőivel

11 perce
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Emlékszel még Xenára? Így alakult a legendás sorozat sztárjainak élete.
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xenahudson leickrenée o ' connorted raimiLucy Lawless

Kevés olyan sorozat készült a kilencvenes években, amely akkora kultuszra tett volna szert, mint a Xena – A harcos hercegnő. A kaland-, fantasy- és akciósorozat 1995-ben indult, hat évadon át futott, és generációk nőttek fel Xena, Gabrielle és a görög mitológia különleges világán. Bár a finálét már több mint húsz éve vetítették, a rajongók a mai napig reménykednek egy méltó folytatásban vagy újragondolásban. A szereplők közül sokan ma is aktívak, mások azonban teljesen új életet kezdtek.

A Xena sorozat szereplői ma: így változott meg az életük
A Xena sorozat szereplői ma: így változott meg az életük - Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO

Lucy Lawless (Xena)

Ha valaki, akkor Lucy Lawless örökre összeforrt Xena karakterével. A sorozat után sem tűnt el a képernyőről: szerepelt többek között a Battlestar Galactica, a Spartacus, az Ash vs Evil Dead és a Élete a halál című sorozatokban is. Az utóbbi években rendezőként is kipróbálta magát, első dokumentumfilmje, a Never Look Away kedvező kritikákat kapott.

Lucy Lawless attending AMC Networks' 2024 Upfront held at Chelsea Factory on April 10, 2024 in New York City, NY ©Steven Bergman/AFF-USA.COM xena
Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF

A magánéletben is megtalálta a boldogságot: férje Robert Tapert producer, akit éppen a Xena forgatásán ismert meg. Három gyermekük van, és a színésznő 58 évesen is rendkívül aktív. Bár időről időre felmerül egy Xena-reboot ötlete, Lawless szerint csak akkor lenne értelme, ha valóban méltó lenne az eredeti sorozathoz.

Renée O'Connor (Gabrielle)

A naiv falusi lányból igazi harcossá váló Gabrielle karaktere legalább annyira a sorozat szíve volt, mint maga Xena. Renée O'Connor a befejezés után tudatosan más irányba indult: saját produkciós céget alapított, rendezőként és producerként is dolgozik, miközben időnként színészi szerepeket is vállal.

A QUESTION OF FAITH, from left: Renee O'Connor, C. Thomas Howell, 2017.,Image: 350762118, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no xena
Renée O'Connor napjainkban

A rajongók örömére rendszeresen részt vesz Xena-találkozókon és képregényes rendezvényeken, ahol Lucy Lawlessszel együtt nosztalgiáznak a legendás sorozatról.

Ted Raimi (Joxer)

A kissé ügyefogyott, mégis szerethető Joxer megformálója ma is folyamatosan dolgozik Hollywoodban. Ted Raimi számtalan filmben és sorozatban tűnt fel kisebb-nagyobb szerepekben, emellett szinkronszínészként is aktív. Bár sosem lett akkora sztár, mint egykori kollégái közül néhányan, a műfaji filmek rajongói számára továbbra is ismert arc.

Hudson Leick (Callisto)

Xena legveszélyesebb ellenfele, Callisto sokak szerint a sorozat egyik legjobb gonosztevője volt. Hudson Leick azonban már évekkel ezelőtt hátat fordított a színészetnek. Ma elsősorban jógaoktatóként és spirituális tanítóként dolgozik, elvonulásokat szervez, és teljesen más életet él, mint a kilencvenes évek televíziós sztárjaként.

Karl Urban

Kevesen emlékeznek rá, de a ma már világsztárnak számító Karl Urban is feltűnt a Xenában: több szerepet is eljátszott, köztük Julius Caesart és Cupidót. Azóta elképesztő karriert futott be, szerepelt A Gyűrűk Ura-filmekben, a Star Trek új mozisorozatában, valamint óriási sikert aratott a The Boys című sorozat főszereplőjeként.

Kevin Smith (Arész)

A háború istenét alakító Kevin Smith sajnos már nem lehet közöttünk. Az új-zélandi színész 2002-ben, mindössze 38 évesen halt meg egy baleset következtében, amikor egy filmforgatás helyszínén lezuhant a magasból. Halála mélyen megrázta a Xena stábját és rajongóit is.

A rajongók ma sem felejtették el

Bár a sorozat több mint két évtizede véget ért, a Xena körüli rajongás máig él. A szereplők rendszeresen találkoznak a rajongókkal különböző rendezvényeken, és a közösségi médiában is gyakran osztanak meg közös képeket. A reboot ötlete időről időre újra felmerül, de egyelőre úgy tűnik, az eredeti szereplőgárdával nem készül folytatás.

Egy dolog azonban biztos: Xena története mára televíziós legendává vált. A harcos hercegnő és hű társa, Gabrielle ma is ugyanúgy képes nosztalgiát ébreszteni azokban, akik annak idején izgatottan várták az új epizódokat a képernyő előtt.

 

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