Emlékszel még Xenára? Mutatjuk, mi lett a legendás sorozat szereplőivel

Kevés olyan sorozat készült a kilencvenes években, amely akkora kultuszra tett volna szert, mint a Xena – A harcos hercegnő. A kaland-, fantasy- és akciósorozat 1995-ben indult, hat évadon át futott, és generációk nőttek fel Xena, Gabrielle és a görög mitológia különleges világán. Bár a finálét már több mint húsz éve vetítették, a rajongók a mai napig reménykednek egy méltó folytatásban vagy újragondolásban. A szereplők közül sokan ma is aktívak, mások azonban teljesen új életet kezdtek.
Lucy Lawless (Xena)
Ha valaki, akkor Lucy Lawless örökre összeforrt Xena karakterével. A sorozat után sem tűnt el a képernyőről: szerepelt többek között a Battlestar Galactica, a Spartacus, az Ash vs Evil Dead és a Élete a halál című sorozatokban is. Az utóbbi években rendezőként is kipróbálta magát, első dokumentumfilmje, a Never Look Away kedvező kritikákat kapott.
A magánéletben is megtalálta a boldogságot: férje Robert Tapert producer, akit éppen a Xena forgatásán ismert meg. Három gyermekük van, és a színésznő 58 évesen is rendkívül aktív. Bár időről időre felmerül egy Xena-reboot ötlete, Lawless szerint csak akkor lenne értelme, ha valóban méltó lenne az eredeti sorozathoz.
Renée O'Connor (Gabrielle)
A naiv falusi lányból igazi harcossá váló Gabrielle karaktere legalább annyira a sorozat szíve volt, mint maga Xena. Renée O'Connor a befejezés után tudatosan más irányba indult: saját produkciós céget alapított, rendezőként és producerként is dolgozik, miközben időnként színészi szerepeket is vállal.
A rajongók örömére rendszeresen részt vesz Xena-találkozókon és képregényes rendezvényeken, ahol Lucy Lawlessszel együtt nosztalgiáznak a legendás sorozatról.
Ted Raimi (Joxer)
A kissé ügyefogyott, mégis szerethető Joxer megformálója ma is folyamatosan dolgozik Hollywoodban. Ted Raimi számtalan filmben és sorozatban tűnt fel kisebb-nagyobb szerepekben, emellett szinkronszínészként is aktív. Bár sosem lett akkora sztár, mint egykori kollégái közül néhányan, a műfaji filmek rajongói számára továbbra is ismert arc.
Hudson Leick (Callisto)
Xena legveszélyesebb ellenfele, Callisto sokak szerint a sorozat egyik legjobb gonosztevője volt. Hudson Leick azonban már évekkel ezelőtt hátat fordított a színészetnek. Ma elsősorban jógaoktatóként és spirituális tanítóként dolgozik, elvonulásokat szervez, és teljesen más életet él, mint a kilencvenes évek televíziós sztárjaként.
Karl Urban
Kevesen emlékeznek rá, de a ma már világsztárnak számító Karl Urban is feltűnt a Xenában: több szerepet is eljátszott, köztük Julius Caesart és Cupidót. Azóta elképesztő karriert futott be, szerepelt A Gyűrűk Ura-filmekben, a Star Trek új mozisorozatában, valamint óriási sikert aratott a The Boys című sorozat főszereplőjeként.
Kevin Smith (Arész)
A háború istenét alakító Kevin Smith sajnos már nem lehet közöttünk. Az új-zélandi színész 2002-ben, mindössze 38 évesen halt meg egy baleset következtében, amikor egy filmforgatás helyszínén lezuhant a magasból. Halála mélyen megrázta a Xena stábját és rajongóit is.
A rajongók ma sem felejtették el
Bár a sorozat több mint két évtizede véget ért, a Xena körüli rajongás máig él. A szereplők rendszeresen találkoznak a rajongókkal különböző rendezvényeken, és a közösségi médiában is gyakran osztanak meg közös képeket. A reboot ötlete időről időre újra felmerül, de egyelőre úgy tűnik, az eredeti szereplőgárdával nem készül folytatás.
Egy dolog azonban biztos: Xena története mára televíziós legendává vált. A harcos hercegnő és hű társa, Gabrielle ma is ugyanúgy képes nosztalgiát ébreszteni azokban, akik annak idején izgatottan várták az új epizódokat a képernyő előtt.