Emlékszel még Xenára? Mutatjuk, mi lett a legendás sorozat szereplőivel

Kevés olyan sorozat készült a kilencvenes években, amely akkora kultuszra tett volna szert, mint a Xena – A harcos hercegnő. A kaland-, fantasy- és akciósorozat 1995-ben indult, hat évadon át futott, és generációk nőttek fel Xena, Gabrielle és a görög mitológia különleges világán. Bár a finálét már több mint húsz éve vetítették, a rajongók a mai napig reménykednek egy méltó folytatásban vagy újragondolásban. A szereplők közül sokan ma is aktívak, mások azonban teljesen új életet kezdtek.

A Xena sorozat szereplői ma: így változott meg az életük - Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO

Lucy Lawless (Xena)

Ha valaki, akkor Lucy Lawless örökre összeforrt Xena karakterével. A sorozat után sem tűnt el a képernyőről: szerepelt többek között a Battlestar Galactica, a Spartacus, az Ash vs Evil Dead és a Élete a halál című sorozatokban is. Az utóbbi években rendezőként is kipróbálta magát, első dokumentumfilmje, a Never Look Away kedvező kritikákat kapott.

Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF

A magánéletben is megtalálta a boldogságot: férje Robert Tapert producer, akit éppen a Xena forgatásán ismert meg. Három gyermekük van, és a színésznő 58 évesen is rendkívül aktív. Bár időről időre felmerül egy Xena-reboot ötlete, Lawless szerint csak akkor lenne értelme, ha valóban méltó lenne az eredeti sorozathoz.

Renée O'Connor (Gabrielle)

A naiv falusi lányból igazi harcossá váló Gabrielle karaktere legalább annyira a sorozat szíve volt, mint maga Xena. Renée O'Connor a befejezés után tudatosan más irányba indult: saját produkciós céget alapított, rendezőként és producerként is dolgozik, miközben időnként színészi szerepeket is vállal.

Renée O'Connor napjainkban

A rajongók örömére rendszeresen részt vesz Xena-találkozókon és képregényes rendezvényeken, ahol Lucy Lawlessszel együtt nosztalgiáznak a legendás sorozatról.

Ted Raimi (Joxer)

A kissé ügyefogyott, mégis szerethető Joxer megformálója ma is folyamatosan dolgozik Hollywoodban. Ted Raimi számtalan filmben és sorozatban tűnt fel kisebb-nagyobb szerepekben, emellett szinkronszínészként is aktív. Bár sosem lett akkora sztár, mint egykori kollégái közül néhányan, a műfaji filmek rajongói számára továbbra is ismert arc.