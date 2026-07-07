Luxizás kimaxolva: Zendaya magángéppel hozatott el magának egy ruhát Párizsból a filmpremierre

Zendaya 2026 nyarán konkrétan bérletet vált a világ összes filmszínházába. Tom Holland felesége ugyanis azután, hogy tavasszal már elhódította a mozilátogatók szívét a Robert Pattinsonnal közösen készített Kész dráma című romantikus filmmel, majd a streamingnézőket sokkolta az HBO Maxon futó Eufória 3. évadával, a következő egy hónapban két blockbusterrel tarolja majd le a pénztárakat. Fog ő majd hálóhintázni férje, Tom Holland oldalán a Pókember: Vadonatúj napban, ám előtte még egy ősibb hőseposzban is tiszteletét teszi. Ez Christopher Nolan Odüsszeiája lesz, melynek londoni vörös szőnyeges premierjén Zendaya konkrétan mindenkit lesokkolt nem mindennapi ruhájával, amihez extrém körülmények között jutott hozzá.

Zendaya nem kis feneket kerített az Odüsszeia tegnap esti díszbemutatójának (Fotó: Doug Peters/Doug Peters)

Zendaya majdnem meztelen maradt, magángéppel kellett orvosolni a problémát

Le mernénk fogadni, az olvasók közül többeknek is biztosan volt már olyan rémálma, hogy ruha nélkül jelentek meg a nyilvánosság előtt. Valószínűleg ezt a kellemetlen helyzetet akarta mindenképp elkerülni az Eufória és a Pókember-filmek sztárja is, ezért rendhagyó módját választotta a vásárlásnak. A mindenféle futárszolgálat SOS kiszállítását megszégyenítő módon ugyanis különgéppel hozatta magának az internetet teljesen felforgató Aphrodité-szobrot idéző mellvértjét.

Ezt a Zendaya-filmek és sorozatok premierjén rendszeresen közreműködő stylist, Law Roach erősítette meg, aki maga árulta el egy Instagram-videóban, hogy a színésznő privát járattal küldte el őt Párizsba a premier napján, mert csak akkor döntötte el, mit is szeretne az Odüsszeia aznap esti londoni eseményre magára ölteni.

De a szavak helyett most már beszéljenek inkább a képek: a Zendaya extrém ruhakölteményéről készült fotókat tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva lehet megtekinteni.