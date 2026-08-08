A világ legszexibb nője szerint neki kellene a Holdra mennie – meg is indokolta

A világ legszexibb nőjének tartott CeCe Rose szerint neki kellene mennie a következő holdmisszióra. A döntés mögött azonban van egy komoly csavar: a több mint kétmillió Instagram-követővel rendelkező tartalomgyártó valójában nem hisz abban, hogy az ember valaha is járt a Holdon.

Neil Armstrong a holdra szálláskor - Cece Rose szerint mindez hazugság

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Filmstúdió vagy valóság?

Rose elmondása szerint évek óta erősen kételkedik az Apollo-program sikerében. Kételyeit a szórakoztatóiparban szerzett tapasztalatai is felerősítették: látva a modern színházi és filmes produkciók fejlettségét, teljesen elképzelhetőnek tartja, hogy az első holdraszállás csupán egy jól felépített filmdíszletben zajlott.

Bár nem tartja lehetetlennek az űrutazást, meggyőződése, hogy sikeres landolás még nem történt. Hozzátette, hogy ha a NASA holnap bejelentene egy újabb sikeres küldetést, még akkor is komoly és kézzelfogható bizonyítékokra lenne szüksége ahhoz, hogy elhiggye.

Világűr helyett a kanapéról képviselné az emberiséget

Különös módon a modell szívesen vállalná a nagyköveti szerepet, de kizárólag a Földön maradva. Döntését a következőkkel indokolta:

Biztonságos kommunikáció : Úgy véli, az űrügynökségnek vannak olyan technológiai megoldásai, amelyekkel az élete kockáztatása nélkül is tarthatná a kapcsolatot.

: Úgy véli, az űrügynökségnek vannak olyan technológiai megoldásai, amelyekkel az élete kockáztatása nélkül is tarthatná a kapcsolatot. Egészségügyi okok: Elmondása szerint a kemény kiképzés mellett a hirtelen nyomásváltozások is komoly megterhelést jelentenének az arthritisze (ízületi gyulladása) miatt.

Megosztó reakciók és internetes trollok

A kijelentései valóságos lavinát indítottak el a közösségi médiában, különösen a TikTokon, ahol a felhasználók folyamatosan holdraszállással kapcsolatos videók alá jelölik be a nevét.

Where should I go this summer? pic.twitter.com/gooCQQ31jz — Cece Rose (@CeCe___Rose) August 4, 2026

Rose elmesélte a legviccesebb reakciót is, amit kapott: egy feldühödött kommentelő privát üzenetben kérte számon a modellt, azt kiabálva, hogy nem hiszi el a szavait, hiszen ő maga „múlt héten járt ott”. A modell hiába próbálta tisztázni, hogy az illető a Holdra vagy mire gondolt, a kommentelő csak azt ismételgette, hogy ő bizony múlt héten ott volt.

A kritikák ellenére CeCe Rose leszögezte: továbbra is inkább feltesz harminc hülye kérdést, minthogy vakon elhiggyen bármilyen hivatalos narratívát anélkül, hogy meggyőződött volna az igazáról.