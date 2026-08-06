Ezért nem lett énekesnő Ábel Anita gyönyörű lányából

Ábel Anita mindig is tudatosan óvta a magánéletét, különösen akkor, ha a lányáról volt szó. A színésznő-műsorvezető az elmúlt években csak nagyon ritkán beszélt a ma már 18 éves Lucáról, a nyilvánosság előtt pedig szinte soha nem mutatta meg őt. Éppen ezért okozott kellemes meglepetést a követőinek, hogy ezúttal kivételt tett.

Ábel Anita megmutatta ritkán látott lányát (Fotó: RTL)

Ábel Anita párjával és lányával tett ki közös fotót

Ábel Anita Instagram-oldalán egy képes összefoglalót osztott meg arról, milyen élményekkel telt a júliusa. A fotók között több meghitt családi pillanat is helyet kapott. Az egyiken vőlegényével, Robertóval és lányával, Lucával láthatók egy kirándulás közben, egy másik felvétel pedig egy közös családi nyaraláson készült, ahol szintén együtt mosolyognak a kamerába többek között Lucával. A képeket ide kattintva nézheti meg.

A ritkán látott Luca mára gyönyörű fiatal nővé cseperedett. Visszafogott, természetes stílusa sokak szerint édesanyját idézi, elegáns megjelenése és kedves kisugárzása pedig azonnal szemet szúr. Bár kerüli a reflektorfényt, a most megosztott képek alapján jól látszik, milyen csinos, magabiztos fiatal nő lett belőle.

Nem véletlen, hogy Ábel Anita ennyire óvta a lányát a nyilvánosságtól. Mindig is fontosnak tartotta, hogy Luca a lehető legnyugodtabb körülmények között nőhessen fel, és ne az határozza meg az életét, hogy ismert édesanya gyermeke.