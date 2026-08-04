Hajszálon múlt a tragédia: az AC/DC énekese mellett csapódott a színpadra egy ágyúdarab - videó

Az AC/DC énekese, Brian Johnson hajszál híján súlyos balesetet szenvedett a zenekar szombat esti, Las Vegas-i koncertjén. Az Allegiant Stadionban tartott fellépés fináléjában az egyik színpadi ágyú meghibásodott, és egy leszakadó darab alig néhány centire zuhant le a rocklegendától – írja az Ultimate Classic Rock.

Az AC/DC énekese, Brian Johnson

Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Meghibásodott a koncert ikonikus kelléke, tragédiával végződhetett volna az AC/DC-buli

A baleset a For Those About to Rock (We Salute You) című dal alatt történt, amikor a színpadra kitolták az AC/DC védjegyének számító, polgárháborús ágyúkat idéző kellékeket.

A zenekar ezeket 1981 óta rendszeresen használja a koncertjein, ezúttal azonban az egyik szerkezet váratlanul felmondta a szolgálatot.

A rajongók által készített videókon jól látszik, ahogy az ágyú egyik eleme leválik, és közvetlenül Brian Johnson mellett csapódik a színpadra. Az énekes ösztönösen hátralépett, majd néhány másodpercnyi döbbenet után folytatta a fellépést, mintha mi sem történt volna.

AC/DC show almost went wrong in Vegas last night. pic.twitter.com/DX2jdL2e2D — Rock Photography (@Photomusicrock) August 2, 2026

Korábban is beszélt a veszélyről

Brian Johnson számára nem ismeretlenek az ilyen kockázatok. A frontember már 2012-ben figyelmeztetett arra, hogy az AC/DC ikonikus színpadi ágyúi nemcsak látványosak, hanem veszélyesek is lehetnek.

Harminc éve állok ezek alatt az ágyúk alatt. Iszonyú szikrákat szórnak, a koncert végére a vállaim tele vannak égési sérülések nyomaival

– fogalmazott.

Az AC/DC jelenleg Power Up turnéjának észak-amerikai állomásain lép fel. A koncertsorozat júliusban indult, és szeptember végén Philadelphiában zárul.

A rockkoncertek néha kiszámíthatatlan fordulatokat tartogatnak. Jon Bon Jovi fellépésén például az énekes váratlanul megszakította a koncertet, később pedig elárulta ennek okát.