Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina

Rendkívüli

Leállások jönnek az egyik legnagyobb magyar banknál: nem lehet majd átutalni sem

koncert

Hajszálon múlt a tragédia: az AC/DC énekese mellett csapódott a színpadra egy ágyúdarab - videó

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A közönség először azt hihette, a show része, ami történt, ám gyorsan kiderült, hogy valódi veszélyhelyzet alakult ki. Brian Johnson mellett egy meghibásodott ágyú darabja csapódott a színpadra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
koncertac / dcágyú

Az AC/DC énekese, Brian Johnson hajszál híján súlyos balesetet szenvedett a zenekar szombat esti, Las Vegas-i koncertjén. Az Allegiant Stadionban tartott fellépés fináléjában az egyik színpadi ágyú meghibásodott, és egy leszakadó darab alig néhány centire zuhant le a rocklegendától – írja az Ultimate Classic Rock.

AC/DC
Az AC/DC énekese, Brian Johnson
Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Meghibásodott a koncert ikonikus kelléke, tragédiával végződhetett volna az AC/DC-buli

A baleset a For Those About to Rock (We Salute You) című dal alatt történt, amikor a színpadra kitolták az AC/DC védjegyének számító, polgárháborús ágyúkat idéző kellékeket. 

A zenekar ezeket 1981 óta rendszeresen használja a koncertjein, ezúttal azonban az egyik szerkezet váratlanul felmondta a szolgálatot.

A rajongók által készített videókon jól látszik, ahogy az ágyú egyik eleme leválik, és közvetlenül Brian Johnson mellett csapódik a színpadra. Az énekes ösztönösen hátralépett, majd néhány másodpercnyi döbbenet után folytatta a fellépést, mintha mi sem történt volna.

Korábban is beszélt a veszélyről

Brian Johnson számára nem ismeretlenek az ilyen kockázatok. A frontember már 2012-ben figyelmeztetett arra, hogy az AC/DC ikonikus színpadi ágyúi nemcsak látványosak, hanem veszélyesek is lehetnek.

Harminc éve állok ezek alatt az ágyúk alatt. Iszonyú szikrákat szórnak, a koncert végére a vállaim tele vannak égési sérülések nyomaival

– fogalmazott.

Az AC/DC jelenleg Power Up turnéjának észak-amerikai állomásain lép fel. A koncertsorozat júliusban indult, és szeptember végén Philadelphiában zárul.

A rockkoncertek néha kiszámíthatatlan fordulatokat tartogatnak. Jon Bon Jovi fellépésén például az énekes váratlanul megszakította a koncertet, később pedig elárulta ennek okát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!