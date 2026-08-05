A betegséggel küzdő Ákos munkával gyógyul és meglepetésre készül

Ákos a háttérben folyamatosan dolgozott

De mielőtt rátérnénk a meglepetésre, mert hogy gyakorlatilag arról van szó, említsük meg, hogy Ákos közel két héttel ezelőtt megjelent a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozó záróeseményén, ahol Grácián testvérrel beszélgetek a hitről és a vele történt csodákról. Köztük a tényről, hogy a gyógyulás útján jár. A jelenlévők és később az AkoxVlog követői láthatták is, hogy az énekes-dalszerző valóban jó formában van és fűti is a tettvágy pont úgy, ahogy karrierje első napjától. És, hogy mire sarkallta még Ákost ez a legendás tettvágy? Természetesen még több munkára. Volt ugyanis némi ideje arra, hogy feltúrja a házi archívumait, vagyis inkább benyúljon a fiók legmélyére, ahol ott lapult egy talán már általa is elfeledett nyersanyag halom, ami az éppen húsz éve megjelent Még közelebb album kapcsán született. Ákos a felvételeket leporolta és jelenleg is annak felújítása zajlik, hogy…

Ákos leporolta az éppen húsz évvel ezelőtt készült "kópiákat" (Fotó: YouTube)

„Egy időkapszulából előkerült egy régi felvétel. Egy werkfilm nyersanyaga”

Minderről meséljen ő maga: „Drága, magyar fiatalok! Most egy igazi különlegesség következik. Egy időkapszulából előkerült egy régi felvétel. Egy werkfilm nyersanyaga, egy olyan werkfilmmé, amely soha nem került nyilvánosságra. 2006-ban jelent meg a Még közelebb. Életem első olyan szólóalbuma, amelyen minden egyes dal tulajdonképpen egyszemélyes műhelymunka során született. Afféle akusztikus, gitáros hangszerelésekre épülő szerzemények. Később ezeket a kompozíciókat földíszítettük vonós felvételekkel a rádió 22-es stúdiójából. Annak idején, tehát húsz évvel ezelőtt a CD-hez társítottunk egy DVD-t, amelyen egyebek mellett három akusztikus dalt lehetett megtekinteni, melyeket egy szál akusztikus gitárral játszottam az Andante Borpatika termeiben.”

Ezzel a kisfilmmel akartuk megmutatni, hogy tulajdonképpen eredeti állapotukban, hangszerelés előtt, hogyan is néztek ki ezek a dalok.

„Most előkerült az a felvétel, amit azon a szép hajnalon rögzítettünk” - mondja Ákos a csatornájára frissen felkerült, két évtizedes felvételen, majd elárulta, pontosan mikor lesz látható az a bizonyos régi, új anyag: „Gyerekek! Tömény nosztalgia. Jó volt nézni! Most pedig hamarosan debütál újra a 2026-os, feljavított változata ennek a háromdalos kisfilmnek, napra pontosan a munka huszadik évfordulóján, 2026. augusztus 11-én” - zárta mondandóját az énekes.