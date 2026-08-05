A betegséggel küzdő Ákos munkával gyógyul és meglepetésre készül

Sokan, sőt rengetegen aggódtak és aggodnak ma is Ákos egészségi állapota miatt, hiszen mint ismeretes, idén tavasszal, egy rutinvizsgálat során kiderült, hogy pajzsmirigyrákkal küzd. Orvosai akkor az azonnali műtét mellett döntöttek és a bejelentés időpontjában már az is biztossá vált, hogy a beavatkozás sikeres volt. A Kossuth-díjas művész értelemszerűen a vissza, vagyis inkább háttérbevonulás mellett döntött, de most az is világossá vált, hogy némi munkaterápia is „becsúszott” a pihenésbe és a felépülésbe. Saját YouTube-csatornáján meg is mutatta, mivel ütötte el a mögöttünk álló heteket.
Ákos a háttérben folyamatosan dolgozott
De mielőtt rátérnénk a meglepetésre, mert hogy gyakorlatilag arról van szó, említsük meg, hogy Ákos közel két héttel ezelőtt megjelent a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozó záróeseményén, ahol Grácián testvérrel beszélgetek a hitről és a vele történt csodákról. Köztük a tényről, hogy a gyógyulás útján jár. A jelenlévők és később az AkoxVlog követői láthatták is, hogy az énekes-dalszerző valóban jó formában van és fűti is a tettvágy pont úgy, ahogy karrierje első napjától. És, hogy mire sarkallta még Ákost ez a legendás tettvágy? Természetesen még több munkára. Volt ugyanis némi ideje arra, hogy feltúrja a házi archívumait, vagyis inkább benyúljon a fiók legmélyére, ahol ott lapult egy talán már általa is elfeledett nyersanyag halom, ami az éppen húsz éve megjelent Még közelebb album kapcsán született. Ákos a felvételeket leporolta és jelenleg is annak felújítása zajlik, hogy…
„Egy időkapszulából előkerült egy régi felvétel. Egy werkfilm nyersanyaga”
Minderről meséljen ő maga: „Drága, magyar fiatalok! Most egy igazi különlegesség következik. Egy időkapszulából előkerült egy régi felvétel. Egy werkfilm nyersanyaga, egy olyan werkfilmmé, amely soha nem került nyilvánosságra. 2006-ban jelent meg a Még közelebb. Életem első olyan szólóalbuma, amelyen minden egyes dal tulajdonképpen egyszemélyes műhelymunka során született. Afféle akusztikus, gitáros hangszerelésekre épülő szerzemények. Később ezeket a kompozíciókat földíszítettük vonós felvételekkel a rádió 22-es stúdiójából. Annak idején, tehát húsz évvel ezelőtt a CD-hez társítottunk egy DVD-t, amelyen egyebek mellett három akusztikus dalt lehetett megtekinteni, melyeket egy szál akusztikus gitárral játszottam az Andante Borpatika termeiben.”
Ezzel a kisfilmmel akartuk megmutatni, hogy tulajdonképpen eredeti állapotukban, hangszerelés előtt, hogyan is néztek ki ezek a dalok.
„Most előkerült az a felvétel, amit azon a szép hajnalon rögzítettünk” - mondja Ákos a csatornájára frissen felkerült, két évtizedes felvételen, majd elárulta, pontosan mikor lesz látható az a bizonyos régi, új anyag: „Gyerekek! Tömény nosztalgia. Jó volt nézni! Most pedig hamarosan debütál újra a 2026-os, feljavított változata ennek a háromdalos kisfilmnek, napra pontosan a munka huszadik évfordulóján, 2026. augusztus 11-én” - zárta mondandóját az énekes.