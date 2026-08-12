Alessandra Ambrosio menyasszony lett, tengerparton kérték meg a kezét

Alessandra Ambrosio és párja, Buck Palmer eljegyezték egymást közel két év kapcsolat után.
Tengerparton kérte meg szerelme Alessandra Ambrosio kezét
A 45 éves szupermodell kedden, közös Instagram-oldalukon jelentette be a hírt:
Ebben az életben és minden életben téged választanálak. Az örökkévalóságra, szerelmem.
A 44 éves ausztrál ékszertervező Indonéziában, a tengerparton kérte meg Ambrosio kezét. A modell egy bikiniben állt előtte, miközben Palmer letérdelt a homokban. A pár ezután megcsókolta egymást, Ambrosio pedig megmutatta gyémántgyűrűjét.
A pár 2024 végén jött össze. Tavasszal már felröppentek az eljegyzésről szóló pletykák, miután Ambrosio egy aranygyűrűvel az ujján jelent meg az Instagramon.
Ambrosiónak két gyermeke van korábbi vőlegényétől, Jamie Mazurtól. A pár 2018-ban bontotta fel eljegyzését.