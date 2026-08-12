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menyasszony

Alessandra Ambrosio menyasszony lett, tengerparton kérték meg a kezét

1 órája
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Alessandra Ambrosio menyasszony lett, párja, Buck Palmer Indonéziában, a tengerparton kérte meg a kezét.
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menyasszonybuck palmeralessandra ambrosio

Alessandra Ambrosio és párja, Buck Palmer eljegyezték egymást közel két év kapcsolat után.

Alessandra Ambrosio wearing Sophie Couture and Jimmy Choo shoes arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Alessandra Ambrosio. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Tengerparton kérte meg szerelme Alessandra Ambrosio kezét

A 45 éves szupermodell kedden, közös Instagram-oldalukon jelentette be a hírt: 

Ebben az életben és minden életben téged választanálak. Az örökkévalóságra, szerelmem.

A 44 éves ausztrál ékszertervező Indonéziában, a tengerparton kérte meg Ambrosio kezét. A modell egy bikiniben állt előtte, miközben Palmer letérdelt a homokban. A pár ezután megcsókolta egymást, Ambrosio pedig megmutatta gyémántgyűrűjét.

A pár 2024 végén jött össze. Tavasszal már felröppentek az eljegyzésről szóló pletykák, miután Ambrosio egy aranygyűrűvel az ujján jelent meg az Instagramon.

Ambrosiónak két gyermeke van korábbi vőlegényétől, Jamie Mazurtól. A pár 2018-ban bontotta fel eljegyzését.

 

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