Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Az életemért küzdöttem" - Kós Hubert rosszul lett az úszó Eb-n

sziget fesztivál

Alig takarták magukat: elképesztő szerelésekben buliztak a Sziget első napján - galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elrajtolt a Sziget: világsztárok, elképesztő hangulat és merész szettek az első napon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sziget fesztiválzara larssonóbudai - sziget

Hivatalosan is kezdetét vette a 2026-os Sziget Fesztivál, és már az első napon megtelt élettel az Óbudai-sziget. A világ minden tájáról érkező fesztiválozók színes, extravagáns öltözékekben lepték el a helyszínt, miközben a nagyszínpadokon egymást követték a nemzetközi sztárok.

Zara Larsson hatalmas show-t csapott
Zara Larsson hatalmas show-t csapott

A nyitónap fellépői között olyan ismert előadók szerepeltek, mint a Wolf Alice, a svéd popsztár Zara Larsson, az amerikai énekes-dalszerző Sombr, míg az éjszaka egyik legjobban várt koncertjét az elektronikus zenei legenda, az Underworld adta. A hajnalig tartó buliról a Delta District DJ-i, köztük Sara Landry, Indira Paganotto és Trym gondoskodtak.

A koncertek mellett természetesen a fesztiváldivat is főszerepet kapott. Voltak, akik feltűnő jelmezekben, csillogó kiegészítőkben vagy egészen merész szettekben érkeztek, sokan pedig szinte alig bíztak valamit a képzeletre. A Szigeten évről évre megszokott, hogy a látogatók kreatív, olykor meghökkentő öltözékekkel fejezik ki egyéniségüket, és idén sem volt ez másként.

Galériánkban megmutatjuk a Sziget első napjának legemlékezetesebb pillanatait és a legkülönlegesebb összeállításokat.

2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
2026_08_11_Szigetfesztivál 1.nap_SZL
Galéria: Kivillanó popók, extrém ruhák: elképesztő szerelésekben buliztak a Sziget első napján
Fotó: Szabolcs László
1/19
Kivillanó popók, extrém ruhák: elképesztő szerelésekben buliztak a Sziget első napján

A nulladik napon Korda György és Balázs Klári csinált elképesztő hangulatot a Szigeten. Négy év után álltak újra színpadra a fesztiválon és azonnal taroltak is. Az erről készített galériánkat itt megnézheted:

Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Korda Sziget
Galéria: Elképesztő bulit csináltak Kordáék a Szigeten
Fotó: Mediaworks/Szabolcs László
1/10
Mediaworks/Szabolcs László

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!