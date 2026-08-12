Alig takarták magukat: elképesztő szerelésekben buliztak a Sziget első napján - galéria

Hivatalosan is kezdetét vette a 2026-os Sziget Fesztivál, és már az első napon megtelt élettel az Óbudai-sziget. A világ minden tájáról érkező fesztiválozók színes, extravagáns öltözékekben lepték el a helyszínt, miközben a nagyszínpadokon egymást követték a nemzetközi sztárok.

Zara Larsson hatalmas show-t csapott

A nyitónap fellépői között olyan ismert előadók szerepeltek, mint a Wolf Alice, a svéd popsztár Zara Larsson, az amerikai énekes-dalszerző Sombr, míg az éjszaka egyik legjobban várt koncertjét az elektronikus zenei legenda, az Underworld adta. A hajnalig tartó buliról a Delta District DJ-i, köztük Sara Landry, Indira Paganotto és Trym gondoskodtak.

A koncertek mellett természetesen a fesztiváldivat is főszerepet kapott. Voltak, akik feltűnő jelmezekben, csillogó kiegészítőkben vagy egészen merész szettekben érkeztek, sokan pedig szinte alig bíztak valamit a képzeletre. A Szigeten évről évre megszokott, hogy a látogatók kreatív, olykor meghökkentő öltözékekkel fejezik ki egyéniségüket, és idén sem volt ez másként.

Galériánkban megmutatjuk a Sziget első napjának legemlékezetesebb pillanatait és a legkülönlegesebb összeállításokat.