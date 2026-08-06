Ezt még megbánja a Viszkis pénztárcája: 10 millió forintba került Ambrus Attila döntése

Mint arról korábban már beszámoltunk, a nyáron derült ki: véget ért Ambrus Attila és felesége, gyermekei édesanyja, Réka házassága. A válás részeként a pár úgy döntött: eladja közös otthonukat. Noha a a Búbánatvölgyben fekvő vidéki birtokban mesés környezet, külön wellnesrészleg, sőt, saját kerámiaműhely is várja az új tulajdonost, úgy tűnik, az érdeklődők nem igazán tolonganak azért, hogy kifizessék a Viszkisnek a 104,9 millió forintos vételárat.

Ambrus Attila 10 milliót engedett a házuk árából

Fotó: MW Bulvár

10 millió forintról mondott le Ambrus Attila

A Story magazin szúrta ki: Amrus Attila és Réka egykori otthona ma már jóval alacsonyabb vételáron van meghirdetve. Jelenleg már "csak" 95 millió forintot kérnek érte, azaz közel 10 millióval kevesebbet, mint eredetileg.

És hogy mit kap az ember ezért a pénzért? Egy 118 négyzetméteres, amerikai konyhás, három hálószobás, két fürdőszobás, két külön bejáratú családi házat egy 1400 négyzetméteres telken. A kertben egy 40 négyzetméteres medence, valamint egy szabadtéri jakuzzi is van, az egész évben használható télikertről nem is beszélve. És akkor még meg kell említeni a teljesen felszerelt kerámiaműhelyt, amit eddig a Viszkis használt.

Ambrus Attila: "Nem vagyok egy könnyű ember"

A viszkis és felesége békében váltak szét. A volt bankrabló korábban így fogalmazott: "A hír igaz, a feleségemmel különválunk. Nem akarom szépíteni a helyzetet, az én nehéz természetem vezetett idáig. Nem vagyok egy könnyű ember, a feleségem pedig tíz évig bírta mellettem, amiért maximális tisztelet jár neki."