Váratlan fordulat a TV2-nél: 24 év után távozik a Tények sztárja!

Óriási a mozgás a hazai médiapiacon! Több egymástól független, belsős forrásból származó értesülés szerint a TV2 hírműsorának egyik legmeghatározóbb arca, Andor Éva elhagyja a csatornát. A kulisszák mögött már a váltás részletei is körvonalazódnak, nemcsak az derült ki, hol folytatja a népszerű tévés, de az is, hogy ki örökli meg a helyét a képernyőn.

Andor Éva Tények híradósaként 18 évet húzott le (Fotó: Origo)

Andor Éva új fejezetet nyit, korszakalkotó karrier ér véget a Tényeknél

Andor Éva neve szinte összeforrt a TV2-vel. Karrierje csaknem negyedszázada, 2002 októberében indult a Jó estét, Magyarország! című műsorban, majd a Tények riportereként bizonyított. A nézők szívébe végül fix műsorvezetőként lopta be magát, hiszen – egy rövid megszakítástól eltekintve – 2008 decembere óta láthattuk őt a csatorna legfontosabb hírműsorának élén. Úgy tudni, a Mediaworks kötelékében folytatja, és a jövőben egy saját online műsor háziasszonyaként tér majd vissza a képernyőkre, számolt be róla a Media1. Valamint írói karrierjét is bizonyára még nagyobb buzgalommal ápolja majd a közeljövőben.

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A nagy kérdés persze az: ki veszi át a stafétát? A csatorna nem bízta a véletlenre a dolgot, a hírek szerint ugyanis Andor Éva utódja az a Szedmák Zita lesz, akit a nézők már rendkívül jól ismerhetnek a képernyőről. A csinos tévés korábban az Exatlon Hungary Backstage háttérműsorában bizonyított, legutóbb pedig a Spíler TV pörgős Premier League-közvetítései során láthatták őt a sportrajongók.