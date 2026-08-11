„A királyi családnak dolgoztam – bizarr ellenőrzést kellett végeznem arra az esetre, ha Anna hercegnő börtönbe kerül”

Egy korábbi királyi alkalmazott különleges biztonsági óvintézkedésről számolt be, amelyet Anna hercegnő bírósági megjelenése előtt kellett megtenni.
- Anna hercegnő 2002-ben állt bíróság elé, miután kutyája két gyermekre támadt.
- A királyi személyzet még a bírósági fogdákat is előzetesen ellenőrizte, arra az esetre, ha a hercegnőt őrizetbe vennék.
- Anna hercegnő végül elkerülte a börtönt, és pénzbírságot, valamint kártérítést kellett fizetnie.
- Az eset történelmi jelentőségű volt: ő lett az első magas rangú brit királyi családtag, akit bűncselekmény miatt elítéltek.
Börtönbe kerülhetett volna Anna hercegnő: különös részlet derült ki
Ailsa Anderson, aki II. Erzsébet királynő sajtótitkáraként dolgozott, a The Sun Royal Exclusive című műsorának házigazdájával, Matt Wilkinsonnal és Phil Dampier királyi szakértővel beszélgetve idézte fel az ügyet övező rendkívüli előkészületeket.
Minderre azt követően került sor, hogy Anna hercegnő bűnösnek vallotta magát az egyik kutyájával kapcsolatos szabálysértésben. A háttérben azonban a királyi család munkatársainak egy olyan lehetséges kimenetelre is fel kellett készülniük, amelyet senki sem szeretett volna látni.
Ailsa elmondta, hogy 2002-ben személyesen is jelen volt a Slough-i Magisztrátusi Bíróságon, ahol Anna brit királyi hercegnőnek azért kellett felelnie, mert Dotty nevű angol bullterrierje két gyermekre támadt.
A királyi család egykori munkatársa így emlékezett vissza:
Ott voltam a Slough-i Magisztrátusi Bíróságon. Elvesztette az uralmat a kutyái felett. Bűnösnek vallotta magát. Előzetesen fel kellett mérnünk a bíróság épületét, és meg kellett néznünk a földszinti fogdákat is, arra az esetre, ha mégis őrizetbe vennék.
Phil először úgy emlékezett, hogy az incidensben egy kerékpáros volt érintett, Anderson azonban pontosított:
Nem, gyerekek voltak. Egy gyerekkel történt a Windsor Great Parkban.
Matt ekkor visszakérdezett:
Elnézést, elnézést. Tényleg ellenőrizniük kellett a fogdákat?
Mire Ailsa így felelt:
Igen, arra az esetre, ha őrizetbe vették volna.
A rendkívüli előkészületekre biztonsági okokból volt szükség. Ailsa elmondása szerint a tisztviselőknek előre tudniuk kellett, milyen körülmények vannak a fogdákban, illetve kik tartózkodhatnak ott.
Amikor arról kérdezték, hogy a fogdák megfelelőek lettek volna-e a királyi család egyik tagja számára, így válaszolt:
Elég egyszerűek voltak, Matt. Nagyon egyszerűek. Nem éppen olyan körülmények, amelyekhez ő hozzászokott, igaz? Végül azonban egyik fogdába sem kellett bevonulnia.
Anna hercegnő végül elkerülte a börtönbüntetést: 500 font (mintegy 225 ezer forint) pénzbírságot szabtak ki rá, emellett 500 font (mintegy 225 ezer forint) kártérítés megfizetésére kötelezték. További 148 font (mintegy 67 ezer forint) bírósági költséget is meg kellett fizetnie, Dotty nevű kutyáját pedig nyilvános helyen ezentúl pórázon kellett tartania, valamint kiképzésre is kellett járnia.
Az ügy különösen nagy jelentőséggel bírt, ugyanis ez volt az első alkalom, hogy a brit királyi család egy magas rangú tagját bűncselekmény miatt elítélték. Ezt megelőzően mintegy száz éve nem fordult elő, hogy a királyi család magas rangú tagjának bíróság előtt kellett megjelennie.
Anna hercegnő férje, Tim Laurence sorhajókapitány ellen indított eljárást nem sokkal a tárgyalás megkezdése után megszüntették. A királyi hercegnőre kiszabott büntetést az áldozatok családtagjai bírálták, akik felháborodtak azon, hogy a bíróság nem rendelte el Dotty elaltatását.
Penelope Hewitt kerületi bíró kijelentette, hogy a házaspár tapasztalt kutyatartónak számít, ugyanakkor arra is figyelmeztette őket, hogy egy újabb hasonló incidens esetén elrendelhetik az állat elaltatását.
Bár arra az eshetőségre is felkészültek, hogy Anna hercegnőt esetleg őrizetbe veszik, Anderson megerősítette, hogy a hercegnő végül személyesen soha nem látta a fogdákat – írja a Mirror.