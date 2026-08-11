„A királyi családnak dolgoztam – bizarr ellenőrzést kellett végeznem arra az esetre, ha Anna hercegnő börtönbe kerül”

Egy korábbi királyi alkalmazott különleges biztonsági óvintézkedésről számolt be, amelyet Anna hercegnő bírósági megjelenése előtt kellett megtenni.

Börtönbe kerülhetett volna Anna hercegnő: különös részlet derült ki Fotó: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Anna hercegnő 2002-ben állt bíróság elé, miután kutyája két gyermekre támadt.

A királyi személyzet még a bírósági fogdákat is előzetesen ellenőrizte, arra az esetre, ha a hercegnőt őrizetbe vennék.

Anna hercegnő végül elkerülte a börtönt, és pénzbírságot, valamint kártérítést kellett fizetnie.

Az eset történelmi jelentőségű volt: ő lett az első magas rangú brit királyi családtag, akit bűncselekmény miatt elítéltek.

Börtönbe kerülhetett volna Anna hercegnő: különös részlet derült ki

Ailsa Anderson, aki II. Erzsébet királynő sajtótitkáraként dolgozott, a The Sun Royal Exclusive című műsorának házigazdájával, Matt Wilkinsonnal és Phil Dampier királyi szakértővel beszélgetve idézte fel az ügyet övező rendkívüli előkészületeket.

Minderre azt követően került sor, hogy Anna hercegnő bűnösnek vallotta magát az egyik kutyájával kapcsolatos szabálysértésben. A háttérben azonban a királyi család munkatársainak egy olyan lehetséges kimenetelre is fel kellett készülniük, amelyet senki sem szeretett volna látni.

Ailsa elmondta, hogy 2002-ben személyesen is jelen volt a Slough-i Magisztrátusi Bíróságon, ahol Anna brit királyi hercegnőnek azért kellett felelnie, mert Dotty nevű angol bullterrierje két gyermekre támadt.

A királyi család egykori munkatársa így emlékezett vissza:

Ott voltam a Slough-i Magisztrátusi Bíróságon. Elvesztette az uralmat a kutyái felett. Bűnösnek vallotta magát. Előzetesen fel kellett mérnünk a bíróság épületét, és meg kellett néznünk a földszinti fogdákat is, arra az esetre, ha mégis őrizetbe vennék.

Phil először úgy emlékezett, hogy az incidensben egy kerékpáros volt érintett, Anderson azonban pontosított:

Nem, gyerekek voltak. Egy gyerekkel történt a Windsor Great Parkban.

Matt ekkor visszakérdezett:

Elnézést, elnézést. Tényleg ellenőrizniük kellett a fogdákat?

Mire Ailsa így felelt:

Igen, arra az esetre, ha őrizetbe vették volna.

A rendkívüli előkészületekre biztonsági okokból volt szükség. Ailsa elmondása szerint a tisztviselőknek előre tudniuk kellett, milyen körülmények vannak a fogdákban, illetve kik tartózkodhatnak ott.