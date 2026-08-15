Anne Hathaway szigorúbb korhatár-besorolást adna ezeknek a filmeknek

Anne Hathaway úgy véli, hogy az Egyesült Államokban automatikusan szigorú korhatár-besorolást kellene kapniuk azoknak a filmeknek, amelyekben egy kutya elpusztul. A színésznő a Complex Popnak adott interjúban beszélt erről új filmje, az Oak Street vége (The End of Oak Street) kapcsán. Az általa említett R-besorolás esetén a 17 év alattiak csak szülő vagy felnőtt kísérő társaságában nézhetik meg a filmet.

Anne Hathaway új filmje, Az Oak Street vége világpremierjén 2026. augusztus 9-én

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Anne Hathaway szerint a kutyák halála különösen megviseli a nézőket

A színésznő azt mondta, ebben a kérdésben szerinte nem számít, hogy egy filmben van-e káromkodás vagy erőszak. Úgy véli, ha egy kutya meghal a történetben, az alkotásnak R-besorolást kellene kapnia.

Hathaway példaként a John Wick filmsorozatot említette. A 2014-ben bemutatott első részben a Keanu Reeves által alakított címszereplő Daisy nevű beagle kölyökkutyáját megölik. A színésznő szerint ez a jelenet annyira megmaradt a nézőkben, hogy sokan azóta is tartanak attól, hogy egy filmben baja eshet egy kutyának.

Anne Hathaway saját tapasztalataira is utalt: férjével, Adam Shulmannel két kutyájuk van, egy Esmeralda nevű csokoládébarna labrador és egy Kenobi nevű spániel-terrier keverék.

Anne Hathaway új filmjében is fontos szerepet kap egy kutya

Anne Hathaway mellett Ewan McGregor is szerepel az Az Oak Street vége (The End of Oak Street) című filmben. A történet egy házaspárt és két gyermeküket követi, akik egy átlagos, 1980-as évekbeli utcában élnek. Életük akkor változik meg gyökeresen, amikor egy kozmikus esemény az egész utcát egy dinoszauruszokkal benépesített őskori világba repíti.

A családnak a történetben egy Starbuck nevű ausztrál pásztorkutyája van. Hathaway az interjúban a film „vitathatatlan sztárjának” nevezte az állatot, és azt mondta, elég ráirányítani a kamerát ahhoz, hogy a néző megszeresse.

A kutyák halála több ismert filmben is fontos, érzelmes jelenetként jelenik meg. Ezek közé tartozik az 1957-es Old Yeller, a 2008-as Marley meg én, valamint a 2007-ben bemutatott Legenda vagyok.

Az interjúról készült videóhoz érkezett hozzászólásokban többen is egyetértettek Anne Hathaway véleményével. Többen egy olyan internetes oldal használatát ajánlották, amelyen a nézők még a film megtekintése előtt ellenőrizhetik, hogy történik-e valami egy kutyával – írja a Daily Mail.