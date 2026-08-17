Antal Emőke fejére került a korona: „Egyikünk sem tökéletes...”

Imádja és követi is a divatot, de szeret sportolni, olvasni és időt tölteni a családjával és a barátaival. Antal Emőke tehát sok tekintetben pont olyan, mint a kortársai. Amivel viszont kiemelkedik a tömegből, az a szépsége és a törekvése arra, hogy egy jobb hellyé tegye a minket körülvevő világot. Az első lépést már meg is tette azzal, hogy nevet szerzett magának a Miss Balaton szépségverseny megnyerésével.

Antal Emőke láthatóan alig akarta elhinni, hogy ő lett Miss Balaton 2026 (Fotó: Miss Balaton)

Antal Emőke: „Egyikünk sem tökéletes, mindenki más témában, más szakterületen erős”

Origo: Miért fontos számodra a győzelem? Önmagadnak, vagy másoknak bizonyítottál az indulással és a sikerrel?

Antal Emőke: Saját magamnak szerettem volna bebizonyítani, hogy képes vagyok rá, és nem számít a származásom, nem számít, hogy kicsi faluból érkeztem a Miss Balaton szépségversenyre.

A felkészülés, a tudatosság, a koncentráció a legfontosabb, illetve a manifesztáció, hogy higgy magadban.

Origo: Mit gondolsz a szépségversenyen induló lányokat övező sztereotípiáról, mely szerint, aki szép, az biztosan buta is?

A. E.: Őszintén sajnálom az olyan embereket, akik így állnak hozzá. Láttam a többi lányt is, mindenki a saját és a legjobb tudása szerint cselekedett a felkészítő tábor napjain és a döntőn is. Egyikünk sem tökéletes, mindenki más témában, más szakterületen erős, sokan a lányok közül még tanulunk és egyetemre járunk. Nem hiszem, hogy a szépség és a műveltség, intelligencia ne férne össze.

Origo: Mik a terveid a jövőre nézve?

A. E.: Szeretnék egy modelliskolát alapítani fiataloknak, gyerekeknek. Pont azért, hogy leromboljam az említett sztereotípiát is.

Ezenkívül Miss Balatonként szeretném képviselni az eleganciát, a nőiességet, a régi szépséget és a természetességet, hogy önbizalmat kapjanak a képzésen résztvevő fiatalok.

A szépségkirálynő és két udvarhölgye: Vasvári Boglárka és Vittmann Larina (Fotó: Miss Balaton)

„Minden kézműves, kreatív tevékenység feltölt”

Origo: Mesélj picit arról, hogy mi az, amit szenvedélyesen szeretsz csinálni a hétköznapjaidban!

A. E.: Nagyon szeretek időt tölteni a barátaimmal, akár piknikezni, akár egy lányos programra menni, kávézni, de olvasni is sokat szoktam. Szeretek a családommal időt tölteni, mind a testvéremmel, mind a szüleimmel. Jó őket támogatni, és bármiben, amiben tudok, segítek nekik.

A sport is fontos része az életemnek, és nagyon vonz minden a divat világából.

Nagyon szeretek varrni, a mamám megtanított kötni. Minden kézműves, kreatív tevékenység feltölt.

Utólag is gratulálunk a Miss Balaton 2026 győztesének!