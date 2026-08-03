Visszavonul a nyilvánosságtól Ariana Grande

Visszalép a nyilvános szerepléstől Ariana Grande. A négyszeres Grammy-díjas énekesnő Eternal Sunshine turnéja szeptember 1-jén Londonban ér véget, majd ezt követően szünetet tart, miután az egészségi állapotát és testalkatát övező találgatások egyre inkább felfokozódtak.

Szünetet jelentett be Ariana Grande / Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Szünetet jelentett be Ariana Grande

Ariana egy lépést hátrál a nyilvánosságtól, miután befejezte az Eternal Sunshine turnét. Ezt követően egy jól megérdemelt szünetet tart a nyilvános munkától és szereplésektől, ami végtelen, folyamatos figyelemhez vezetett. Ez a turné csodás élmény volt számára. Szereti a rajongóit, és nagyon élvezte a fellépések minden percét

- közölte az énekesnő egyik képviselője a People magazinnal, mialatt azt is megerősítették, hogy a sztár a továbbiakban nem szerepel majd Stephen Sondheim Sunday in the Park with George című darabjának felújított verziójában sem.

Fizikailag nagyon erőteljes show-kat ad, amik sok atletikus elemet tartalmaznak. Egészségesen és sikeresen teljesít nagyon magas szinten estéről estére

- tette hozzá egy Ariana Grande-hoz közelálló forrás.

Az énekesnő fizikai megjelenése és általános egészségi állapota az utóbbi években vált nyilvános vita tárgyává: legutóbb akkor fokozódtak fel a találgatások, amikor megjelent a legújabb kislemezének, a Petalnak a videoklipje. Ariana Grande - aki sokak szerint aggasztóan lefogyott -, azonban időről időre visszavágott a testét övező kritikákra, így például a 2024-es Eternal Sunshine című albumán található Yes, And? című dalában is.

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Ariana Grande is taking a break. After her Eternal Sunshine tour wraps in London on Sept. 1, the singer, 33, will be stepping away from the public eye, as scrutiny surrounding her health and dating life intensifies.



📷: Ariana Grande/Instagram pic.twitter.com/zKQW3Ozsgd — People (@people) August 2, 2026

Az énekesnő egyébként már egy ideje színésznőként is kamatoztatja a tehetségét: a nagy sikerű Wicked után hamarosan a Menyedre ütök című filmben láthatják őt a nézők, Robert De Niro és Ben Stiller oldalán. Az Apádra ütök széria legújabb darabja idén novemberben debütál a mozikban.



