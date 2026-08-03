Visszavonul a nyilvánosságtól Ariana Grande

Visszalép a nyilvános szerepléstől Ariana Grande. A négyszeres Grammy-díjas énekesnő Eternal Sunshine turnéja szeptember 1-jén Londonban ér véget, majd ezt követően szünetet tart, miután az egészségi állapotát és testalkatát övező találgatások egyre inkább felfokozódtak.
Szünetet jelentett be Ariana Grande
Ariana egy lépést hátrál a nyilvánosságtól, miután befejezte az Eternal Sunshine turnét. Ezt követően egy jól megérdemelt szünetet tart a nyilvános munkától és szereplésektől, ami végtelen, folyamatos figyelemhez vezetett. Ez a turné csodás élmény volt számára. Szereti a rajongóit, és nagyon élvezte a fellépések minden percét
- közölte az énekesnő egyik képviselője a People magazinnal, mialatt azt is megerősítették, hogy a sztár a továbbiakban nem szerepel majd Stephen Sondheim Sunday in the Park with George című darabjának felújított verziójában sem.
Fizikailag nagyon erőteljes show-kat ad, amik sok atletikus elemet tartalmaznak. Egészségesen és sikeresen teljesít nagyon magas szinten estéről estére
- tette hozzá egy Ariana Grande-hoz közelálló forrás.
Az énekesnő fizikai megjelenése és általános egészségi állapota az utóbbi években vált nyilvános vita tárgyává: legutóbb akkor fokozódtak fel a találgatások, amikor megjelent a legújabb kislemezének, a Petalnak a videoklipje. Ariana Grande - aki sokak szerint aggasztóan lefogyott -, azonban időről időre visszavágott a testét övező kritikákra, így például a 2024-es Eternal Sunshine című albumán található Yes, And? című dalában is.
Az énekesnő egyébként már egy ideje színésznőként is kamatoztatja a tehetségét: a nagy sikerű Wicked után hamarosan a Menyedre ütök című filmben láthatják őt a nézők, Robert De Niro és Ben Stiller oldalán. Az Apádra ütök széria legújabb darabja idén novemberben debütál a mozikban.