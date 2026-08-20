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augusztus 20

Átadták az idei állami kitüntetéseket: Cserhalmi György és Zsurzs Kati munkásságát is elismerték

34 perce
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Idén is az államalapítás ünnepén került sor az állami kitüntetések átadására, amiket a kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés nagy alakjainak ítéltek oda. Az augusztus 20-án kitüntetettek között Cserhalmi György és Zsurzs Kati is szerepel.
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augusztus 20Zsurzs Katicserhalmi györgykitüntetésMagyar Érdemrend

Ma, augusztus 20-án az új köztársasági elnök, Baka András Magyar Péter miniszterelnökkel, és Forsthoffer Ágnes házelnökkel együtt adta át az ország kiváló tehetségeinek járó érdemkereszteket. A kitüntetések elnyerői között színész, táncos, építész, jogász és villamosmérnök is akad, hiszen mindannyian sokat tettek azért, hogy a nemzet előreléphessen. Mutatjuk a listát!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a legtehetségesebb magyarokat díjazták.
Magyar Péter, Baka András és Forsthoffer Ágnes is jelen volt az augusztus 20-ai állami kitüntetések átadásakor (Fotó: MEDIAWORKS)

Ahogy minden évben, idén sem maradt el az állami kitüntetések kiosztása augusztus 20-án, amit olyan tehetséges magyaroknak ítéltek oda, akik a kultúra, az oktatás, a tudományok, a közösségépítés vagy a gyógyítás terén maradandót alkottak, így például a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas művész kapta. De csillagos parancsnoki kereszttel díjazták például Pongor Ildikó Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas táncművészt is, míg Zsurzs Kati díjainak listája a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével lett gazdagabb. Lent mutatjuk a teljes listát!

A Parlamentben minden díjazott összegyűlt.
Számos művész, mérnök, jogász, tanár és tudós szerepel az augusztus 20-ai díjazottak között, akik valamilyen módon mind tettek a hazánkért (Fotó: MEDIAWORKS)

Az augusztus 20-ai kitüntetések díjazottai:

A Magyar Érdemrend nagykeresztje, polgári tagozat

Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal, polgári tagozat

Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, balettmester

Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, polgári tagozat

Balázs Mihály DLA Kossuth-, Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építész

Berczeli Tibor állami díjas villamosmérnök, a BME professor emeritusa

Fülöp Botond ügyvéd

Halmai Gábor alkotmányjogász, az ELTE professor emeritusa

Kiss György jogtudós, az MTA rendes tagja

Kovách Imre szociológus, az MTA levelező tagja

Sajó András jogtudós, az Emberi Jogok Európai Bíróságának volt elnökhelyettese és bírája

Szegedi Andrea bőrgyógyász, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem klinikaigazgatója

Kiss György és Sajó András későbbi időpontban veszi át személyesen a kitüntetést

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat

Katona Gyula matematikus, a BME egyetemi tanára

Kovács Zoltán, a Szentandrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója

Kövecses Zoltán nyelvész, az ELTE professor emeritusa

L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője

Németh György ókortörténész, klasszika-filológus, az ELTE egyetemi tanára

Ulbert István idegtudós, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont intézetigazgatója

L. Ritók Nóra kitüntetését Lencse Máté vette át

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozat

Bass László szociológus, az ELTE adjunktusa

Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária gyermeksebész, plasztikai és égéssebész főorvos

Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese

Csiszár Jolán növénybiológus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense

Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektorhelyettese

Hajdi Anna Judit, az MTA Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója

Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész

Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója

Zsurzs Kati színművész

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, katonai tagozat

Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke

Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat

Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatója

Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója

Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere

Komáromi István pedagógus, kutatótanár

Lingauer János nyugalmazott természetvédelmi igazgató

Molnár Zoltán Imre trombitaművész

Rossa László zeneszerző, zenei vezető

Szemán Béla színművész, rendező

Magyar Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat

Szabó Lajos kertészmérnök, növényorvos

Winklerné Petrikisch Borbála jelmeztervező és viseletkészítő

 

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