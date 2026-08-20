Átadták az idei állami kitüntetéseket: Cserhalmi György és Zsurzs Kati munkásságát is elismerték

Ma, augusztus 20-án az új köztársasági elnök, Baka András Magyar Péter miniszterelnökkel, és Forsthoffer Ágnes házelnökkel együtt adta át az ország kiváló tehetségeinek járó érdemkereszteket. A kitüntetések elnyerői között színész, táncos, építész, jogász és villamosmérnök is akad, hiszen mindannyian sokat tettek azért, hogy a nemzet előreléphessen. Mutatjuk a listát!
Ahogy minden évben, idén sem maradt el az állami kitüntetések kiosztása augusztus 20-án, amit olyan tehetséges magyaroknak ítéltek oda, akik a kultúra, az oktatás, a tudományok, a közösségépítés vagy a gyógyítás terén maradandót alkottak, így például a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas művész kapta. De csillagos parancsnoki kereszttel díjazták például Pongor Ildikó Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas táncművészt is, míg Zsurzs Kati díjainak listája a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével lett gazdagabb. Lent mutatjuk a teljes listát!
Az augusztus 20-ai kitüntetések díjazottai:
A Magyar Érdemrend nagykeresztje, polgári tagozat
Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal, polgári tagozat
Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, balettmester
Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, polgári tagozat
Balázs Mihály DLA Kossuth-, Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építész
Berczeli Tibor állami díjas villamosmérnök, a BME professor emeritusa
Fülöp Botond ügyvéd
Halmai Gábor alkotmányjogász, az ELTE professor emeritusa
Kiss György jogtudós, az MTA rendes tagja
Kovách Imre szociológus, az MTA levelező tagja
Sajó András jogtudós, az Emberi Jogok Európai Bíróságának volt elnökhelyettese és bírája
Szegedi Andrea bőrgyógyász, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem klinikaigazgatója
Kiss György és Sajó András későbbi időpontban veszi át személyesen a kitüntetést
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat
Katona Gyula matematikus, a BME egyetemi tanára
Kovács Zoltán, a Szentandrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója
Kövecses Zoltán nyelvész, az ELTE professor emeritusa
L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője
Németh György ókortörténész, klasszika-filológus, az ELTE egyetemi tanára
Ulbert István idegtudós, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont intézetigazgatója
L. Ritók Nóra kitüntetését Lencse Máté vette át
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozat
Bass László szociológus, az ELTE adjunktusa
Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária gyermeksebész, plasztikai és égéssebész főorvos
Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese
Csiszár Jolán növénybiológus, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense
Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektorhelyettese
Hajdi Anna Judit, az MTA Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója
Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész
Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója
Zsurzs Kati színművész
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje, katonai tagozat
Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke
Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat
Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatója
Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója
Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere
Komáromi István pedagógus, kutatótanár
Lingauer János nyugalmazott természetvédelmi igazgató
Molnár Zoltán Imre trombitaművész
Rossa László zeneszerző, zenei vezető
Szemán Béla színművész, rendező
Magyar Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat
Szabó Lajos kertészmérnök, növényorvos
Winklerné Petrikisch Borbála jelmeztervező és viseletkészítő