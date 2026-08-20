Átadták az idei állami kitüntetéseket: Cserhalmi György és Zsurzs Kati munkásságát is elismerték

Ma, augusztus 20-án az új köztársasági elnök, Baka András Magyar Péter miniszterelnökkel, és Forsthoffer Ágnes házelnökkel együtt adta át az ország kiváló tehetségeinek járó érdemkereszteket. A kitüntetések elnyerői között színész, táncos, építész, jogász és villamosmérnök is akad, hiszen mindannyian sokat tettek azért, hogy a nemzet előreléphessen. Mutatjuk a listát!

Magyar Péter, Baka András és Forsthoffer Ágnes is jelen volt az augusztus 20-ai állami kitüntetések átadásakor (Fotó: MEDIAWORKS)

Ahogy minden évben, idén sem maradt el az állami kitüntetések kiosztása augusztus 20-án, amit olyan tehetséges magyaroknak ítéltek oda, akik a kultúra, az oktatás, a tudományok, a közösségépítés vagy a gyógyítás terén maradandót alkottak, így például a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas művész kapta. De csillagos parancsnoki kereszttel díjazták például Pongor Ildikó Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas táncművészt is, míg Zsurzs Kati díjainak listája a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével lett gazdagabb. Lent mutatjuk a teljes listát!

Számos művész, mérnök, jogász, tanár és tudós szerepel az augusztus 20-ai díjazottak között, akik valamilyen módon mind tettek a hazánkért (Fotó: MEDIAWORKS)

Az augusztus 20-ai kitüntetések díjazottai:

A Magyar Érdemrend nagykeresztje, polgári tagozat

Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal, polgári tagozat

Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, balettmester

Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, polgári tagozat

Balázs Mihály DLA Kossuth-, Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építész

Berczeli Tibor állami díjas villamosmérnök, a BME professor emeritusa

Fülöp Botond ügyvéd

Halmai Gábor alkotmányjogász, az ELTE professor emeritusa

Kiss György jogtudós, az MTA rendes tagja

Kovách Imre szociológus, az MTA levelező tagja

Sajó András jogtudós, az Emberi Jogok Európai Bíróságának volt elnökhelyettese és bírája

Szegedi Andrea bőrgyógyász, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem klinikaigazgatója

Kiss György és Sajó András későbbi időpontban veszi át személyesen a kitüntetést

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, polgári tagozat