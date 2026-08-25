A megújult M1 máris óriási sikert aratott

Augusztus 20-án, a teljes napot vizsgálva az M1 volt a legnézettebb televíziós adó a teljes lakosság körében. A 6,72%-os napi közönségarány az M1 idei harmadik legjobb eredménye: a csatorna nézettsége csak a választások napján – április 12-én – és az Országgyűlés megalakulásának napján – május 9-én – volt ennél magasabb.

Baka András ünnepi beszédét nézték a legtöbben az augusztus 20-ai programok közül (Fotó: M1)

Ennyien követték a televízió képernyőin keresztül az augusztus 20-ai eseményeket

Augusztus 20-án a teljes hazai televíziós piacon a köztársasági elnök M1-en sugárzott esti ünnepi beszéde volt a nap legnézettebb műsora, 581 ezer fővel és csaknem ugyanennyien, 562 ezren nézték az ünnepi látványelőadást is.

A reggeli és délelőtti műsorfolyamba közel 1 millióan (976 ezren) kapcsolódtak be legalább rövid időre, az esti ünnepi látványelőadást pedig 1 millió 35 ezren nézték legalább egy percig az M1-en. Összességében a Nielsen Közönségmérés által vizsgált csatornák közül aznap az M1-re kapcsoltak a legtöbben: 2 millió 150 ezren. Ez a szám 1 millióval több, mint idén egy átlagos napon.

Már napközben is óriási tömeg volt Budapest belvárosában (Fotó: Mediaworks)

Nem csak a tévé képernyőin nézték a műsort

Online is sokan követték az ünnepi eseményeket az M1-en: 67 ezer fő kapcsolódott be az ünnepi műsorfolyamba. Az esti ünnepi látványelőadást 28 ezer látogató nézte online, ők összesen 74 ezer megtekintést generáltak a Médiaklikk felületén.