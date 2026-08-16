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időjárás

Németh Lajos elárulta: erre kell számítani augusztus 20-án

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Az ország legnépszerűbb meteorológusa, Németh Lajos lapunknak mesélt a csütörtöki időjárásról. Augusztus 20-án – 2006 óta – mindenkinek eszébe jut, hogy vajon a tűzijátékot biztonságban nézhetjük-e végig az időjárás miatt. Németh Lajos most mindenkit megnyugtatott.
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időjárásaugusztus 20Németh Lajos

20 éve, 2006. augusztus 20-án történt a tragédia, amikor is egy orkánerejű vihar érkezett Budapest belvárosába az ünnepi tűzijáték alatt. A másfél milliós tömegben öt ember életét vesztette és további 250 ember megsérült. Az évforduló miatt már egy héttel a rendezvény előtt mindenki aggódni kezdett, de Németh Lajos meteorológus elárulta, hogy mire lehet számítani Magyarország nemzeti ünnepén.

Németh Lajos szerint augusztus 20-án megfelelő lesz az időjárás.
Németh Lajos előrejelzései szerint nincs veszélyben az augusztus 20-ai tűzijáték (Fotó: Facebook)

Ilyen lesz az időjárás augusztus 20-án

Azért is foglalkoztam ezzel a témával, mivel 20 éve történt a borzasztó tragédia és érdekelt, hogy vajon most milyen időjárás várható arra a napra. Azt tudjuk előre, hogy hét elején egy gyenge hidegfront ér bennünket, még záporokat is okozhat, de a jelenlegi állás szerint ez 20-áig elhagyja majd Magyarország térségét

— mondta Németh Lajos kiemelve, hogy ezek mind a jelenlegi helyzetet tükrözik, ami természetesen változhat jövő csütörtökig.

A tűzijátékra kilátogatóknak azonban az óriási hőségtől sem kell tartani. 26 és 30 fok közötti különbségre lehet számítani, legalábbis most ezt olvasom ki az előrejelzésekből — árulta el a híres meteorológus.

Németh Lajos különös figyelmet fordít az augusztus 20-ai időjárásra.
Németh Lajos üzent az augusztus 20-a miatt aggódóknak (Fotó: Tumbász Hédi)

Németh Lajos mindenkit szeretne megnyugtatni

Ha valaki folyamatosan nézi az előrejelzéseket és azok azt mutatják minden nap, hogy hétfőn és kedden kisebb záporok alakulhatnak ki és csütörtökön már naposabb idő lesz, akkor nem kell aggódni, mivel a mostani előrejelzések szerint szerdán elvonul Magyarország felől a hidegfront

— emelte ki a meteorológus.

Kétségkívül az idei évben mindenkinek eszébe fog jutni az öt halálos áldozatot követelő baleset, ám az azóta kialakult óvintézkedések és a jelenlegi előrejelzések szerinti napos időjárás miatt szinte lehetetlen, hogy ismét előforduljon hasonló katasztrófa. A 10 perces tűzijáték pedig csak akkor fog megtörténni, ha igazak lesznek Németh Lajos lapunknak megtett előrejelzései és tényleg elvonul a hidegfront hazánk térsége felől.

@origo_hu

Mutatjuk, milyen lesz az idei augusztus 20-i ünnepség! Rövidebb tűzijáték, új látványvilág és több helyszín – ezt jelentették be az idei ünnepségről. #origo #augusztus20 #ünnep #tűzijáték #Magyarország #Budapest #ünnepség #program #programsorozat #ajánló #terv

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