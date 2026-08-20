Elkerülhető lett volna a 20 évvel ezelőtt történt augusztus 20-i tragédia – Pártai Lucia hiába figyelmeztetett

A 20 évvel ezelőtti augusztus 20-ai nemzeti ünnep záróakkordja örökre bevéste magát a kollektív tudatba. Aznap este, gyakorlatilag a tűzijáték első rakétáinak fellövésével egy időben megérkezett Budapestre az orkán erejű vihar, ami pillanatok alatt káoszba fordította az emelkedett, ünnepi hangulatot. Százezrek kezdtek el fejvesztve menekülni az ostromállapotszerű helyzetből és a Duna-parton elszabadult a földi pokol. Aznap este 5 embert, köztük egy 12 éves kislányt már hiába vártak haza a szeretteik. Kettejükkel egy kidőlt fa végzett, míg egy 50-es éveiben járó asszony szívroham következtében veszítette életét. Egy házaspár pedig a Dunába veszett, mivel egy csónakban ültek, amikor a vihar 120 km/órával lecsapott a fővárosra. Mi lett volna ha…? Ez a kérés ma már patetikusnak hangzik, de Pártai Lucia meteorológus gondolatai közé mégis gyakran beférkőzik, hiszen esetében a folytatás így hangzik: … aznap reggel valaki meghallja a figyelmeztetésem és lépéseket tesz, vagy felelős döntéseket hoz?
Öt emberéletet követelt a 2006. augusztus 20-án lecsapó vihar
- Pártai Lucia kora reggel a televízióban jelezte, hogy baj lesz
- A hatalom és a tévétársaságok sem foglalkoztak a közelgő veszedelemmel
- Nekik köszönhetően sok előfizetőhöz jutott el a hír.
Éppen 20 éve, hogy augusztus 20-án lecsapott a pusztító vihar Budapestre
Az ismert meteorológus öt évvel a tragédiát követően egy hosszas vlogbejegyzésben emlékezett meg a történtekről és arról is írt, hogyan működött közre abban, hogy a radarképek 15 percenkénti frissítései elérhetővé váljanak a lakosság számára is. Ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint hol csúszott el az információáramlás és mit kellett volna tennie az éppen regnáló kormánynak annak érdekében, hogy megelőzzék az öt ember életébe kerülő tragédiát. „Az internetező közösség tagjai szerencsés helyzetben vannak, ahogy voltak is pl. 2006. augusztus 20-án is.”
Akik akkor elfogadták a javaslatunkat, figyelték a radarképet, látták, ahogy közeledik, majd megérkezik a vihar a fővárosi Duna-partra.
„Lejjebb olvashatják annak történetét, hogy hogyan volt módunk és lehetőségünk saját erőnkből segíteni azoknak, akikhez eljutottak szavaink és megfogadták tanácsainkat” – kezdte kritikus hangvételű bejegyzését Pártai Lucia a 2006-os augusztus 20-ai tűzijáték alatt történt tragédia 5. évfordulóján, vagyis éppen 15 évvel ezelőtt.
Pártai Lucia mindent megtett, hogy minél több emberhez eljusson a figyelmeztetése
A meteorológus ezután belement a részletekbe, melyekből kiderül, hogyan söpörték a szőnyeg alá a figyelmeztetést, amit ő és férje, Aigner Szilárd a tőlük telhető legnagyobb „hangerővel” igyekeztek eljuttatni mindenkihez.
Mi magunk– közpénz felhasználása nélkül – magánmeteorológiai cég munkatársaiként tájékoztattuk a lakosságot 2006. augusztus 20-án reggel is. Az MTV szerződött partnereként a reggeli műsorban volt lehetőségem figyelmeztetni a nézőket az este érkező viharzónáról.
„Szakmailag és emberileg is kötelességem volt mindezt megtenni. A figyelmeztetésünket pár százezren látták, arról hogy délután 16 óra után mindenképpen nézzék az interneten a radarképet, azon majd láthatják, hogyan érkezik meg a kánikulai melegben Ausztria irányából az erős hidegfront, láthatják majd, amint kialakul a zivatarok láncolata, és láthatják majd, hogyan éri el a vihar a Budai-hegyeket, a budapesti tűzijáték színhelyét. 20 és 21 óra között a Dunántúlon már robogott a viharzóna Budapest felé. Ezt akkor – megfogadva reggeli tanácsunkat – sokan figyelték az interneten a radarokon, nem is indultak el a Duna partra, mivel látták, hogyan erősödik a vihargóc Budapest közelébe érve. Legutoljára, egy órával a vihar kitörése előtt, a T-Mobile telefontársaság minden megrendelőjének kiküldött egy a viharra figyelmeztető sms üzenetet. Ezt a velünk kötött szerződésük alapján magáncégünk szolgáltatta számukra, a társaság pedig így segíthetett általunk sok ezer embernek.”
A viharzóna érkezését minden hazai meteorológus tudta előre, nemcsak a magán, hanem tudta nagyon pontosan az állami is
„A radarképek akkor már mutatták, hogy Budapestre és éppen a tűzijáték idejére érkezik vihar”
A szakember bejegyzésében nem okol konkrétan senkit, de szavain átsejlik, hogy véleménye szerint bőven akadhat olyan prominens, akik azon a drámai augusztus 20-ai estén léphettek volna. Ha pedig így tesznek, az a 12 éves kislány talán már családanya lenne, ahogy a négy elhunyt felnőtt tisztességben megöregedhetett volna. „A négy – Duna-partra – kitelepült országos televízióval magáncégünk nem volt munkakapcsolatban, így prognózisunkat nem „tukmálhattuk” rájuk, de azt gondoltuk: ahogyan mi is, úgy a saját szerződött partnerük, a Hivatalos Állami Szolgáltató ugyanígy látja a veszélyt. A lakosság figyelmeztetése pedig „hivatalból és haladéktalanul” kormányrendeletben előírt legalapvetőbb közfeladatuk. Amikor 19:39 perckor elküldtek egy üzenetet egy hivatal (katasztófavédelem) felé, akkor küldött-e az állami szolgáltató üzenetet a lakosságnak is (hírügynökségeken, tv-ken keresztül)? Hiszen gyakorlatuk szerint naponta, azt megelőzően és azóta is folyamatosan adnak ki hírügynökségi előrejelzéseket. De a saját televíziós megrendelőiket értesítették vajon?”
Hiszen este 20 és 21 óra között azok gyakori élő bejelentkezésben hirdették az otthon maradt családtagoknak, nézzék náluk a budapesti tűzijátékot. Ha akkor, az alatt az egy óra alatt a vihar előtt elmondják azt a 19:39-es üzenetet a sok millió tévénéző lakosságnak, hívhatták volna a Duna-parton kint lévő rokonaikat?
„A helyszínre kitelepült televíziók, az állami meteorológia szerződéses partnerei az időjárás-előrejelzéseikben szót nem ejtettek arról, hogy konkrétan Budapesten az állami rendezvény, a tűzijáték színhelyén viharveszély várható. A katasztrófavédelemnek este háromnegyed nyolc előtt eljuttatott közlemény pedig Pest megye és benne a főváros teljes területére, mind a 187 településre egyformán vonatkozó, feltételes információkat tartalmazott, pedig a radarképek akkor már mutatták, hogy Budapestre és éppen a tűzijáték idejére érkezik vihar” – zárta gondolatait 2011-ben a tragédia ötödik évfordulóján Pártai Lucia.