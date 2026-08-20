Elkerülhető lett volna a 20 évvel ezelőtt történt augusztus 20-i tragédia – Pártai Lucia hiába figyelmeztetett

A 20 évvel ezelőtti augusztus 20-ai nemzeti ünnep záróakkordja örökre bevéste magát a kollektív tudatba. Aznap este, gyakorlatilag a tűzijáték első rakétáinak fellövésével egy időben megérkezett Budapestre az orkán erejű vihar, ami pillanatok alatt káoszba fordította az emelkedett, ünnepi hangulatot. Százezrek kezdtek el fejvesztve menekülni az ostromállapotszerű helyzetből és a Duna-parton elszabadult a földi pokol. Aznap este 5 embert, köztük egy 12 éves kislányt már hiába vártak haza a szeretteik. Kettejükkel egy kidőlt fa végzett, míg egy 50-es éveiben járó asszony szívroham következtében veszítette életét. Egy házaspár pedig a Dunába veszett, mivel egy csónakban ültek, amikor a vihar 120 km/órával lecsapott a fővárosra. Mi lett volna ha…? Ez a kérés ma már patetikusnak hangzik, de Pártai Lucia meteorológus gondolatai közé mégis gyakran beférkőzik, hiszen esetében a folytatás így hangzik: … aznap reggel valaki meghallja a figyelmeztetésem és lépéseket tesz, vagy felelős döntéseket hoz?

Pártai Lucia 2006. augusztus 20-án előre jelezte, hogy hatalmas vihat közeledik Budapest felé (Fotó: MW archívum)

Öt emberéletet követelt a 2006. augusztus 20-án lecsapó vihar

Pártai Lucia kora reggel a televízióban jelezte, hogy baj lesz

A hatalom és a tévétársaságok sem foglalkoztak a közelgő veszedelemmel

Nekik köszönhetően sok előfizetőhöz jutott el a hír.

Éppen 20 éve, hogy augusztus 20-án lecsapott a pusztító vihar Budapestre

Az ismert meteorológus öt évvel a tragédiát követően egy hosszas vlogbejegyzésben emlékezett meg a történtekről és arról is írt, hogyan működött közre abban, hogy a radarképek 15 percenkénti frissítései elérhetővé váljanak a lakosság számára is. Ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint hol csúszott el az információáramlás és mit kellett volna tennie az éppen regnáló kormánynak annak érdekében, hogy megelőzzék az öt ember életébe kerülő tragédiát. „Az internetező közösség tagjai szerencsés helyzetben vannak, ahogy voltak is pl. 2006. augusztus 20-án is.”

Akik akkor elfogadták a javaslatunkat, figyelték a radarképet, látták, ahogy közeledik, majd megérkezik a vihar a fővárosi Duna-partra.

„Lejjebb olvashatják annak történetét, hogy hogyan volt módunk és lehetőségünk saját erőnkből segíteni azoknak, akikhez eljutottak szavaink és megfogadták tanácsainkat” – kezdte kritikus hangvételű bejegyzését Pártai Lucia a 2006-os augusztus 20-ai tűzijáték alatt történt tragédia 5. évfordulóján, vagyis éppen 15 évvel ezelőtt.