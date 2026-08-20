Balázs Klári elárulta, mi a véleménye a tűzijátékról, és azt is, hogy ünnepelnek 20-án Korda Gyurival

Balázs Klári és Korda György számára idén sem a pihenésről szól augusztus 20-a. A házaspár az ünnepnapon és másnap is színpadra áll, ráadásul két nagykoncerttel készülnek. Az énekesnő mindemellett azt is elárulta, hogyan viseli a család kedvence a tűzijátékot.
Így ünnepel augusztus 20-án Balázs Klári
Az augusztus 20-i ünnep sokak számára a hosszú hétvégéről, a családi programokról és természetesen a tűzijátékról szól, Balázs Kláriéknál azonban ezúttal is munkával telik a nemzeti ünnep. A népszerű házaspár sűrű napoknak néz elébe.
Mi dolgozunk augusztus 20-án, meg utána 21-én is. Kazincbarcikán és Hajdúböszörményen lesz nagykoncertünk pókerversennyel egybekötve. Mindkettőre nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy készülünk gőzerővel.
Balázs Klári számára egyébként sem szokatlan, hogy az ünnepeket a színpadon tölti. Elmondása szerint 20-át évről évre fellépéssel ünneplik, így ez náluk már szinte hagyománynak számít.
A 20-ai ünnepséget mi minden évben előadással töltjük. De ahova megyünk, ott mindig vendégül látnak. A koncert után pedig jövünk haza, mert mi mindig itthon alszunk.
A hosszú utak sem okoznak különösebb problémát, hiszen egy régi, megbízható ismerősük ül a volán mögött.
A barátunk vezet, aki a hangmérnökünk is, 20 éve együtt dolgozunk, neki merem odaadni az autót, mert hát ugye nem mindegy, hogy ki mellett utazik az ember.
A Szent István napi ünnepség egyik elmaradhatatlan része a tűzijáték, Balázs Kláriék azonban nem tartoznak azok közé, akik kifejezetten várják a látványosságot. Ennek elsősorban a házi kedvencük az oka.
Régen Fáni nem tűrte jól a tűzijátékot, de már 17 éves és nem nagyon hall. Volt egy másik kutyánk is, és amikor még élt, ő például megőrült. De őszintén, mi egyáltalán nem vagyunk tűzijáték függők. Persze mindenkinek más a fontos. Nálunk az állatok vannak az első helyen ebből a szempontból.
A látványosságot persze azért nem ítéli el, és ha valóban rövid ideig tart majd, szerinte szép része lehet az ünnepségnek.