Balázs Klári elárulta, mi a véleménye a tűzijátékról, és azt is, hogy ünnepelnek 20-án Korda Gyurival

Balázs Klári és Korda György számára idén sem a pihenésről szól augusztus 20-a. A házaspár az ünnepnapon és másnap is színpadra áll, ráadásul két nagykoncerttel készülnek. Az énekesnő mindemellett azt is elárulta, hogyan viseli a család kedvence a tűzijátékot.

A Sziget Fesztivál után az augusztus 20-ra is gőzerővel készül a Korda házaspár (Fotó: Mediaworks)

Így ünnepel augusztus 20-án Balázs Klári

Az augusztus 20-i ünnep sokak számára a hosszú hétvégéről, a családi programokról és természetesen a tűzijátékról szól, Balázs Kláriéknál azonban ezúttal is munkával telik a nemzeti ünnep. A népszerű házaspár sűrű napoknak néz elébe.

Mi dolgozunk augusztus 20-án, meg utána 21-én is. Kazincbarcikán és Hajdúböszörményen lesz nagykoncertünk pókerversennyel egybekötve. Mindkettőre nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy készülünk gőzerővel.

Balázs Klári számára egyébként sem szokatlan, hogy az ünnepeket a színpadon tölti. Elmondása szerint 20-át évről évre fellépéssel ünneplik, így ez náluk már szinte hagyománynak számít.

Korda Gyögy felesége, Balázs Klári elárulta, mi a véleménye a tűzijátékról (Fotó: Mediaworks)

A 20-ai ünnepséget mi minden évben előadással töltjük. De ahova megyünk, ott mindig vendégül látnak. A koncert után pedig jövünk haza, mert mi mindig itthon alszunk.

A hosszú utak sem okoznak különösebb problémát, hiszen egy régi, megbízható ismerősük ül a volán mögött.