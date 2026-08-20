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Augusztus 20

Balázs Klári elárulta, mi a véleménye a tűzijátékról, és azt is, hogy ünnepelnek 20-án Korda Gyurival

11 perce
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A Korda házaspár Szent István napján is óriási dobásra készül. Balázs Klári lapunknak árulta el, hogy mire számíthat a közönség augusztus 20-án. De arról is szó esett, ő mit gondol a tűzijátékról.
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Augusztus 20Korda GyörgyBalázs Klári

Balázs Klári és Korda György számára idén sem a pihenésről szól augusztus 20-a. A házaspár az ünnepnapon és másnap is színpadra áll, ráadásul két nagykoncerttel készülnek. Az énekesnő mindemellett azt is elárulta, hogyan viseli a család kedvence a tűzijátékot.

Korda György és Balázs Klári a Sziget után augusztus 20-ra is készülnek.
A Sziget Fesztivál után az augusztus 20-ra is gőzerővel készül a Korda házaspár (Fotó: Mediaworks)

Így ünnepel augusztus 20-án Balázs Klári

Az augusztus 20-i ünnep sokak számára a hosszú hétvégéről, a családi programokról és természetesen a tűzijátékról szól, Balázs Kláriéknál azonban ezúttal is munkával telik a nemzeti ünnep. A népszerű házaspár sűrű napoknak néz elébe.

Mi dolgozunk augusztus 20-án, meg utána 21-én is. Kazincbarcikán és Hajdúböszörményen lesz nagykoncertünk pókerversennyel egybekötve. Mindkettőre nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy készülünk gőzerővel.

Balázs Klári számára egyébként sem szokatlan, hogy az ünnepeket a színpadon tölti. Elmondása szerint 20-át évről évre fellépéssel ünneplik, így ez náluk már szinte hagyománynak számít.

A Korda házaspár koncertet ad mögöttük pedig óriási pókerlapok vannak a díszletbe.
Korda Gyögy felesége, Balázs Klári elárulta, mi a véleménye a tűzijátékról (Fotó: Mediaworks)

A 20-ai ünnepséget mi minden évben előadással töltjük. De ahova megyünk, ott mindig vendégül látnak. A koncert után pedig jövünk haza, mert mi mindig itthon alszunk.

A hosszú utak sem okoznak különösebb problémát, hiszen egy régi, megbízható ismerősük ül a volán mögött.

A barátunk vezet, aki a hangmérnökünk is, 20 éve együtt dolgozunk, neki merem odaadni az autót, mert hát ugye nem mindegy, hogy ki mellett utazik az ember.

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A Szent István napi ünnepség egyik elmaradhatatlan része a tűzijáték, Balázs Kláriék azonban nem tartoznak azok közé, akik kifejezetten várják a látványosságot. Ennek elsősorban a házi kedvencük az oka.

Régen Fáni nem tűrte jól a tűzijátékot, de már 17 éves és nem nagyon hall. Volt egy másik kutyánk is, és amikor még élt, ő például megőrült. De őszintén, mi egyáltalán nem vagyunk tűzijáték függők. Persze mindenkinek más a fontos. Nálunk az állatok vannak az első helyen ebből a szempontból.

A látványosságot persze azért nem ítéli el, és ha valóban rövid ideig tart majd, szerinte szép része lehet az ünnepségnek.

@origo_hu

Elképesztő hangulatot csinált Korda György és Balázs Klári a Sziget Fesztiválon! Hihetetlen visszatérés! Négy év után, minden várakozást felülmúlt augusztus 10-én este a Korda házaspár fellépése. A buli előtt Klárika az Origonak elmondta, hogy nagyon izgatott. #origo #kordagyörgy #balázsklári #sziget #szigetfesztivál

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