9 órás autóút alatt tudta meg a Next Top Model Hungary sztárja: terhes

A modell Axente Vanessa nevét az egész világon ismerik. A 30 éves nagylengyeli lány Japánban és Szingapúrban alapozta meg a karrierjét, olyan világmárkákkal dolgozott, mint a Prada, a Givenchy, a Dior vagy épp a Louis Vuitton, 17 évesen szerepelt az olasz Vogue címlapján, azonban könnyen lehet, hogy legnagyobb "sikereként" nem ezeket könyveli el, hanem azt, amikor édesanyává vált és 2024-ben adott életet első gyermekének, Giselle-nek. A Next Top Model Hungary zsűritagja az olasz Vouge magazinnak beszélt arról, miként tudta meg 2023 decemberében, hogy anyai örömök elé néz.

Axente Vanessa terhességére egy hosszú autóúton derült fény, nem sokkal később pedig egy teszt is igazolta a gyanút

Fotó: TV2

Így derült ki Axente Vanessa terhessége

"Egy tévéműsort (a Next Top Model Hungary-t - a szerk.) forgattunk Magyarországon, de volt egy epizód, amit Ausztriában vettünk fel. Oda tartottunk autóval az egyik barátommal, egyben a másik zsűritaggal, és nagyon hosszú volt az út, 9 óra, de végig beszélgettünk."

Aztán a vége felé azt mondtam, úgy érzem, meg tudnék enni egyszerre egy pizzát, egy hamburgert, és inni rá egy kis vörösbort. Rám nézett, és azt kérdezte: „van rá bármi esély, hogy terhes vagy?”

Vanessa ekkor még kizártnak tartotta, hogy az legyen. Nem sokkal később azonban bebizonyosodott: babát vár. "Másnap elég furán éreztem magam, és a menzeszem sem jött meg, úgyhogy két nappal később, amikor visszaértünk azonnal vettem egy terhességi tesztet." A teszt végül pozitív lett, a többi pedig (ahogy mondják) már történelem.

"Mindig is szerettem volna anya lenni, de nem ez volt minden vágyam. Valójában kicsit féltem, hogy milyen leszek anyaként" - idézi az Index a modell Vogue-nak adott nyilatkozatát.