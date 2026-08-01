Emlékszel még Az elveszett ereklyék fosztogatóira? Így néz ki manapság a főszereplő!

1999.ben indult útjára Az elveszett ereklyék fosztogatói (Relic Hunter) című sorozat, ami amolyan női Indiana Jones-ként szórakoztatta a tévénézőket. A főszerepet Tia Carrere kapta meg, ő bújhatott Sydney Fox professzor bőrébe. A széria 3 évadot ért meg, kis hazánkban pedig kifejezetten kedvelt volt: gyakorlatilag nem akadt olyan csatorna, amelyik ne játszotta volna: a TV2-s premier után a Cool TV-n, az AXN csatornáin, a Prizma TV-n, az RTL+-on, a PRO4-en és a Viasat 3-on is futottak az ismétlései.

Az elveszett ereklyék fosztogatói ugyan csak három évadot ért meg, mégis közönségkedvenc lett

Így néz ki ma Az elveszett ereklyék fosztogatói sztárja, Tia Carrere

A hawaii születéső Tia Carrere már a harmincas éveiben járt, amikor megkapta a sorozat főszerepét. A színésznő-modell-énekesnő korábban már olyan filmekből volt ismert, mint a Wayne világa (1992), a Wayne világa 2. (1993) és a True Lies – Két tűz között (1994.), azaz egy cseppet sem számított "új arcnak".

Tia Carrere 2003-ban, a sorozat befejezése után

Fotó: Rena Durham / Rena Durham

Tia a mai napig aktív: színész szerepei mellett sokat szinkronizál, így az amerikai gyerekek például a Lilo és Stitch-filmekből (és sorozatból) ismerhetik a hangját. Mutatjuk, hogy néz ki manapság: