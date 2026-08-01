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sorozat

Emlékszel még Az elveszett ereklyék fosztogatóira? Így néz ki manapság a főszereplő!

1 órája
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Bizony, sokat változott a színésznő az elmúlt évtizedekben! Mutatjuk, hogy néz ki manapság Az elveszett ereklyék fosztogatói sztárja, Tia Carrere!
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sorozatTia Carrerefotó

1999.ben indult útjára Az elveszett ereklyék fosztogatói (Relic Hunter) című sorozat, ami amolyan női Indiana Jones-ként szórakoztatta a tévénézőket. A főszerepet Tia Carrere kapta meg, ő bújhatott Sydney Fox professzor bőrébe. A széria 3 évadot ért meg, kis hazánkban pedig kifejezetten kedvelt volt: gyakorlatilag nem akadt olyan csatorna, amelyik ne játszotta volna: a TV2-s premier után a Cool TV-n, az AXN csatornáin, a Prizma TV-n, az RTL+-on, a PRO4-en és a Viasat 3-on is futottak az ismétlései.

Az elveszett ereklyék fosztogatói ugyan csak három évadot ért meg, mégis közönségkedvenc lett
Az elveszett ereklyék fosztogatói ugyan csak három évadot ért meg, mégis közönségkedvenc lett

Így néz ki ma Az elveszett ereklyék fosztogatói sztárja, Tia Carrere

A hawaii születéső Tia Carrere már a harmincas éveiben járt, amikor megkapta a sorozat főszerepét. A színésznő-modell-énekesnő korábban már olyan filmekből volt ismert, mint a  Wayne világa (1992), a Wayne világa 2. (1993) és a True Lies – Két tűz között (1994.), azaz egy cseppet sem számított "új arcnak". 

May 9, 2003; Hollywood, CA, USA; Actress TIA CARRERE @ Glamour's Annual 'Don't Party' held at Shakey's Pizza Mandatory Credit: Photo by Rena Durham/ZUMA Press (©) Copyright 2003 by Rena Durham
Tia Carrere 2003-ban, a sorozat befejezése után
Fotó: Rena Durham / Rena Durham

Tia a mai napig aktív: színész szerepei mellett sokat szinkronizál, így az amerikai gyerekek például a Lilo és Stitch-filmekből (és sorozatból) ismerhetik a hangját. Mutatjuk, hogy néz ki manapság:

May 14, 2026, Los Angeles, California, USA: Tia Carrere at the Premiere of Disney's Star Wars: The Mandalorian And Grogu at the TCL Chinese Theatre IMAX (Credit Image: © Nina Prommer/ZUMA Press Wire)
Tia Carrere 2026-ban. Bizony az immár 59 éves színésznő felett is eljárt az idő
Fotó: Nina Prommer

 

 

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