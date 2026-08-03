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Azahriah

Megszületett Azahriah exének első gyermeke – Luna megható felvételeken mutatta meg a kisfiát

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Luna idén tavasszal osztotta meg követőivel az örömhírt, hogy első gyermekét várja. A közel 30 éves tartalomgyártó és párja, Szlovicsák Tibor labdarúgó a napokban köszönthették első közös gyermeküket: megszületett kisfiuk. Az örömteli hírt Azahriah exe, Luna jelentette be a közösségi oldalán .
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AzahriahgólyahírbabaLunaex

Luna Joanna Michelle, vagyis Lunácska korábban hosszabb ideig nem beszélt nyilvánosan új kapcsolatáról, miután az  Azahriah-val való kapcsolatát nagy médiafigyelem övezte, ám később mégis elárulta, hogy gyermeke édesapja Szlovicsák Tibor. Az influenszer a várandóssága idején készült fotókon mutatta meg először a nyilvánosságnak a labdarúgót, akivel első közös gyermekük érkezésére készültek.

Megszületett Azahriah exének első gyermeke: Luna megmutatta újszülött kisfiát
Megszületett Azahriah exének első gyermeke: Luna megmutatta újszülött kisfiát Fotó: MW Bulvár

Megszületett Azahriah exének első gyermeke: Luna megmutatta újszülött kisfiát

Luna néhány héttel ezelőtt egy YouTube-videóban árulta el, hogy kisfiút hord a szíve alatt. Elmondása szerint nem szerveztek külön baba nemét felfedő ünnepséget, mivel a várandósság első időszakában sokat küzdött rosszullétekkel. Azt is megosztotta, hogy gyermeke nemét már a 12. héten megtudta egy genetikai DNS-vizsgálat és vérvétel eredményéből.

A tartalomgyártó most a TikTok-oldalán jelentette be, hogy világra jött első gyermeke. 

A közzétett videóban a kórházban készült pillanatok mellett már az otthoni meghitt percek is láthatók, amelyeken karjában tartja újszülött kisfiát.

Életem legszebb napja volt

– írta bejegyzésében az újdonsült édesanya.

@lunajoanna.m

Életem legszebb napja volt🩵😭

♬ DtMF - Instrumental Version - Piano Glow
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