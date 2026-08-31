Kitört a botrány Baby Gabi falunapi koncertje után, megszólalt az énekesnő

Komoly bírálatok röppentek fel, miután felkerült az internetre egy rövid felvétel Baby Gabi, avagy Szklenár Gabi egy közelmúltbeli koncertjéről. Az énekesnő ekkor egy kistelepülésen lépett színpadra, a fellépésről készült videó alá pedig csakhamar számtalan rosszindulatú megjegyzés érkezett, melyekben Baby Gabi külsejét, hangját, de még a helyi közönséget és magát a falut is leminősítették. Az énekesnő azonban nem hagyta magát, és egy videóban reagált a támadásokra - vette észre a Bors.

Visszaszólt a rosszindulatú kommentelőknek Baby Gabi / Fotó: Metropol

Visszaszólt a rosszindulatú kommentelőknek Baby Gabi

Egyetlen oka van annak, hogy ezt a videót elkészítem: olvasom a hozzászólásokat, és sajnos azt tapasztalom, hogy iszonyatosan rosszindulatúak az emberek

- mondta el az énekesnő, aki az építő jellegű észrevételeket mindig szívesen fogadja, a nyílt rosszindulatot és a vidéki emberek lekezelését viszont nem hagyhatta szó nélkül.

Hogyan lehet az, hogy egyesek egyetlen 10 másodperces videóból megfejtik, hogy nem tudok énekelni, hamis vagyok, vagy hogy az első sorban álló két, kissé illuminált helyi ember jól érzi magát? És akkor mi van? Igen, jól érzi magát ő is, meg a másik 300-400 ember is!

– mutatott rá Gabi, hozzátéve:

Ne várjátok tőlem, hogy a 20 évvel ezelőtti hangomon énekeljek, amikor én is 20 évet öregedtem!

Az énekesnő külön fájlalta azt, ahogy sokan a rendezvényt és a helyieket célozták meg a beszólásaikkal: mint mondta, szerinte a kistelepüléseknek nincs pénzük többmilliós gigakoncertekre, így olyan előadókat hívnak, akik megfizethetőek, és felpörgetik a hangulatot. Baby Gabi továbbá határozottan kiállt a vidéki fellépések mellett.

Ne egy falut becsméreljetek, mert a polgármester, aki megrendel engem vagy bárki mást, az azt szeretné, hogy a falu azon az egy napon jól érezze magát. És ne haragudjatok, nekem nem degradáló falunapra menni, mert imádom a falunapokat!

- jelentette ki az énekesnő.