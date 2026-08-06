Bajor Imre már 12 éve nincs közöttünk: Így néz ki a legendás Kicsihuszár sírja

Szinte hihetetlen, de már 12 éve annak, hogy az ország imádott nevettetője, Bajor Imre elhunyt. A sokszor Kicsihuszárként is emlegetett színész mindössze 57 éves volt, amikor a szörnyű kór elragadta. És bár Bajor Imre halálának oka az agydaganat volt, amivel hosszan küzdött, mégis mindenkit váratlanul ért a halála. A legendás komikust 2014. augusztus 22-én, a Farkasréti temetőben számos barát és kolléga kísérte utolsó útjára, mutatjuk, milyen ma a sírja.

Már 12 éve annak, hogy Bajor Imre betegsége győzedelmeskedett, és a színész örökre itthagyott minket (Fotó: Mediaworks)

Bajor Imre a Szomszédok Oli uraként vált ismertté, akinek legismertebb szava járása volt a „Csóközön”, ám a sorozat rajongói ezt végérvényesen összekötötték a színésszel. Ezután rendszeresen láthattuk színpadon és a tévében is, a Heti Hetes alapcsapatának tagjaként pedig egyenesen imádták a nézők.

Bajor Imre szerepeivel örökre beírta magát a magyar legendák közé, hihetetlen, hogy már több mint egy évtizede elment (Fotó: MTI / Kelemen Zoltán Gergely)

Emellett számos nagyjátékfilmben is szerepelt, köztük az Egy szoknya, egy nadrágban, a Meseautóban vagy a 2009-es Szuperbojz-ban, ami élete utolsó filmszerepe volt. A vígjáték szereposztását látva azonban szívszorító belegondolni, hogy az elmúlt években hányan követték Bajor Imrét. Gesztesi Károly 2020-ban, Haumann Péter 2022-ben, Kálloy-Molnár Péter tavaly december 1-én, Scherer Péter pedig alig két és fél hónapja, május 19-én csatlakozott az égi társulathoz.