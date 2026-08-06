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Bajor Imre

Bajor Imre már 12 éve nincs közöttünk: Így néz ki a legendás Kicsihuszár sírja

21 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Már több mint egy évtizede annak, hogy a Kicsihuszár elment, de az ország sosem feledi. Kilátogattunk a 12 éve elhunyt Bajor Imre sírjához, és mutatjuk, hogy őrzik az emlékét.
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Bajor Imregyászsírévforduló

Szinte hihetetlen, de már 12 éve annak, hogy az ország imádott nevettetője, Bajor Imre elhunyt. A sokszor Kicsihuszárként is emlegetett színész mindössze 57 éves volt, amikor a szörnyű kór elragadta. És bár Bajor Imre halálának oka az agydaganat volt, amivel hosszan küzdött, mégis mindenkit váratlanul ért a halála. A legendás komikust 2014. augusztus 22-én, a Farkasréti temetőben számos barát és kolléga kísérte utolsó útjára, mutatjuk, milyen ma a sírja.

Bajor Imre sírját rendszeresen gondolkozza a család.
Már 12 éve annak, hogy Bajor Imre betegsége győzedelmeskedett, és a színész örökre itthagyott minket (Fotó: Mediaworks)

Bajor Imre a Szomszédok Oli uraként vált ismertté, akinek legismertebb szava járása volt a „Csóközön”, ám a sorozat rajongói ezt végérvényesen összekötötték a színésszel. Ezután rendszeresen láthattuk színpadon és a tévében is, a Heti Hetes alapcsapatának tagjaként pedig egyenesen imádták a nézők. 

Bajor Imrét megannyi ikonikus kollégája követte, köztük Haumann Péter is.
Bajor Imre szerepeivel örökre beírta magát a magyar legendák közé, hihetetlen, hogy már több mint egy évtizede elment (Fotó: MTI / Kelemen Zoltán Gergely)

Emellett számos nagyjátékfilmben is szerepelt, köztük az Egy szoknya, egy nadrágban, a Meseautóban vagy a 2009-es Szuperbojz-ban, ami élete utolsó filmszerepe volt. A vígjáték szereposztását látva azonban szívszorító belegondolni, hogy az elmúlt években hányan követték Bajor Imrét. Gesztesi Károly 2020-ban, Haumann Péter 2022-ben, Kálloy-Molnár Péter tavaly december 1-én, Scherer Péter pedig alig két és fél hónapja, május 19-én csatlakozott az égi társulathoz.

Bajor Imre sírja ma is gondozott

Bár kollégái és barátai közül egyre többen mennek el, Bajor Imre családja láthatóan rendszeresen kilátogat a nyughelyére, hiszen néhány mécsest és tobozokból készült koszorút helyeztek el rajta, a sírkövön pedig nem láthatók az időjárás nyomai, így kétség sem fér hozzá, hogy odafigyelnek a tisztaságára. 

Bajor Imre temetésén számtalan kolléga vett részt 12 éve.
Bajor Imre nyughelye a Farkasréti temetőben, a művészparcellában található (Fotó: Mediaworks)

Bizonyára leginkább az özvegy, Bednár Ildikó az, aki karbantartja a sírt, de kétség sem fér hozzá, hogy Bajor Imre gyerekei, Lili és Marci, akik ma már felnőttek, szintén gyakran kilátogatnak a temetőbe és megemlékeznek szeretett édesapjukról. De persze nemcsak a család, a rajongók és a barátok sem felejtik el soha vicceit, ikonikus mondatait vagy éppen azokat az mozdulatokat, amik őt olyan egyedivé, és halhatatlanná tették.

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