Balázs Andi megrázó őszinteséggel vallott a szakításról: „Egy dolgot nem tudtam már megadni neki…”

Egyszerre volt vidám és megindító a hangulat a TV2 Mokka stúdiójában, amikor Balázs Andi vendégeskedett Istenes Lászlónál és Proksa Szandránál. A közkedvelt színésznő a 48. születésnapját ünnepelte, a beszélgetés mégis gyorsan komolyra fordult, hiszen ismert a tény, hogy 24 évnyi együttélés után különváltak az útjai párjával, Ridzi Gáborral. Balázs Andi kivételes őszinteséggel mesélt a döntés mögötti érzésekről és az előttük álló új fejezetről.

Balázs Andi kapcsolata 24 évig kiállta az idő próbáját (Fotó: Origo)

Balázs Andi születésnapja idén máshogy telik, mint eddig

A színésznő elárulta, hogy a különköltözés ellenére a mai napig mély kötődés van köztük, és a szakításuk hátterében nem mérges viszony áll: „Egy másik születésnap ez, de én nem szűntem meg őt szeretni egy pillanatra sem, csak most külön élünk. Azt hiszem, mi soha nem fogjuk egymás kezét elengedni” – fogalmazott a műsorban. Hozzátette, a döntés kimondása mindkettőjük számára megkönnyebbülést hozott: „Felszabadultunk mind a ketten egy kicsit, hogy kimondtuk, mielőtt még baj történik, mielőtt még bántjuk egymást.” Andi azt sem rejtette véka alá, mi hiányzott a kapcsolatukból az utóbbi időben: „Csodálatos dolgot köszönhetek neki, mert én egy boldog ember voltam mellette, és a mai napig gondoskodó vagyok, nagyon szeretem. Egyetlen dolgot nem tudok már megadni neki, és az a szerelem” A gyors és egyenes döntéshozatalban pedig a volt párjától tanult elv segítette: „Ő tanította meg nekem az úgynevezett sebtapasz technikát is: ha valamit el kell intézni vagy nemet kell mondani, azt mint a sebtapaszt, gyorsan le kell rántani.”