Balázs Andi megrázó őszinteséggel vallott a szakításról: „Egy dolgot nem tudtam már megadni neki…”

Egyszerre volt vidám és megindító a hangulat a TV2 Mokka stúdiójában, amikor Balázs Andi vendégeskedett Istenes Lászlónál és Proksa Szandránál. A közkedvelt színésznő a 48. születésnapját ünnepelte, a beszélgetés mégis gyorsan komolyra fordult, hiszen ismert a tény, hogy 24 évnyi együttélés után különváltak az útjai párjával, Ridzi Gáborral. Balázs Andi kivételes őszinteséggel mesélt a döntés mögötti érzésekről és az előttük álló új fejezetről.
Balázs Andi születésnapja idén máshogy telik, mint eddig
A színésznő elárulta, hogy a különköltözés ellenére a mai napig mély kötődés van köztük, és a szakításuk hátterében nem mérges viszony áll: „Egy másik születésnap ez, de én nem szűntem meg őt szeretni egy pillanatra sem, csak most külön élünk. Azt hiszem, mi soha nem fogjuk egymás kezét elengedni” – fogalmazott a műsorban. Hozzátette, a döntés kimondása mindkettőjük számára megkönnyebbülést hozott: „Felszabadultunk mind a ketten egy kicsit, hogy kimondtuk, mielőtt még baj történik, mielőtt még bántjuk egymást.” Andi azt sem rejtette véka alá, mi hiányzott a kapcsolatukból az utóbbi időben: „Csodálatos dolgot köszönhetek neki, mert én egy boldog ember voltam mellette, és a mai napig gondoskodó vagyok, nagyon szeretem. Egyetlen dolgot nem tudok már megadni neki, és az a szerelem” A gyors és egyenes döntéshozatalban pedig a volt párjától tanult elv segítette: „Ő tanította meg nekem az úgynevezett sebtapasz technikát is: ha valamit el kell intézni vagy nemet kell mondani, azt mint a sebtapaszt, gyorsan le kell rántani.”
El akarták kerülni az elhidegülést
Saját bevallása szerint el akarták kerülni, hogy a viszonyuk lassan megkeseredjen vagy ellenségessé váljon:
Rengeteg beszélgetéssel lehet egy ilyen hosszú időszakot lezárni. Mi most bebizonyítjuk, hogy így is lehet: minden nap beszélünk, megkérdezzük egymástól, milyen napunk volt. Nagyon sokan élnek körülöttünk úgynevezett kapcsolatbörtönökben. Én nem akartam úgy élni, hogy a párom ül a kanapé másik végén, levegőt vesz, én meg azon bosszankodom, hogy miért lélegzik
– magyarázta. A különválasztott mindennapok ellenére az odafigyelés nem tűnt el az életükből, és a négylábú kedvencekről is közösen gondoskodnak tovább: „Nálunk kutyus gyerektartás van! A gyerekek most a megszokott kerti környezetükben vannak nála, én pedig gondos anyukaként látogatom őket. Éppen azon dolgozom, hogy házat béreljek, és ha beköltözöm, jönnek hozzám a kutyák is” – újságolta Andi, aki jelenleg éppen azon fáradozik, hogy olyan házat találjon, ahová a kutyusok is beköltözhetnek hozzá.
Curtis tartja a lelket benne
A nehéz időszakban a barátai és kollégái szinte egy emberként álltak mellé, ami számára szokatlan élményt jelentett, hiszen korábban mindig ő volt az, aki másokat támogatott: „Nincs olyan nap, hogy ne lenne nyolc olyan üzenetem, hogy jól vagy-e?” – mesélte meghatódva. Mint mondta, olyan barátok tartják benne a lelket, mint a válófélben lévő Marosszéki Tamás, vagy éppen Curtis, aki külön figyelmeztette arra, hogy most végre tanulja meg elfogadni a felé áramló törődést. Bár az elengedés nem megy egyik napról a másikra, Balázs Andi bizakodóan tekint a jövőbe: „Ez egy borzasztóan fájdalmas és biztos, hogy nem egy rövid folyamat lesz, de a folyamatot azt lehet szépen csinálni.”