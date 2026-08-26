"Kicsúszott a kezünk közül a kapcsolatunk" - 24 év után szakított Balázs Andi és párja

Idén áprilisban ünnepelte a kapcsolatuk fennállásának 24. évfordulóját Balázs Andi és partnere, Gábor. Ezt követően viszont olyan híresztelések röppentek fel, hogy a pár külön utakon folytatja, a színésznő pedig már el is költözött. Balázs Andi végül a story.hu-nak erősítette meg, valóban szakítottak Gáborral, majd azt is elárulta, hogyan jutottak el idáig.

Véget ért Balázs Andi kapcsolata / Fotó: Győrfi-Forgács Bea

Az elmúlt egy évben már mindketten éreztük, hogy valami nem stimmel, elhidegültünk egymástól. Bár minden úton-módon próbáltuk helyrehozni, és visszatalálni egymáshoz, nem sikerült, kicsúszott a kezünk közül a kapcsolatunk, és már nem tudtuk megfogni. Végül két hónappal ezelőtt én költöztem el a közös otthonunkból. Egymás kezét fogva, a legnagyobb szeretetben szakítottunk

- mondta el a színésznő, aki jelenleg a Karinthy Színház közelében, a XI. kerületben bérel egy lakást, a későbbiekben viszont szeretne egy saját otthont vásárolni.

Tudom, hogy furcsán hangzik, de továbbra is nagyon szeretjük egymást Gáborral. Nem volt sem harmadik fél, sem dráma, sem ajtócsapkodás. Nem vitatkozva, hangoskodva, haraggal váltunk el, hanem pontosan úgy, ahogyan huszonnégy évig éltünk: békében, egyetértésben. Azóta is minden nap beszélünk, segítjük egymást, ezer szállal kötődünk egymáshoz, de már nincs visszaút. Amikor a kapcsolatunk hetedik évében egy időre szakítottunk, majd kibékültünk, akkor mindketten nagyon hebrencsek voltunk. Ezúttal viszont alaposan megfontoltuk, és átgondoltuk, hogy külön utakon folytatjuk az életünket

- tette hozzá Andi, kiemelve, bár a szakítás érthető módon mindkettőjük számára fájdalmas volt, továbbra is számíthat a volt párjára, ahogy a családja és a barátai is teljes mértékben mellette állnak.

Annyival könnyebb lenne a továbblépés, ha azt tudnám mondani Gáborra, hogy egy gazember. De nem az. Csodálatos férfi, aki nagyon remélem, hogy a jövőben megtalálja a párját, a másik felét. Ahogyan idővel én is.

Balázs Andi és Gábor még 2002-ben, egy házibulin ismerkedett meg egymással. Az évek során a férfi többször is megkérte a színésznő kezét, ám végül mégsem tartottak esküvőt, mivel arra jutottak, papír nélkül is teljes mértékben összetartoznak. A pár egyébként már korábban megért egy nagy törést, miután a hetedik évben Andi azt érezte, megrekedt a kapcsolatuk, nem tartanak sehová, ezért összepakolt, és elköltözött

A hetedik évben fogtam magam, és elköltöztem. Akkor lettem harmincéves, rögtön jött, hogy hova tart az életem, mi lesz most velem. Nem volt benne semmilyen nagy dráma, csak éreztem, hogy csak úgy ülünk egymás mellett, olyan semmi nem történik időszak volt. Fogtam magam, nem veszekedve, nem kiabálva, nem csúnyán, hanem az volt, hogy csak elmegyek. Sírtunk egy kicsit, és mondta, hogy jó, rendben van

- idézte fel a történteket három évvel ezelőtt Andi, akit Gábor a költözés után három hónappal randira hívott, fél évvel később pedig egy egyszerű mondattal hazahívta, és minden úgy folyatódott köztük, ahogy annak előtte.