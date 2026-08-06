„Minden évben megérkezik” – Balázs Klárit ilyen különleges ajándékkal lepi meg Korda György a szülinapján

Balázs Klári és Korda György neve mára szinte egybeforrt a magyar könnyűzenével. Több mint négy évtizede alkotnak egy párt a magánéletben és a színpadon is, kapcsolatuk pedig a mai napig sokak számára példaértékű. Balázs Klári ma ünnepli születésnapját, aminek jóvoltából egy interjúban mesélt lapunknak arról, hogyan telik számára ez a nap, és azt is elárulta, milyen ajándékot kap minden egyes évben férjétől.

Balázs Klári férje, Korda György minden évben egy különleges ajándékkal lepi meg feleségét (Fotó: MW Bulvár)

Így ünnepli születésnapját Balázs Klári

Bár sokan azt gondolnák, hogy óriási bulira készülnek, Balázs Klári ezt megcáfolta, és elárulta, hogy meghitt környezetben ünnepli születésnapját.

Itthon maradunk, mert ezt a túl meleget nem nagyon kedveljük. Ilyen hőségben szívesebben eszünk itthon. Úgyhogy szűk családi körben ünneplünk. De hát állandóan csöng a telefon. A barátaink és a rajongóink is felköszöntenek, úgyhogy nagyon szépen telik a születésnapom

– mesélte boldogan, és arra is kitért, hogy a családi ünneplésnek náluk mindig fontos része a közös ebéd.