„Minden évben megérkezik” – Balázs Klárit ilyen különleges ajándékkal lepi meg Korda György a szülinapján

Balázs Klári és Korda György neve mára szinte egybeforrt a magyar könnyűzenével. Több mint négy évtizede alkotnak egy párt a magánéletben és a színpadon is, kapcsolatuk pedig a mai napig sokak számára példaértékű. Balázs Klári ma ünnepli születésnapját, aminek jóvoltából egy interjúban mesélt lapunknak arról, hogyan telik számára ez a nap, és azt is elárulta, milyen ajándékot kap minden egyes évben férjétől.
Így ünnepli születésnapját Balázs Klári
Bár sokan azt gondolnák, hogy óriási bulira készülnek, Balázs Klári ezt megcáfolta, és elárulta, hogy meghitt környezetben ünnepli születésnapját.
Itthon maradunk, mert ezt a túl meleget nem nagyon kedveljük. Ilyen hőségben szívesebben eszünk itthon. Úgyhogy szűk családi körben ünneplünk. De hát állandóan csöng a telefon. A barátaink és a rajongóink is felköszöntenek, úgyhogy nagyon szépen telik a születésnapom
– mesélte boldogan, és arra is kitért, hogy a családi ünneplésnek náluk mindig fontos része a közös ebéd.
Mi szeretjük magunk készíteni az ételeket, tehát főzés lesz. És nekem minden családtagom csodálatosan főz, úgyhogy mindenki hoz valamit, és én is főzök. Közösen eszünk, jókat nevetünk, sztorizunk, ez lesz a program.
Balázs Klári szerint a születésnap értékét nem az határozza meg, hogy milyen drága meglepetést kap az ember. Sokkal fontosabb számára az odafigyelés és az együtt töltött idő, ebben pedig Korda György mindig jeleskedett.
A Gyuri mindig gondoskodott arról, hogy szép születésnapjaim legyenek, és ez nem mindig egy nagy ajándék. Nem attól függ, hogy az ember kap-e valamit, vagy mit kap. Úgyhogy nekem egyáltalán nem ez számít. Mivel színpadi emberek vagyunk, ezért a ruhatárunk is bő, tehát plusz egy ruha, vagy akármi felesleges. Minőségi holmiaim vannak, és a 15 évvel ezelőtti táskám és cipőm is ugyanolyan jó, mint akkor. Nem kell, hogy eggyel több dolog legyen valamiből
– mondta. Van azonban egy hagyomány, amelyhez Korda György minden évben ragaszkodik, és amely nélkül már elképzelhetetlen lenne Balázs Klári születésnapja.
De azért az annyi szál vörös rózsa, ahány éves vagyok, mindig megérkezik, és ez a mai nap se volt másként. Az én férjem egy lovag, az az igazság
– árulta el meghatottan.