Latinok kezdtek őrületes táncba Balázs Klári és Korda György dalaira: nem hittek a szemüknek

Balázs Kláriék számára nem mindennapi élmény volt, amikor kiderült, nem csak a magyar közönség ismeri a dalaikat. A Korda házaspár koncertjén ugyanis rengeteg külföldi is együtt énekelt velük, a latin-amerikai rajongók pedig a dalok alatt táncra is perdültek. Az énekesnő az Origónak mesélt arról, milyen érzés volt azt látni, hogy a magyar slágerek a világ minden tájáról érkező fesztiválozókat is megmozgatják.
Latin-amerikaiak őrültek meg Balázs Kláriék számára
A Korda házaspár dalai az elmúlt években új életre keltek, és a fiatalabb generáció mellett a külföldiek körében is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ez az idei Sziget Fesztiválon szemmel látható bizonyítékként szolgált, amiről Balázs Klári így mesélt lapunknak:
Fantasztikus volt az egész élmény, és az is, ahogy Gerendai Károly, a Sziget megálmodója beszélt rólunk. Nagyon jól éreztük magunkat mi is, de hát a közönség az valami eszméletlen volt. Rengeteg külföldi is ott tombolt a koncertünkön, főleg latinok, dél-amerikaiak, akik a latin blokknál teljesen elvesztették az eszüket. Az általuk ismert Sergio Mendez dalt énekelték velem, ami tőlük lett világsláger. De hát hihetetlen táncolásba is kezdtek. Egy gombos tűt nem lehetett elejteni.
A Reptér mindenkit összehozott
Persze nem maradhatott ki az est egyik legnagyobb közönségkedvence, a Reptér sem, amit nem mellesleg több külföldi előadó is feldolgozott: HAUSER, a világhírű csellóművész, vagy Trompet, aki idén szintén a Sziget fellépők között volt.
A Mamma Maria és a Találd ki gyorsan is óriásit aratott, de hát a Reptér emblematikus volt. Több generációt összehozott. Egészen a kisgyerekektől az idősebb korosztályig fújták hangosan. Ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, egy kisgyereknek a repülő az egy olyan misztikus dolog. Arra az ember úgy vár, hogy egyszer repüljön. A felnőtteknek meg már emlékeket ad az élmény
– mesélte Balázs Klári. A Korda házaspár számára így alighanem ez az egyik legnagyobb visszaigazolás: slágereik nyelvi határok nélkül is működnek, a külföldiek táncra perdülnek, és amikor felcsendül a Reptér, minden korosztály egymásra talál.