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Balázs Klári

Latinok kezdtek őrületes táncba Balázs Klári és Korda György dalaira: nem hittek a szemüknek

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A Korda házaspárt is meglepte, milyen őrületes hangulat alakult ki a koncertjükön. A magyarok mellett rengeteg külföldi rajongó is táncra perdült. Balázs Klári az Origónak adott interjúban mesél az élményről. A Reptér pedig ezúttal is minden generációt megmozgatott.
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Balázs KláriKorda Györgykoncert

Balázs Kláriék számára nem mindennapi élmény volt, amikor kiderült, nem csak a magyar közönség ismeri a dalaikat. A Korda házaspár koncertjén ugyanis rengeteg külföldi is együtt énekelt velük, a latin-amerikai rajongók pedig a dalok alatt táncra is perdültek. Az énekesnő az Origónak mesélt arról, milyen érzés volt azt látni, hogy a magyar slágerek a világ minden tájáról érkező fesztiválozókat is megmozgatják.

Korda György és Balázs Klári koncertet adott a Szigeten.
Sziget Fesztivál 2026: Órisi koncertet adott a Korda házaspár (Fotó: Mediaworks)

Latin-amerikaiak őrültek meg Balázs Kláriék számára

A Korda házaspár dalai az elmúlt években új életre keltek, és a fiatalabb generáció mellett a külföldiek körében is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ez az idei Sziget Fesztiválon szemmel látható bizonyítékként szolgált, amiről Balázs Klári így mesélt lapunknak:

Fantasztikus volt az egész élmény, és az is, ahogy Gerendai Károly, a Sziget megálmodója beszélt rólunk. Nagyon jól éreztük magunkat mi is, de hát a közönség az valami eszméletlen volt. Rengeteg külföldi is ott tombolt a koncertünkön, főleg latinok, dél-amerikaiak, akik a latin blokknál teljesen elvesztették az eszüket. Az általuk ismert Sergio Mendez dalt énekelték velem, ami tőlük lett világsláger. De hát hihetetlen táncolásba is kezdtek. Egy gombos tűt nem lehetett elejteni.

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Balázs Klári és Korda György számaira a fiatalok is tomboltak (Fotó: Mediaworks)

A Reptér mindenkit összehozott

Persze nem maradhatott ki az est egyik legnagyobb közönségkedvence, a Reptér sem, amit nem mellesleg több külföldi előadó is feldolgozott: HAUSER, a világhírű csellóművész, vagy Trompet, aki idén szintén a Sziget fellépők között volt.

A Mamma Maria és a Találd ki gyorsan is óriásit aratott, de hát a Reptér emblematikus volt. Több generációt összehozott. Egészen a kisgyerekektől az idősebb korosztályig fújták hangosan. Ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, egy kisgyereknek a repülő az egy olyan misztikus dolog. Arra az ember úgy vár, hogy egyszer repüljön. A felnőtteknek meg már emlékeket ad az élmény

 – mesélte Balázs Klári. A Korda házaspár számára így alighanem ez az egyik legnagyobb visszaigazolás: slágereik nyelvi határok nélkül is működnek, a külföldiek táncra perdülnek, és amikor felcsendül a Reptér, minden korosztály egymásra talál.

@origo_hu

Elképesztő hangulatot csinált Korda György és Balázs Klári a Sziget Fesztiválon! Hihetetlen visszatérés! Négy év után, minden várakozást felülmúlt augusztus 10-én este a Korda házaspár fellépése. A buli előtt Klárika az Origonak elmondta, hogy nagyon izgatott. #origo #kordagyörgy #balázsklári #sziget #szigetfesztivál

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