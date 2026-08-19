Latinok kezdtek őrületes táncba Balázs Klári és Korda György dalaira: nem hittek a szemüknek

Balázs Kláriék számára nem mindennapi élmény volt, amikor kiderült, nem csak a magyar közönség ismeri a dalaikat. A Korda házaspár koncertjén ugyanis rengeteg külföldi is együtt énekelt velük, a latin-amerikai rajongók pedig a dalok alatt táncra is perdültek. Az énekesnő az Origónak mesélt arról, milyen érzés volt azt látni, hogy a magyar slágerek a világ minden tájáról érkező fesztiválozókat is megmozgatják.

Sziget Fesztivál 2026: Órisi koncertet adott a Korda házaspár (Fotó: Mediaworks)

Latin-amerikaiak őrültek meg Balázs Kláriék számára

A Korda házaspár dalai az elmúlt években új életre keltek, és a fiatalabb generáció mellett a külföldiek körében is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ez az idei Sziget Fesztiválon szemmel látható bizonyítékként szolgált, amiről Balázs Klári így mesélt lapunknak: