Balogh Edina és Szabó Simon 17 órát autóztak egy álomvakációért

Igazi családi kalandban volt része Balogh Edina és Szabó Simon családjának. A mozaikcsalád ezúttal Dél-Olaszország felé vette az irányt, ahol a gyerekekkel együtt tölthettek tíz felejthetetlen napot. Az utazás ugyan nem volt rövid, de az élmények mindenért kárpótolták őket.
Balogh Edina párjával és gyerekeivel nyaralt
„Dél-Olaszországban, San Menaioban nyaraltunk, és végre az összes gyerekkel együtt tudtunk elutazni. Egy teljesen autentikus villát béreltünk, ami olyan érzést adott, mintha mi is egy olasz család lennénk. Nem apartmanban vagy szállodában laktunk, hanem egy különálló házban, a tengerhez közel, ami nagyon különlegessé tette az egész nyaralást” – mesélte Edina.
A család repülő helyett autóval vágott neki a hosszú útnak, ami elsőre merész vállalásnak tűnt, végül azonban sokkal könnyebben ment, mint gondolták. Balogh Edina gyerekeinek sikerült elfoglalniuk magukat.
Kifelé egyben tettük meg az utat, ami a megállókkal együtt körülbelül 17 óráig tartott. Az tényleg hosszú volt, de a gyerekek nagyon ügyesen viselték: aludtak, filmeztek, beszélgettek, ettek-ittak, pont úgy, mint egy repülőúton. Hazafelé már kettéosztottuk az utat, közben meg is álltunk egy éjszakára, így sokkal kényelmesebb volt
– árulta el.
A nyaralás alatt ugyan számos programot terveztek, végül azonban szinte végig a tengerparton maradtak.
„Annyira gyönyörű helyen voltunk, hogy végül nem is nagyon vágytunk máshová. A tenger fantasztikus volt, a hullámok pont olyanok voltak, hogy a gyerekek biztonságosan tudtak bennük ugrálni és szörfözni. Délutántól estig szinte mindig a parton voltunk, előtte a villában pihentünk, este pedig együtt vacsoráztunk. Az is különleges volt, hogy ez nem egy turistákra épülő hely, inkább olyan érzésünk volt, mintha mi is a helyiek közé tartoznánk” – mondta.
Balogh Edina édesapja is velük tartott
A családi kiruccanáson Edina édesapja is velük tartott, ami külön örömet jelentett számára.
„Apukám is velünk jött, aminek nagyon örültem, hiszen három éve nem nyaraltunk együtt. Persze hét emberre figyelni nagy felelősség, mindenkinek más az igénye és a programja, de szerencsére álom gyerekeink vannak, nagyon jól alkalmazkodtak egymáshoz és a helyzetekhez” – fogalmazott.
Edina azt is elárulta, hogy szülőként igyekszik lazán kezelni a nyaralásokat.
„Én ilyen szempontból laza anyuka vagyok. Mindig azt mondom, hogy ha Dél-Olaszországban vagyunk a tengerparton, akkor igazából mi baj lehet? Nem az a célom, hogy minden pillanatban kiszolgáljam a gyerekeket, hanem hogy megtanuljanak alkalmazkodni, és minden helyzetben megtalálják azt, amiben jól érzik magukat. Szerintem ez hosszú távon sokkal fontosabb.”
Az olasz hétköznapokból persze humoros élmények sem hiányoztak.
„A helyiek szinte egyáltalán nem beszéltek angolul, még az étlapok sem voltak lefordítva. Az autóvezetésük pedig egészen elképesztő volt: indexet alig használnak, minden résbe beférnek, ott állnak meg, ahol éppen kedvük tartja. Néha csak kapkodtuk a fejünket, de azt hiszem, ez már a délolasz életérzés része” – mesélte nevetve Edina.
A színésznő azt is elmesélte, hogy az idei nyár sokkal kiegyensúlyozottabban alakult számára, mint a tavalyi.
Most végre úgy tudtam összehangolni a munkát és a családot, hogy amikor a gyerekek ráértek, együtt lehettünk, amikor pedig az édesapjukkal voltak, dolgoztam. Ez óriási ajándék számomra. Még előttünk áll az augusztus is, lesznek táborok, programok, de eddig minden nagyon jól alakult.