Balogh Edina és Szabó Simon 17 órát autóztak egy álomvakációért

Igazi családi kalandban volt része Balogh Edina és Szabó Simon családjának. A mozaikcsalád ezúttal Dél-Olaszország felé vette az irányt, ahol a gyerekekkel együtt tölthettek tíz felejthetetlen napot. Az utazás ugyan nem volt rövid, de az élmények mindenért kárpótolták őket.

Balogh Edina és Szabó Simon több mint két éve alkotnak egy párt (Fotó: RTL)

Balogh Edina párjával és gyerekeivel nyaralt

„Dél-Olaszországban, San Menaioban nyaraltunk, és végre az összes gyerekkel együtt tudtunk elutazni. Egy teljesen autentikus villát béreltünk, ami olyan érzést adott, mintha mi is egy olasz család lennénk. Nem apartmanban vagy szállodában laktunk, hanem egy különálló házban, a tengerhez közel, ami nagyon különlegessé tette az egész nyaralást” – mesélte Edina.

A család repülő helyett autóval vágott neki a hosszú útnak, ami elsőre merész vállalásnak tűnt, végül azonban sokkal könnyebben ment, mint gondolták. Balogh Edina gyerekeinek sikerült elfoglalniuk magukat.

Kifelé egyben tettük meg az utat, ami a megállókkal együtt körülbelül 17 óráig tartott. Az tényleg hosszú volt, de a gyerekek nagyon ügyesen viselték: aludtak, filmeztek, beszélgettek, ettek-ittak, pont úgy, mint egy repülőúton. Hazafelé már kettéosztottuk az utat, közben meg is álltunk egy éjszakára, így sokkal kényelmesebb volt

– árulta el.

A nyaralás alatt ugyan számos programot terveztek, végül azonban szinte végig a tengerparton maradtak.

„Annyira gyönyörű helyen voltunk, hogy végül nem is nagyon vágytunk máshová. A tenger fantasztikus volt, a hullámok pont olyanok voltak, hogy a gyerekek biztonságosan tudtak bennük ugrálni és szörfözni. Délutántól estig szinte mindig a parton voltunk, előtte a villában pihentünk, este pedig együtt vacsoráztunk. Az is különleges volt, hogy ez nem egy turistákra épülő hely, inkább olyan érzésünk volt, mintha mi is a helyiek közé tartoznánk” – mondta.