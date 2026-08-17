Kiderült, milyen állapotban van Bangó Margit: lánya, Marika árulta el nekünk

Az egész ország aggódott a mulatós zene koronázatlan királynőjéért, amikor kiderült, hogy komoly egészségügyi problémával küzd. Bangó Margit akkor kórházba került, ám azóta már többször hazaengedték. Jelenleg folyamatos kezelések alatt áll és ki-be jár a kórházból. Bangó Marika, az énekesnő lánya most az Origónak elárulta, hogy milyen állapotban van jelenleg az édesanyja, Bangó Margit.

Bangó Margit állapota egyre javul, ám még nem tudni, mennyi ideig kell kezelésekre járnia (Fotó: Kovács Anikó)

Így éli életét Bangó Margit

A mulatós énekesnőről először tavaly év vége felé érkeztek az aggasztó hírek, hogy kórházba került. Azóta nagy a csend Bangó Margit körül, mivel a család mindent megtesz, hogy csak ők ismerjék a fontos részleteket. Bangó Marika most viszont csöpögtetett pár új információt édesanyja állapotáról és kezeléséről.

Jelenleg is otthon van és folyamatosan gyógyulgat. Egyre jobban van, ám azt nem tudni, hogy pontosan meddig kell visszajárnia a kórházba. Ezt az orvosok sem tudják megmondani, szóval csinálja, ameddig kell. Arra várunk, hogy egyszer azt mondják, hogy kész, vége, maga meggyógyult

– mondta lapunknak Bangó Marika.

Ám nem csak édesanyja miatt kell aggódnia Marikának, mivel saját maga is rendkívül nehéz hónapokon van túl.

Bangó Marika dédunokája pár hete nem találkozott már dédnagymamájával (Fotó: Bors)

Bangó Marika keveset látja mostanság dédunokáját

Idén áprilisban megszületett kis Tina fia, Norbika, aki egyben Bangó Margit ükunokája és Marika dédunokája is. Emilio és Tina korábban arról meséltek, hogy ők el is várják a szülőktől, hogy láthassák unokájukat. Bangó Marika azonban most arról számolt be, hogy korábbi problémái miatt most egy ideig nem találkozik Norbikával.

Ebben az állapotomban nem tudok sajnos annyit foglalkozni a dédunokámmal, mint amennyit szeretnék. Egyszer jöttek, amikor én hazaértem a kórházból, de azóta nem találkoztunk

– mesélte az Origónak az énekesnő.

A problémát az jelenti, hogy Marika gerincműtétje óta az egyik lába még mindig nincs száz százalékos állapotban, így nehezen tudná látogatni dédunokáját. A gerincprobléma mellett pedig nemrég szívinfarktust is kapott a művésznő, ami miatt az orvos azt javasolta neki, hogy amíg csak tud, pihenjen és ne erőltesse meg magát.