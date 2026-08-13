„Nem jó irányba ment el” – Bárány Attila a mai fiatalok bulizási szokásairól vallott!

Hosszú évek tapasztalatai állnak már Bárány Attila mögött, aki elárulta, hogy mi a legnagyobb különbség a mai fiatalok és a '90-es évek fiataljai között. A Petőfi TV-nek adott interjújában egy olyan történetet mesélt el a lemezlovas, amiből kiderült, hogyan került fel a fiatalok térképére Alsóörs.

Bárány Attila fellépésein korábban hemzsegtek a fiatalok, ám most már kevesebben érdeklődnek a DJ-k iránt (Fotó: Lorkó Dávid)

Bárány Attilának kemény véleménye van a mai fiatalokról

A kilencvenes években nem voltak korlátok. 1992-ben felkérést kaptam Alsóörsön, hogy a Dexion rezidense legyek. Saját két kezünkkel építettük a klubbot és mások meséltek nekem olyan történeteket, amit az elején nem is tudtam felfogni. Olyan szinten népszerű lett a budapesti fiatalok körében is a klub, hogy különvonatokat kellett indítani. Elindult az északi parton a vonat és mindenki az éjszakai vonatról leszállt Alsóörsön és Balatonfüredre nulla fő ment tovább

– mondta a népszerű DJ.

Attila elmondása szerint a település felvirágzása is ehhez a szórakozóhelyhez köthető, ám a mai fiataloknál már nem tapasztalja ezt az érzést.

Bárány Attila fiatalon óriási bulikat tartott és most is aktívan űzi az ipart (Fotó: Lorkó Dávid)

Bárány Attila elárulta a legnagyobb különbséget

Akkor még ennek ilyen hatása volt. Ma csinálunk egy Dexion Remember bulit Alsóörsön és egy darab ember betelefonál, meg beír az önkormányzat oldalára: felháborító, hogy ilyen bulit csinálnak. Ezek után 92 ember leugatja, de mégis annak az egynek van igaza és nem engedik, hogy ilyen bulik legyenek. Sajnos ez nem jó irányba ment el és ezért mondom, hogy a kilencvenes évek a klubkorszak aranykora volt

– árulta el a híres lemezlovas.

Attila pedig arra is kitért, hogy vajon miért alakulhatott ki, hogy a mai fiatalok szokásai ennyire megváltoztak. „Van, aki azt mondja, hogy ebben nekem is szerepem van. Sokáig magyar zenét játszani, énekelni ciki volt. Azonban én elkezdtem játszani a Bánat utcát, ami utána elindított egy lavinát. Most pedig azon kapjuk magunkat, hogy mindenki magyar zenét hallgat. A fiatalok inkább már koncertekre járnak és nem maradnak ott a rendezvényeken. Nekünk szerencsénk volt, hogy nem ebben nőttünk fel és sajnálom, hogy ők nem tudják, milyen volt a mi időnkben szórakozni. Ez azonban egy teljesen más dimenzió” – jegyezte meg Bárány Attila.