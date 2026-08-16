Baranyi Lászlót már csak 10 hónap választja el, hogy a századik születésnapját ünnepelje. A mostani nagy meleggel azonban nem fog nagy barátságot kötni, mivel a folyamatos szédülések miatt nehezen hagyja el otthonát a legendás színész. Laci bácsi nehézkesen kezdte lapunknak adott interjúját, mert több probléma is nehezíti a mindennapjait.

Baranyi László nem tudta kiélvezni az idei nyarat (Fotó: Szabolcs László)

Baranyi László helyzetjelentést adott

A Balatonról is haza kellett jönnünk és már itthon pihenek. Ma különlegesen rossz napom van, annyira szédültem reggel, hogy reggelizni sem tudtam. Az étvágyam nagyon leromlott, mivel már 16 kilót fogytam és a sportoló korszakom óta nem voltam ennyire vékony. Valamikor délben kezdtem csak el érezni valamilyen éhséget

– mondta a Família Kft. színésze.

Már két hónapja, hogy Baranyi László 99. születésnapját ünnepelte, ám elmondása szerint nem indult egyszerűen ez a kor. „Nagyon amortizálódok lefelé. Szép, szép ez a 99, de ilyen körülmények között iszonyú” – jegyezte meg az Origónak Laci bácsi, aki egészen 93 éves koráig nem is tudta, hogy mi az a betegség. Akkor a Covid miatt került kórházba és elmondása szerint hajszálon múlott az élete.

Baranyi László felesége, Végh Klára megpróbál mindenben segíteni a legendás színésznek (Fotó: Baranyi László)

Baranyi László már nagyon várja a lehűlést

Jelenleg csak egy ventilátor van a szobában, amivel sikerül valamennyire lehűteni a lakást, de nem sokat ér. Próbálok keveset kimozdulni ebben a nagy melegben, mivel sokáig nem bírok már a napon lenni ilyenkor. Annyit izzadok éjjel, hogy hihetetlen

– mesélte a legendás színész.

Azonban nemcsak a gyengeséggel és a meleggel kell megbirkóznia, Baranyi László azt is elárulta, hogy felfekvése van, ami miatt orvoshoz is jár. „Amikor alszok, akkor mindig úgy fordulok, hogy begyullad a felfekvésem. Használok rá kenőcsöket, amiket az orvosom javasol és utána jó is szokott lenni egy ideig, de éjszakánként mindig rosszabb lesz” – emelte ki Baranyi László.

Nem kezdődik egyszerűen a 99. életév a legendás színész életében, ám családja nagy motivációt ad neki, hogy még sokáig egészséges maradjon és tanácsokkal lássa el őket.