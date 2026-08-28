Gólyahír! Apa lesz a Barátok közt egykori sztárja

A Barátok közt Rudijaként megismert Csórics Balázs, akit a nézők olyan sikersorozatokból is ismerhetnek, mint az Apatigris, a Keresztanyu, a Gólkirályság vagy a S.E.R.E.G., hamarosan apa lesz. A 41 éves színész egy közösségi oldalán megosztott, meghitt videóban jelentette be a gólyahírt: feleségével őszre várják kislányukat.

Csórics Balázs, A Barátok közt Rudija. Fotó: TV2

Apa lesz Csórics Balázs, a Barátok közt Rudija

Mint arról korábban beszámoltunk, a színésznek 2022-ben már volt egy esküvője, ám az a kapcsolata egy évvel később válással végződött, ami után teljesen visszavonult a nyilvánosság elől. A boldogság azonban újra rátalált: 2025 márciusában Dobogókőn kérte meg új párja kezét, akivel még az év őszén titokban össze is házasodtak, most pedig gőzerővel készülnek a családbővülésre.