Bárdosi Sándor és Bárdosi Ildikó: „Nagyon sok mindenen mentünk keresztül együtt”

A hosszú, kiegyensúlyozott házasság manapság egyre nagyobb értéknek számít. Bárdosi Sándor és Bárdosi Ildikó azonban 14 év házasság után is úgy vélik, hogy a szeretet, a tisztelet és az egymásért tett erőfeszítés egy jól működő párkapcsolat alapja. A házaspár őszintén mesélt arról, hogy szerintük mi tart össze egy házasságot. A család számukra nagyon fontos, ezért a gyereknevelés kérdésében is tudatos elveket vallanak.

Bárdosi Sándor és Bárdosi Ildikó igyekeznek minél több időt tölteni a gyerekeikkel

(Fotó: hot! magazin/archív)

Bárdosi Sándor és Bárdosi Ildikó elárulták a házasságuk titkát

„Nagyon sok mindenen mentünk keresztül együtt. Volt sok boldog időszakunk, de voltak nehézségek is. Szerintünk manapság sokan túl könnyen lemondanak a kapcsolataikról. Mintha ugyanúgy tekintenének rájuk, mint egy használati tárgyra: ha már nem működik tökéletesen, vagy több odafigyelést igényel, egyszerűbb lecserélni. Mi viszont hiszünk abban, hogy egy kapcsolat érték, amelyet közös munkával, türelemmel és szeretettel lehet igazán erőssé tenni” – kezdte Sándor a hot!-nak.

A házaspár szerint ma egyre több kapcsolat azért jut nehéz helyzetbe, mert sokan már nem fordítanak elég időt és energiát arra, hogy közösen dolgozzanak rajta.

„Sajnálatos, hogy a mai világban már önmagában érdekes dolognak számít, ha két ember képes együtt megoldani a problémákat” – mondta Ildi.

„Nincs egyetlen biztos recept egy jól működő kapcsolatra. Azt gondoljuk, hogy ha két ember szereti és tiszteli egymást, valamint hajlandó időt és energiát fektetni a kapcsolatba, akkor a legtöbb nehézségen együtt át lehet jutni. A legnagyobb kihívás talán az, amikor az egyik fél már nem szeretne tenni a kapcsolatért, mert onnantól már nagyon nehéz közösen előrelépni”

„Fontos, hogy milyen értékeket adunk át a gyerekeknek”

Tényleg minden időt együtt töltenek, hiszen közös vállalkozást vezetnek, ám ez nincs rossz hatással a kapcsolatukra, pedig rengeteget dolgoznak.

„Sok barátunk szerint nagyon kemény, amit csinálunk, hiszen szinte mindennap együtt vagyunk otthon és a munkában is. Ez nekünk azonban egyáltalán nem teher, ahogy a sok munka sem. Én ugyanúgy szeretem Ildit, mint amikor először megláttam. Nem hiszek abban, hogy attól ég ki a kapcsolat, mert sok időt töltünk együtt. Persze az is elengedhetetlen, hogy a rengeteg munka mellett megfelelően össze tudjuk hangolni a családi életünket. Fontos, hogy milyen értékeket adunk át a gyerekeknek. Ennek ellenére sosem volt célunk, hogy feltétlenül élsportoló váljon belőlük. Viszont szeretnénk, hogy mozogjanak, legyenek aktívak, és ne csak a számítógép előtt vagy a telefonnal a kezükben töltsék az idejüket. A kütyük használatánál nagyon fontosak a világos szabályok és a megfelelő korlátok, hogy a gyerekeknek valóban megmaradhasson a gyerekkoruk, és ne a képernyők vegyék át a valódi élmények helyét” – magyarázta Bárdosi Sándor gyerekeiről.