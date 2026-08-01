Súlyos döntést hozott meg Barnai Judit: Curtis nyilvánosan üzent

Imádják az új külsejét

Barnai Judie pontosan tudja, hogy a külsőségek múlandóak, és a segítségnyújtás a legfontosabb: „A haj visszanő. Egy mosoly, az önbizalom és az érzés, hogy valaki nincs egyedül a legnehezebb időszakában, viszont felbecsülhetetlen” – tette hozzá. Rendkívül boldog, hogy a haja jó helyre kerül:

Nagyon boldog vagyok, hogy a hajam egy olyan gyermekhez vagy felnőtthöz kerülhet, akinek egy paróka sokkal többet jelent majd, mint egyszerű haj

– osztotta meg az érzéseit, majd egy fontos felhívással fordult a rajongóihoz is: „Ha te is megteheted egyszer, gondolj rá. Egy apró döntés valaki számára hatalmas ajándék lehet.” Az új frizurájával egyébként szinte rá sem ismerni, de jobban hódít vele, mint valaha.

Curtis sem hagyta szó nélkül felesége új frizuráját (Fotó: Origo)

„Köszönöm,hogy vagy nekem/nekünk”

A drasztikus átalakulás mellett a férje, Curtis sem tudott szó nélkül elmenni. A rapper, aki imádja a feleségét, a hozzászólások között azonnal ott termett a megható üzenetével: „Köszönöm,hogy vagy nekem/nekünk” – írta, kifejezve büszkeségét. Curtis után szinte azonnal megjelent néhány hazai híresség is a kommentszekcióban. Hódi Pamela és Balogh Eleni is az elsők között gratuláltak a nemes felajánláshoz. A posztot követően Barnai Judie rengeteg üzenetet kapott, amelyekben a követők elmondták, mennyit jelent ez a gesztus most nekik a nehéz időkben. Aki pedig hasonlóképpen szeretne adakozni, ide kattintva megteheti.