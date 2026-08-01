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Barnai Judit

Súlyos döntést hozott meg Barnai Judit: Curtis nyilvánosan üzent

47 perce
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Egyetlen váratlan lépéssel ért véget egy hosszú évek óta tartó korszak. Curtis felesége, Barnai Judit hirtelen megszabadult a védjegyétől, a rapper nem hagyta szó nélkül az esetet.
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Barnai JuditjótékonyságCurtis

Különleges és megindító lépésre szánta el magát Barnai Judit. A válogatott kosárlabdázó, akit a nagyközönség leginkább Curtis feleségeként ismer, teljesen megvált a védjegyének számító, hosszú szőke fürtjeitől. A drasztikus hajvágás mögött azonban nem egy hirtelen jött divathóbort áll, hanem egy végtelenül önzetlen, nemes cél. Judie úgy döntött, hogy a levágott tincseit eladományozza, hogy abból paróka készülhessen olyan beteg gyermekek vagy felnőttek számára, akik valamilyen súlyos egészségügyi betegség miatt elveszítették a hajukat. 

Barnai Judit jótékonysági célból vágatott a hajából..
Barnai Judit haja itt még teljes hosszában lobogott (Fotó: TumbaszHedi)

Barnai Judit továbadott egy darabot önmagából

Barnai Judie az Instagram-oldalán mutatta meg az új, vállig sem érő frizuráját, és a fotók mellé olyan szívbemarkoló gondolatokat fűzött, amelyekből tisztán látszik, milyen mély érzelmek vezérelték: „Néha a legnagyobb ajándék az, amiről mi lemondunk, hogy valaki más visszakaphasson belőle egy darabot önmagából” – írta bejegyzésében, rávilágítva arra, hogy a fodrászszékben ülve sokkal több történt egy sima szépítkezésnél: „Ma nemcsak a hajamból vágtak le egy darabot, hanem remélhetőleg egy kis reményt is továbbadhattam” – fogalmazott a sportoló, teljesen meghatva a követőit.

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Imádják az új külsejét

Barnai Judie pontosan tudja, hogy a külsőségek múlandóak, és a segítségnyújtás a legfontosabb: „A haj visszanő. Egy mosoly, az önbizalom és az érzés, hogy valaki nincs egyedül a legnehezebb időszakában, viszont felbecsülhetetlen” – tette hozzá. Rendkívül boldog, hogy a haja jó helyre kerül:

 Nagyon boldog vagyok, hogy a hajam egy olyan gyermekhez vagy felnőtthöz kerülhet, akinek egy paróka sokkal többet jelent majd, mint egyszerű haj

 – osztotta meg az érzéseit, majd egy fontos felhívással fordult a rajongóihoz is: „Ha te is megteheted egyszer, gondolj rá. Egy apró döntés valaki számára hatalmas ajándék lehet.” Az új frizurájával egyébként szinte rá sem ismerni, de jobban hódít vele, mint valaha.

Curtis is megszólalt felesége új frizurájáról.
Curtis sem hagyta szó nélkül felesége új frizuráját (Fotó: Origo)

„Köszönöm,hogy vagy nekem/nekünk”

A drasztikus átalakulás mellett a férje, Curtis sem tudott szó nélkül elmenni. A rapper, aki imádja a feleségét, a hozzászólások között azonnal ott termett a megható üzenetével: „Köszönöm,hogy vagy nekem/nekünk” – írta, kifejezve büszkeségét. Curtis után szinte azonnal megjelent néhány hazai híresség is a kommentszekcióban. Hódi Pamela és Balogh Eleni is az elsők között gratuláltak a nemes felajánláshoz. A posztot követően Barnai Judie rengeteg üzenetet kapott, amelyekben a követők elmondták, mennyit jelent ez a gesztus most nekik a nehéz időkben. Aki pedig hasonlóképpen szeretne adakozni, ide kattintva megteheti.

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