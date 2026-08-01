Súlyos döntést hozott meg Barnai Judit: Curtis nyilvánosan üzent

Különleges és megindító lépésre szánta el magát Barnai Judit. A válogatott kosárlabdázó, akit a nagyközönség leginkább Curtis feleségeként ismer, teljesen megvált a védjegyének számító, hosszú szőke fürtjeitől. A drasztikus hajvágás mögött azonban nem egy hirtelen jött divathóbort áll, hanem egy végtelenül önzetlen, nemes cél. Judie úgy döntött, hogy a levágott tincseit eladományozza, hogy abból paróka készülhessen olyan beteg gyermekek vagy felnőttek számára, akik valamilyen súlyos egészségügyi betegség miatt elveszítették a hajukat.
Barnai Judit továbadott egy darabot önmagából
Barnai Judie az Instagram-oldalán mutatta meg az új, vállig sem érő frizuráját, és a fotók mellé olyan szívbemarkoló gondolatokat fűzött, amelyekből tisztán látszik, milyen mély érzelmek vezérelték: „Néha a legnagyobb ajándék az, amiről mi lemondunk, hogy valaki más visszakaphasson belőle egy darabot önmagából” – írta bejegyzésében, rávilágítva arra, hogy a fodrászszékben ülve sokkal több történt egy sima szépítkezésnél: „Ma nemcsak a hajamból vágtak le egy darabot, hanem remélhetőleg egy kis reményt is továbbadhattam” – fogalmazott a sportoló, teljesen meghatva a követőit.
Imádják az új külsejét
Barnai Judie pontosan tudja, hogy a külsőségek múlandóak, és a segítségnyújtás a legfontosabb: „A haj visszanő. Egy mosoly, az önbizalom és az érzés, hogy valaki nincs egyedül a legnehezebb időszakában, viszont felbecsülhetetlen” – tette hozzá. Rendkívül boldog, hogy a haja jó helyre kerül:
Nagyon boldog vagyok, hogy a hajam egy olyan gyermekhez vagy felnőtthöz kerülhet, akinek egy paróka sokkal többet jelent majd, mint egyszerű haj
– osztotta meg az érzéseit, majd egy fontos felhívással fordult a rajongóihoz is: „Ha te is megteheted egyszer, gondolj rá. Egy apró döntés valaki számára hatalmas ajándék lehet.” Az új frizurájával egyébként szinte rá sem ismerni, de jobban hódít vele, mint valaha.
„Köszönöm,hogy vagy nekem/nekünk”
A drasztikus átalakulás mellett a férje, Curtis sem tudott szó nélkül elmenni. A rapper, aki imádja a feleségét, a hozzászólások között azonnal ott termett a megható üzenetével: „Köszönöm,hogy vagy nekem/nekünk” – írta, kifejezve büszkeségét. Curtis után szinte azonnal megjelent néhány hazai híresség is a kommentszekcióban. Hódi Pamela és Balogh Eleni is az elsők között gratuláltak a nemes felajánláshoz. A posztot követően Barnai Judie rengeteg üzenetet kapott, amelyekben a követők elmondták, mennyit jelent ez a gesztus most nekik a nehéz időkben. Aki pedig hasonlóképpen szeretne adakozni, ide kattintva megteheti.
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