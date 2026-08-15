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milliomos

Önerejéből lett dollármilliomos a gyönyörű modell, ma mégis az utcán él

1 órája
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Magazinok címlapján szerepelt a modell-színésznő. Aztán megismerkedett a Baywatch sztárjával, és minden rosszra fordult.
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milliomosmodellBaywatch

Loni Willison élettörténete olyan drámai, hogy ilyet talán a hollywoodi forgatókönyvírók sem tudnának írni. A modell-színésznő saját erejéből jutott fel a csúcsra a kétezres évek elején: a fitneszvilágban, a filmiparban és a fotózásoknak köszönhetően valóságos kis birodalmat épített maga köré. Illetve nem is olyan kicsit: a húszas évei végére 1,6 millió dolláros (félmilliárd forintos) vagyonnal bírt, amit önállóan, kemény munkával rakott össze. Aztán megismerkedett a Baywatch sztárjával, Jeremy Jacksonnal, akihez 2012-ben hozzá is ment. Ekkor kezdett el lecsúszni a lejtőn, amelynek végén a hajléktalanság várta végül.

Loni Willison 8 éve az utcán él. A Baywatch-sztár Jeremy Jacksonnal kötött házassága indította el a lejtőn
Loni Willison 8 éve az utcán él. A Baywatch-sztár Jeremy Jacksonnal kötött házassága indította el a lejtőn
Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

A Baywatch sztárja tette tönkre a gyönyörű modell életét: ma az utcán él

Jeremy Jackson játszotta David Hasselhoff karekterének fiát, Hobie-t az ikonikus tengerparti sorozatban. Az egykori gyerekszínész és a modell kapcsolata azonban cseppet sem volt mesébe illő: családon belüli erőszak, viták, majd pedig válás 2014-ben, amit követően Loni Willison mentális egészsége látványos romlásnak indult, majd pedig drogfüggőség is kialakult nála. 2016-ban elvesztette akkori állását, 2018-tól pedig az utcán él, Los Angelesben.

Azóta számtalan alkalommal fotózták le, amint épp egy bevásárlókocsiban húzza maga mögött, vagy épp tolja maga előtt mindenét, ami van, vagy épp egy kukában turkál Venice Beach-en, netán mezítláb járja az utcákat. A volt színésznő-modell állítólag beletörődött jelenlegi helyzetébe: nem hajlandó segítséget elfogadni sem a családjától, sem a barátaitól. Úgy véli, így van a legnagyobb biztonságban. Arról is szólnak a beszámolók, hogy Loni direkt nem fürdik hosszú időn keresztül, hogy ezzel akadályozza meg, hogy valaki szexuálisan zaklassa.

01/27/2026 EXCLUSIVE: Loni Willison is pictured on the streets of Los Angeles. The 42 year old down on her luck former swimsuit model who has previously refused offers of rehab and help was seen rummaging through a garbage can while pulling a shopping cart filled with her possessions. **VIDEO AVAILABLE** sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

 

 

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