Önerejéből lett dollármilliomos a gyönyörű modell, ma mégis az utcán él

Loni Willison élettörténete olyan drámai, hogy ilyet talán a hollywoodi forgatókönyvírók sem tudnának írni. A modell-színésznő saját erejéből jutott fel a csúcsra a kétezres évek elején: a fitneszvilágban, a filmiparban és a fotózásoknak köszönhetően valóságos kis birodalmat épített maga köré. Illetve nem is olyan kicsit: a húszas évei végére 1,6 millió dolláros (félmilliárd forintos) vagyonnal bírt, amit önállóan, kemény munkával rakott össze. Aztán megismerkedett a Baywatch sztárjával, Jeremy Jacksonnal, akihez 2012-ben hozzá is ment. Ekkor kezdett el lecsúszni a lejtőn, amelynek végén a hajléktalanság várta végül.

Loni Willison 8 éve az utcán él. A Baywatch-sztár Jeremy Jacksonnal kötött házassága indította el a lejtőn

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

A Baywatch sztárja tette tönkre a gyönyörű modell életét: ma az utcán él

Jeremy Jackson játszotta David Hasselhoff karekterének fiát, Hobie-t az ikonikus tengerparti sorozatban. Az egykori gyerekszínész és a modell kapcsolata azonban cseppet sem volt mesébe illő: családon belüli erőszak, viták, majd pedig válás 2014-ben, amit követően Loni Willison mentális egészsége látványos romlásnak indult, majd pedig drogfüggőség is kialakult nála. 2016-ban elvesztette akkori állását, 2018-tól pedig az utcán él, Los Angelesben.

Azóta számtalan alkalommal fotózták le, amint épp egy bevásárlókocsiban húzza maga mögött, vagy épp tolja maga előtt mindenét, ami van, vagy épp egy kukában turkál Venice Beach-en, netán mezítláb járja az utcákat. A volt színésznő-modell állítólag beletörődött jelenlegi helyzetébe: nem hajlandó segítséget elfogadni sem a családjától, sem a barátaitól. Úgy véli, így van a legnagyobb biztonságban. Arról is szólnak a beszámolók, hogy Loni direkt nem fürdik hosszú időn keresztül, hogy ezzel akadályozza meg, hogy valaki szexuálisan zaklassa.