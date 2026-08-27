Botrány a rendőrség előtt! Élőzés közben akarta feladni magát a körözött sztár – Dopeman keményen reagált

A Fekete Vonat sztárja, Fehér Tibor „Beat” ellen érvényben lévő elfogatóparancs és a rapper szürreális, rendőrség előtti bejelentkezése rengeteg embert sokkolt. Az ügyre most a korábbi barát és zenésztárs, Dopeman is reagált, aki szerint a nehéz sorsú rapper helyzete sajnos már menthetetlen, és hiába próbáltak többen is segíteni rajta az elmúlt években, képtelen volt kitörni az őt körülvevő örvényből.

Dopeman szerint Beat a sorsán aligha tud már fordítani (Fotó: Bors)

Beat rendőrségi akcióját élőben közvetítette az oldalán

A történet azután kapott óriási nyilvánosságot, hogy Beat a közösségi oldalán élőben közvetítette, ahogyan a rendőrség épülete előtt ácsorogva próbálja feladni magát. A zenész a felvételen láthatóan tanácstalanul álldogált a bejáratnál, és azt panaszolta, hogy már jó negyedórája hiába kopogtat, illetve nyomkodja a csengőket, nem tud bejutni az épületbe. „Tartóztassanak már le! Hát nem úgy volt, hogy elvisznek?” – tette fel a kérdést nevetve a kamerába, miközben integetve próbált kapcsolatot teremteni a bent lévő hatóságokkal.

Garázdaság miatt körözik

A rendőrség hivatalos nyilvántartása szerint az 1980-as születésű férfival szemben a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja rendelt el elfogatóparancsot garázdaság miatt, az eljárást pedig a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja le. Arról egyelőre nincs hír, hogy a szokatlan bejutási kísérlet végül sikerrel járt-e, vagy a rendőrségi ajtó végleg kifogott a rapperen.