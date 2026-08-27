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Dopeman

Botrány a rendőrség előtt! Élőzés közben akarta feladni magát a körözött sztár – Dopeman keményen reagált

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Kendőzetlenül reagált Dopeman a Fekete Vonat sztárjának legújabb balhéjára. Szerinte a rendőrség előtt balhézó Beat helyzete sajnos már menthetetlen.
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DopemanbeatFekete Vonatkörözés

A Fekete Vonat sztárja, Fehér TiborBeat” ellen érvényben lévő elfogatóparancs és a rapper szürreális, rendőrség előtti bejelentkezése rengeteg embert sokkolt. Az ügyre most a korábbi barát és zenésztárs, Dopeman is reagált, aki szerint a nehéz sorsú rapper helyzete sajnos már menthetetlen, és hiába próbáltak többen is segíteni rajta az elmúlt években, képtelen volt kitörni az őt körülvevő örvényből.

Dopeman őszintén vallott Beatről.
Dopeman szerint Beat a sorsán aligha tud már fordítani (Fotó: Bors)

Beat rendőrségi akcióját élőben közvetítette az oldalán

A történet azután kapott óriási nyilvánosságot, hogy Beat a közösségi oldalán élőben közvetítette, ahogyan a rendőrség épülete előtt ácsorogva próbálja feladni magát. A zenész a felvételen láthatóan tanácstalanul álldogált a bejáratnál, és azt panaszolta, hogy már jó negyedórája hiába kopogtat, illetve nyomkodja a csengőket, nem tud bejutni az épületbe. „Tartóztassanak már le! Hát nem úgy volt, hogy elvisznek?” – tette fel a kérdést nevetve a kamerába, miközben integetve próbált kapcsolatot teremteni a bent lévő hatóságokkal.

Garázdaság miatt körözik

A rendőrség hivatalos nyilvántartása szerint az 1980-as születésű férfival szemben a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja rendelt el elfogatóparancsot garázdaság miatt, az eljárást pedig a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja le. Arról egyelőre nincs hír, hogy a szokatlan bejutási kísérlet végül sikerrel járt-e, vagy a rendőrségi ajtó végleg kifogott a rapperen.

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Dopeman szerint ez már veszett fejsze

Megkeresésünkre Dopeman elmondta, hogy bár a Fekete Vonat 2023-as Aréna-koncertje óta már csak Messengeren váltottak néhány szót, Beat lejtmenete sajnos egyáltalán nem lepi meg.

Szerintem ez sajnos veszett fejsze. Hiába nyújtasz segítő kezet valakinek, ha az illető nem akar változni

– fogalmazott Dopeman, aki felhozta Beat nehéz, intézetis múltját is, amelyet felnőtt fejjel is rendkívül nehéz feldolgozni „Nagyon tehetséges rapper, jó szövegíró, volt benne talentum rendesen, de sajnos vele elment a hajó. Olyan irányba tart, ami egyszerűen az enyészet. Együtt élt a családdal, lett unokája, úgy tűnt, minden oké. De aztán jött a Fekete Vonat-buli, pénzt látott, és kezdődött minden elölről. Az az igazság, hogy ez egy karmikus dolog, amit egyelőre nem bír felülírni.”

Elkészült a közös dal, de a klip elmaradt

A nehézségek ellenére a zenei kapcsolat nem szűnt meg teljesen köztük, Dopeman ugyanis elárulta, hogy nemrégiben még dolgoztak egy közös anyagon: „Csináltunk egy zseniális dalt, amiben Beat hatalmasat rappelt. Volt róla szó, hogy forgatunk hozzá egy klipet is, de megint jöttek a megfejtések, hogy 'így legyen, úgy legyen', ezért végül elsikkadt a dolog. Ennek ellenére nem mondom, hogy nem hozom ki a dalt” – zárta gondolatait Dopeman.

 

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