Ennyi időt kell börtönben töltenie a Fekete Vonat korábbi sztárjának

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy a Fekete Vonat egykori sztárja, Fehér Tibor, művésznevén Beat ellen augusztus 26-án elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, miután a rapper a korábbi garázdasága miatt kiszabott 225 ezer forint pénzbüntetést nem fizette be. A zenésznek ezután meg kellett volna kezdenie a szabadságvesztés letöltését, ám erre nem került sor, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Börtönbe került a Fekete Vonat egykori sztárja, Beat / Fotó: Origo

A BRFK rendőrei tegnap 10 óra 50 perckor elfogták a rappert és előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra, majd innen a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, így Beat jelenleg már börtönben tölti a korábban kiszabott szabadságvesztését. Ekkor egyébként még mindig lett volna lehetősége arra, hogy megfizesse a bírságot, de nem tette meg.

A Blikk nemrég azt is megtudta, mennyi időt kell a zenésznek rács mögött töltenie:

A bíróság a terhelttel szemben kiszabott 225 ezer forint pénzbüntetést 150 nap fogházbüntetésre változtatta át

- közölte a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya, a lap megkeresésére.

Garázdaság miatt indult körözés Beat ellen

A rendőrség hivatalos nyilvántartása szerint az 1980-as születésű férfival szemben a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja rendelt el elfogatóparancsot garázdaság miatt, az eljárást pedig a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja le. A történet egyébként azután kapott nyilvánosságot, miután Beat a közösségi oldalán élőben közvetítette, ahogyan a rendőrség épülete előtt ácsorogva próbálja feladni magát. A zenész a felvételen láthatóan tanácstalanul álldogált a bejáratnál, és azt panaszolta, hogy már jó negyedórája hiába kopogtat, illetve nyomkodja a csengőket, nem tud bejutni az épületbe.

Tartóztassanak már le! Hát nem úgy volt, hogy elvisznek?

– tette fel a kérdést nevetve a kamerába, miközben integetve próbált kapcsolatot teremteni a bent lévő hatóságokkal.