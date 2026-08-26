Körözik a Fekete Vonat sztárját: Elfogatóparancsot adtak ki Beat ellen a VIII. kerületben

Egykor ezrek énekelték vele a Fekete Vonat ikonikus slágereit, ma viszont már a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányság adott ki körözést garázdaság miatt Beat kapcsán. Fehér Tibor felett teljesen összecsaptak a hullámok, a hatóságok a 1084 Budapest, Víg utca 36. szám alatt személyesen, a 06-1-477-3700-as számon, a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a díjmentes 112-es segélyhívón várják a lakosság érdemi bejelentéseit a jelenlegi tartózkodási helyéről.

Beat körözésének híre – mondhatni – nem lepte meg a nyilvánosságot (Fotó: Origo)

Nagy erőkkel keresi Beatet a rendőrség

Sajnos nem a mostani körözés Beat életének egyetlen zűrös fejezete. A látványos mélyrepülés a Fekete Vonat 2023-as, óriásira duzzasztott Aréna-újraegyesülése után kezdődött, ami súlyos pénzügyi fiaskóval zárult. A remélt milliós gázsik helyett adósságok maradtak, a zenész pedig földönfutóvá vált, elhagyta a családját és munkásszállókra kényszerült. Nem sokkal később újabb botrány robbant ki körülötte, követői azzal vádolták, hogy előre elkérte a pénzt magánfellépésekre, amiket aztán váratlanul lemondott, a pénzt pedig nem adta vissza. A feszültség a múltban nyílt utcai balhéig is fajult, Kunu Márióval esett egymásnak egy közös dal elmaradt bevételei miatt, a hangos szóváltást pedig tettlegesség követte.