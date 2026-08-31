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Bebe

Bebe vallomása: ilyen viszonyban van a Back II Black tagjaival

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A Back II Black dalai sokaknak egy korszakot jelenthetnek. Ez nincs másképp Bebe számára se, aki most elárulta lapunknak, miért érzi sajátjainak az ott született dalokat, és a kiválás okát is újra felidézte.
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BebeŐszinte vallomásBack II Black

Bebe számára a Back II Black nem csupán egy lezárt fejezet: az egykori frontember ma is különleges kapcsolatot érez azokkal a dalokkal, amelyek a zenekarral töltött évei alatt születtek. Az énekes most arról is mesélt, miért volt számára igazán nehéz döntés a kiválás, és hogyan alakult a kapcsolata az egykori zenésztársaival.

Bebe farmeringben összekülcsolt kézzel néz komolyan a kamerába.
Bebe énekesi karrierjének egyik csúcspontja volt, amikor a Back II Black zenekarral alkottak (Fotó: Bors)

Ilyen most Bebe és a Back II Black zenekar viszonya

Bebe már több mint tíz éve hagyta ott a zenekart. És bár azóta már más irányba vitte a zenei pályáját, a Back II Black-korszakra egyáltalán nem haraggal tekint vissza.

Azóta is beszélő viszonyban vagyunk, tehát nem vagyunk rosszban. Nem megyünk át az utca túloldalára, ha arról van szó

– fogalmazott az énekes, aki ugyanakkor hozzátette, nem ápolnak szoros kapcsolatot.

Bebe fekete-fehér mintá szettben ül, és nevet.
Bebe elmondása szerint nem romlott meg véglegeen a viszony közte és a zenekar között (Fotó: Bors)
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Nem tudom, hogy hol tartanak most, mert nekem meg rengeteg más dolgom van. A saját zenekarommal most készül el az új nagylemezünk a napokban, és több rendezvényre is járok fellépni

 – árulta el. A Back II Black azonban így is meghatározó része maradt az életének. Bebe szerint szakmailag rengeteget köszönhet az együttesnek.

Az egy nagyon jó korszak volt, sokat tanultam a srácoktól. A szakma profi oldalát a Back II Black zenekar keretein belül tanultam meg. Másrészt ott születtek ikonikus dalok, amiket abszolút a sajátjaimnak érzek

 – jelentette ki, így hát nem véletlen, hogy a távozás egyáltalán nem volt egyszerű számára.

Azért mégis 15 évről van szó, ami majdnem olyan, mint egy házasság. Emiatt nagyon nehéz döntést hoztam a kiválással. De annyi ütközés volt a saját dolgaimmal, amiket egyébként már akkor is csináltam, hogy már nem volt összeegyeztethető

– mondta az énekes. Bebe számára így a kiválás egy nehéz, de szükséges lépés volt, hogy a saját projektjeit valósíthassa meg. A Back II Black korszakát ugyan lezárta, de az ott szerzett tapasztalatokat, emlékeket és azokat az ikonikus dalokat, amelyeket a mai napig magáénak érez, természetesen nem tudja és nem is akarja kitörölni az életéből.

 

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