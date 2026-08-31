Bebe vallomása: ilyen viszonyban van a Back II Black tagjaival

Bebe számára a Back II Black nem csupán egy lezárt fejezet: az egykori frontember ma is különleges kapcsolatot érez azokkal a dalokkal, amelyek a zenekarral töltött évei alatt születtek. Az énekes most arról is mesélt, miért volt számára igazán nehéz döntés a kiválás, és hogyan alakult a kapcsolata az egykori zenésztársaival.

Bebe énekesi karrierjének egyik csúcspontja volt, amikor a Back II Black zenekarral alkottak (Fotó: Bors)

Ilyen most Bebe és a Back II Black zenekar viszonya

Bebe már több mint tíz éve hagyta ott a zenekart. És bár azóta már más irányba vitte a zenei pályáját, a Back II Black-korszakra egyáltalán nem haraggal tekint vissza.

Azóta is beszélő viszonyban vagyunk, tehát nem vagyunk rosszban. Nem megyünk át az utca túloldalára, ha arról van szó

– fogalmazott az énekes, aki ugyanakkor hozzátette, nem ápolnak szoros kapcsolatot.