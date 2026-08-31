Bebe vallomása: ilyen viszonyban van a Back II Black tagjaival

Bebe számára a Back II Black nem csupán egy lezárt fejezet: az egykori frontember ma is különleges kapcsolatot érez azokkal a dalokkal, amelyek a zenekarral töltött évei alatt születtek. Az énekes most arról is mesélt, miért volt számára igazán nehéz döntés a kiválás, és hogyan alakult a kapcsolata az egykori zenésztársaival.
Ilyen most Bebe és a Back II Black zenekar viszonya
Bebe már több mint tíz éve hagyta ott a zenekart. És bár azóta már más irányba vitte a zenei pályáját, a Back II Black-korszakra egyáltalán nem haraggal tekint vissza.
Azóta is beszélő viszonyban vagyunk, tehát nem vagyunk rosszban. Nem megyünk át az utca túloldalára, ha arról van szó
– fogalmazott az énekes, aki ugyanakkor hozzátette, nem ápolnak szoros kapcsolatot.
Nem tudom, hogy hol tartanak most, mert nekem meg rengeteg más dolgom van. A saját zenekarommal most készül el az új nagylemezünk a napokban, és több rendezvényre is járok fellépni
– árulta el. A Back II Black azonban így is meghatározó része maradt az életének. Bebe szerint szakmailag rengeteget köszönhet az együttesnek.
Az egy nagyon jó korszak volt, sokat tanultam a srácoktól. A szakma profi oldalát a Back II Black zenekar keretein belül tanultam meg. Másrészt ott születtek ikonikus dalok, amiket abszolút a sajátjaimnak érzek
– jelentette ki, így hát nem véletlen, hogy a távozás egyáltalán nem volt egyszerű számára.
Azért mégis 15 évről van szó, ami majdnem olyan, mint egy házasság. Emiatt nagyon nehéz döntést hoztam a kiválással. De annyi ütközés volt a saját dolgaimmal, amiket egyébként már akkor is csináltam, hogy már nem volt összeegyeztethető
– mondta az énekes. Bebe számára így a kiválás egy nehéz, de szükséges lépés volt, hogy a saját projektjeit valósíthassa meg. A Back II Black korszakát ugyan lezárta, de az ott szerzett tapasztalatokat, emlékeket és azokat az ikonikus dalokat, amelyeket a mai napig magáénak érez, természetesen nem tudja és nem is akarja kitörölni az életéből.