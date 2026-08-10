Elhunyt a Hazárd megye lordjai sztárjai

84 éves korában elhunyt Ben Jones, aki Cooter Davenportot alakította a klasszikus Hazárd megye lordjai című tévésorozatban, valamint két cikluson át az amerikai képviselőházban is jelen volt. A gyászhírt a felesége, Alma Viator vasárnap jelentette be a közösségi médiában, mialatt azt is elárulta, a színész szívroham következtében vesztette életét.

Elhunyt Ben Jones, a Hazárd megye lordjai sztárja / Fotó: RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elhunyt Ben Jones, a Hazárd megye lordjai sztárja

Ma elvesztettem életem szerelmét. Ben egy súlyos szívroham következtében hunyt el

– írta Alma Viator a Facebookon, egy fotó kíséretében, amelyen a színész a kutyájával látható. Hozzátette, a férje odahaza pihent, és baseball meccset nézett, amikor bekövetkezett a tragédia.

Olyan sokan szerették, és ő is rengeteg embert szeretett. Borzasztóan fog hiányozni: nagyon-nagyon szerettem őt

- zárta a sorait az özvegy.

Ben Jones leginkább a barátságos Davenport szerelő alakításáról vált ismertté a Hazárd megye lordjaiból, amelynek mind a hét évadában szerepelt 1979 és 1985 között, de emellett játszott a Smokey és a bandita, valamint a Moonrunners című filmekben is. A színészi karriert követően a politika felé fordult: 1988-ban indult a kongresszusi választásokon Georgia állam negyedik kongresszusi körzetében, és megnyerte a választást. 1990-ben újraválasztották, azonban négy évvel később vesztett Newt Gingrich ellen.

A Hazárd megye lordjai ma elveszítette a szereplőgárdája egy újabb szerves részét. Ben Jones jó barát, és a szórakoztatóipar által kínált legjobb dolgok elkötelezett szószólója volt

- tisztelgett egykori kollégája emléke előtt a sorozat másik sztárja, Tom Wopat, aki Luke Duke-ot alakította, és aki elsők közt posztolt Jones haláláról - írja a Page Six.

