Beperelték Beyoncét: engedély nélkül használt fel egy zenei alapot albumához

A TMZ értesülései szerint Beyoncét bíróság elé állítják, mivel állítólag nem engedélyezett hangmintát használtak a slágerében, az Alien Superstar-ban.

Szerzői jogok megsértése miatt perelték be Beyoncét. Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szerzői jogok megsértése miatt perelték be Beyoncét

A bírósági dokumentumok szerint egy Hirose Enterprise nevű cég és egy Shuji Hirose nevű producer pert indított az énekesnő és számos zenei kiadó ellen szerzői jogok megsértése miatt. A felperes azt állítja, ő birtokolja a John Holiday nevű zenész által előadott, Moonraker című dal jogait.

A cég szerint Beyoncé ennek a számnak a felolvasott bevezetőjét használta fel mintaként az Alien Superstar című dalában, amely a 2022-es Renaissance című albumán jelent meg.

A kereset azt állítja, hogy az énekesnő és csapata egyáltalán nem szerzett licencet a minta felhasználására a megjelenés előtt, viszont hetekkel az album megjelenése után szereztek egyet, de csak John Holiday-től, aki Hirose állítása szerint évtizedekkel korábban átruházta a dalban lévő teljes részesedését.

A felperes állítólag értesítette Beyoncé kiadóját a jogsértésről, de továbbra is értékesítették a lemezt. A Hirose most bírósági végzést kér, hogy megakadályozza az énekesnőt abban, hogy továbbra is pénzt keressen a munkájukból, és meg nem határozott kártérítést is követel.