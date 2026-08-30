Rácsok mögé került a Ki vagy, doki? sztárjának őrült zaklatója

A Billie Piper iránt szexuális érdeklődést mutató megszállott rajongót 12 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert megszegte a Ki vagy, doki? (Doctor Who) színésznőjével szembeni zaklatás elleni védelmi végzést. A 49 éves Philip Jerome négy rendbeli jogsértésben vallotta magát bűnösnek a basingstoke-i bíróság előtt.

Letartóztatták Billie Piper megszállott zaklatóját. Fotó: Cat Morley

Letartóztatták Billie Piper megszállott zaklatóját

A bíróságon elhangzott, hogy a rendőrség december 27-én átvizsgálta a férfi eszközeit, és négy Piperről mentett képet talált a telefonján, valamint azt, hogy az adott hónapban négy különböző napon 11 Piperrel kapcsolatos bejegyzést és képet jelölt meg az X-en. Caroline Bonavia védőügyvéd elmondta, hogy a férfinál a közelmúltban autizmust diagnosztizáltak, és pszichológiai támogatást kért az obszesszív kapcsolatai miatt.

A bíróságot tájékoztatták arról, hogy Jerome-mal szemben 2018-ban távoltartási végzést adtak ki, miután megjelent Piper lakcímén, képeslapokat dobott be az ajtaján, és leveleket küldött neki postán. Ezt követően még ugyanazon év decemberében megszegte a végzést azzal, hogy üzeneteket küldött a Facebookon a nő anyjának és nővérének, amelyben kifejezte azon óhaját, hogy találkozzanak, valamint azzal, hogy megjelent Piper otthonánál, és megjegyzéseket tett a nő partnerválasztására.

A bíróság értesült arról is, hogy a rendőrség a férfi otthonában olyan mappákat talált, amelyek újságkivágásokat, események részleteit és egyéb hozzá köthető ajándéktárgyakat tartalmaztak.

Jerome-ot 2022-ben 12 hónap börtönbüntetésre ítélték a távoltartási végzés megszegése miatt, mert megjelent egy Comic-Con találkozón, ahol ugyanazon a napon kétszer is közös fotót készített Piperrel. A bíróságon elhangzott, hogy a biztonsági szolgálat eltávolította a férfit a rendezvényről, miután a színésznő a második alkalommal felismerte.

A vádlottat egy korábbi, 2012-ig visszanyúló ügyben is elítélték már egy nőismerőse zaklatása miatt, amiért az erdőben aludt a nő lakóhelye előtt.

Billie Piper zaklatója, Philip Jerome. Fotó: Ben Birchall / PA Wire

Anisa Alrubaie ügyész elmondta a bíróságnak, hogy Jerome-ot 2022. július 21-én zaklatás megelőzésére irányuló végzés hatálya alá helyezték Piperrel kapcsolatban. Alrubaie közölte, hogy a rendőrség által a férfi eszközein tavaly december 27-én végzett vizsgálat során talált bejegyzések egyike egy december 7-i hozzászólást is tartalmazott, amelyben Jerome azt írta, hogy egy GQ-gálán készült kép miatt talán beleszeretett a sztárba, majd hozzátette: „Melltartó nélkül is nagyszerű.”