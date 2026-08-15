"Primitív vagy" - Bochkor Gábornak durván nekiestek, áll a bál a műsorvezető miatt

Bochkor Gábor csütörtöki rádióműsorában nagy felháborodást keltett, amikor a hajléktalan emberek támogatását szembeállította az állatvédelemmel. A műsorvezető szerint a kóbor állatok segítése helyett a méltatlan körülmények között élő emberekre kellene fókuszálni, és az állatmenhelyeknek szánt forrásokat is megkérdőjelezte.

Bochkor Gábor szerint amíg van hajléktalan ember, addig nem kellene az állatokon segíteni. - Fotó: Ádám János

A Bochkor című műsorban a hallgatók csütörtökön arról mondhattak véleményt, hogy min változtatnának Magyarországon, ha miniszterelnökök lennének. Többen az állatvédelem fontosságát emelték ki, amire Bochkor Gábor először úgy reagált: „Miért nem az emberekkel foglalkozunk? Ez az állatvédelem annyira szép, csak legyen már másodlagos!”

Később egy hallgató úgy vélte, hogy amíg hajléktalan emberek élnek az utcán, addig az állatmenhelyeknek egyetlen forintot sem kellene adni. Bochkor Gábor egyetértett a felvetéssel, amelyet a stúdióban többen vitattak.

Amíg ember van az utcán, méltatlan körülmények között – én egyetértek vele –, addig felejtsük már el a kóbor kutyákat!

– mondta a műsorvezető.

A műsorban erre azzal érveltek, hogy az állatok szükségletei rendszerint háttérbe szorulnak az emberekéhez képest, ezért különösen fontos kiállni értük. Bochkor Gábor műsorvezetőtársai arra is felhívták a figyelmet, hogy a kutyák kiszolgáltatottak gazdáiknak és más embereknek, kialakult helyzetükről pedig nem tehetnek. Amikor egyikük azt mondta, hogy „van olyan hajléktalan, aki tehet róla, hogy ott van az utcán”, Bochkor Gábor áldozathibáztatást emlegetett.

Az állatvédők felháborodtak

B. E. Belle író nyílt levélben reagált a rádióműsorban elhangzottakra. Szerinte a kijelentések nem szókimondó vagy kemény véleményt tükröznek, hanem primitív gondolkodásról árulkodnak. Az író szerint az állatok nem tudnak segítséget kérni, megvédeni magukat, illetve jelezni, ha bántalmazzák, éheztetik vagy kidobják őket, ezért teljes mértékben az emberek felelősségére vannak utalva.

B. E. Belle úgy véli, a hajléktalanok támogatása és az állatmentés nem egymással versengő területek. Szerinte az együttérzés nem véges erőforrás, amelyből az egyik csoport támogatása kevesebbet hagy a másiknak. Az író kifogásolta, hogy erkölcsi választásként állítják be az emberek és az állatok támogatását, és megkérdőjelezte, milyen alapon szabná meg bárki másoknak, hogy mire fordíthatják adományaikat.

A műsorban elhangzott szavaid nem az állatokról árulnak el sokat. Sokkal inkább arról az emberről, aki képes a nálánál sokkal kiszolgáltatottabb élőlényeket ilyen megvetéssel illetni. Lehet valaki a hajléktalan emberek elkötelezett támogatója anélkül, hogy közben megtagadná az együttérzést más védtelen élőlényektől. Ez nem erkölcsi fölény. Ez egyszerűen primitív szembeállítása két olyan ügynek, amelyeknek egy normális, intelligens társadalomban nem kellene egymást kizárniuk. Attól mert egy gyermek segítségre szorul, még az időseknek is hívunk mentőt.

A Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány szintén élesen bírálta a műsorvezetőt. A közösségi oldalukon azt írták, hogy Bochkor Gábor kijelentése sértő azokra, akik nap mint nap az állatok megmentésén dolgoznak.

Az alapítvány szerint a műsorvezető figyelmen kívül hagyta, hogy az állatok teljes mértékben az emberekre vannak utalva. A szervezet jelezte: számos kutya szenved láncra verve, megfelelő élelem és víz nélkül, elpusztulnak az emberek miatt.

A történtek miatt az alapítvány közölte, hogy nem hallgatja tovább a Retro Rádiót, ugyanakkor meghívta Bochkor Gábort a következő mentőakciójára.