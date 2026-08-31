A Bumeráng triójának visszatérésétől Escobar fiáig: Bochkor Gábor ennyi mérföldkövet elért rádióműsorával

1. 2020. augusztus 31.: megszólalt a Bochkor

Ezen a napon indult el először a Retro Rádióban a Bochkor. Bochkor Gábor és Lovász László hétköznap reggel 6 és 10 óra között vezették a műsort. Bochkor ekkor több mint két év kihagyás után tért vissza a rádiózáshoz, és saját nevét viselő reggeli műsort kapott. Az indulás önmagában is fontos pillanat volt: a hallgatók egy új párost kaptak, miközben Bochkor egy korábbi, rendkívül sikeres rádiós korszak után próbált újra felépíteni egy saját műsort.

Ha csak egyetlen napra is, de 2021. július 9-én újra összált a Bumeráng csapata (Fotó: MW archívum)

2. Kilenc év után újra együtt Bochkor, Boros és Voga

2021. július 9-én egyetlen reggelre visszatért a Bumeráng legendás felállása. Lovász László szabadságon volt, így Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János kilenc év után ismét egy stúdióban ült. A találkozásból hatalmas nosztalgiázás lett. A hallgatók már az adáskezdés előtt a stúdió épülete előtt várták a visszatérő rádiós legendákat. A műsor alatt pedig több száz SMS érkezett. Bochkor később azt mondta, tartottak attól, hogy a közönség úgy reagál majd: „jaj, már megint ezek”, ám végül gyakorlatilag csak pozitív visszajelzéseket kaptak.

3. Megszületett a Bochkor Turné

2021 őszén a műsor kilépett a stúdióból, és elindult első országjáró turnéjára. A rádiósok kapszulastúdióból, közönség előtt jelentkeztek, így azok is találkozhattak Bochkorékkal, akik addig csak a rádióból ismerték őket. A turnéval egy új hagyomány is megszületett: a Bochkor később több alkalommal is útra kelt.

Juan Pablo Escobar 2021 decemberében ült be a Bochkor stúdiójába (Fotó: MW archívum)

4. Pablo Escobar fia Bochkor vendége lett

2021 decemberében egészen különleges vendég ült Bochkor mikrofonja elé: Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar fia. A beszélgetés azonban egy ponton még különösebbé vált, amikor élőben bekapcsolták Jorge Lara Restrepót, annak a kolumbiai igazságügyi miniszternek a fiát, akit Escobar emberei gyilkoltak meg. A két férfi a rádióadásban beszélt egymással, Bochkor pedig a beszélgetést vezette. Az interjú végén Juan Pablo Escobar még Medellínbe is meghívta Bochkort.