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születésnap

A Bumeráng triójának visszatérésétől Escobar fiáig: Bochkor Gábor ennyi mérföldkövet elért rádióműsorával

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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2020. augusztus 31-én indult el a Retro Rádióban a Bochkor című reggeli műsor. Az elmúlt hat évben a stúdióban és azon kívül is akadt néhány olyan pillanat, amelyeket Bochkor Gábor csapatának köszönhetünk. A Bumeráng legendás triójának visszatérésétől Pablo Escobar fián át egészen a hatalmas születésnapi show-ig válogattunk a műsor történetéből.
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születésnapRetró RádióBochkor Gábor

Bochkor Gábor 2020-ban természetesen már régóta ismert rádiós volt, a Bochkor azonban új fejezetet jelentett a pályáján. A műsor indulásakor Lovász László lett a társa, és a páros hamar saját hangot alakított ki. Hat év alatt pedig nemcsak hallgatottságban, hanem országjáró turnékban és nagyszabású eseményekben is megmutatkozott, hogy komoly közönség alakult ki körülöttük.

Bochkor Gábor mellett korábban Lovász László volt a műsorvezető. Egy ideje pedig már Risztov Évával vezeti a műsort.
Bochkor Gábor egy műsorvezetőtársat már „elfogyasztott”. Most Risztov Évával ébreszti reggelente a Retró Rádió hallgatóit (Fotó: Facebook)
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Bochkor Gábor kiakadt: „Alig várom, hogy tíz óra legyen és elhúzzak innen!”

1. 2020. augusztus 31.: megszólalt a Bochkor

Ezen a napon indult el először a Retro Rádióban a Bochkor. Bochkor Gábor és Lovász László hétköznap reggel 6 és 10 óra között vezették a műsort. Bochkor ekkor több mint két év kihagyás után tért vissza a rádiózáshoz, és saját nevét viselő reggeli műsort kapott. Az indulás önmagában is fontos pillanat volt: a hallgatók egy új párost kaptak, miközben Bochkor egy korábbi, rendkívül sikeres rádiós korszak után próbált újra felépíteni egy saját műsort.

Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János ezen a napon vezettek utoljára együtt rádióműsort.
Ha csak egyetlen napra is, de 2021. július 9-én újra összált a Bumeráng csapata (Fotó: MW archívum)

2. Kilenc év után újra együtt Bochkor, Boros és Voga

2021. július 9-én egyetlen reggelre visszatért a Bumeráng legendás felállása. Lovász László szabadságon volt, így Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János kilenc év után ismét egy stúdióban ült. A találkozásból hatalmas nosztalgiázás lett. A hallgatók már az adáskezdés előtt a stúdió épülete előtt várták a visszatérő rádiós legendákat. A műsor alatt pedig több száz SMS érkezett. Bochkor később azt mondta, tartottak attól, hogy a közönség úgy reagál majd: „jaj, már megint ezek”, ám végül gyakorlatilag csak pozitív visszajelzéseket kaptak. 

3. Megszületett a Bochkor Turné

2021 őszén a műsor kilépett a stúdióból, és elindult első országjáró turnéjára. A rádiósok kapszulastúdióból, közönség előtt jelentkeztek, így azok is találkozhattak Bochkorékkal, akik addig csak a rádióból ismerték őket. A turnéval egy új hagyomány is megszületett: a Bochkor később több alkalommal is útra kelt.

Pablo Escobar fia még egy meghívást is intézett Bochkor Gábor felé.
Juan Pablo Escobar 2021 decemberében ült be a Bochkor stúdiójába (Fotó: MW archívum)

4. Pablo Escobar fia Bochkor vendége lett

2021 decemberében egészen különleges vendég ült Bochkor mikrofonja elé: Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar fia. A beszélgetés azonban egy ponton még különösebbé vált, amikor élőben bekapcsolták Jorge Lara Restrepót, annak a kolumbiai igazságügyi miniszternek a fiát, akit Escobar emberei gyilkoltak meg. A két férfi a rádióadásban beszélt egymással, Bochkor pedig a beszélgetést vezette. Az interjú végén Juan Pablo Escobar még Medellínbe is meghívta Bochkort

5. 1 386 000 hallgatónak mondtak köszönetet

2023 májusában már nem egyszerűen egy rádiós műsor országjárásáról volt szó. A Bochkor az „1 386 000 – Köszönjük!” elnevezésű turnéval ünnepelte a hallgatottsági eredményét. Bochkor Gábor, Lovász László, Héjja Anett és Háder György öt városba látogatott el: Debrecenbe, Szegedre, Pécsre, Szombathelyre és Győrbe. A közönség ekkor már nemcsak hallgathatta, hanem személyesen is láthatta a műsort. A turné állomásain helyi zenekarokat is bemutattak, így a rádiózás mellett egyfajta közösségi eseménnyé is vált a Bochkor. 

Bochkor Gábor gigantikus bulival ünnepelte a jeles napot.
Bochkor Gábor meglepetéssorozattal ünnepelte 60. születésnapját (Fotó: Facebook)

6. Bochkor Gábor 60. születésnapjára nagyszabású show született

2024-ben maga a műsorvezető került az ünneplés középpontjába. Bochkor Gábor 60. születésnapjára május 22-én a Budapest Kongresszusi Központban rendezték meg a Bochkor 6X című születésnapi show-t. Az esten többek között Charlie, Rúzsa Magdi, a Republic, a Tankcsapda, a Bikini, a Magna Cum Laude, Curtis, Ganxsta Zolee és az Anna and the Barbies lépett fel, mellettük pedig számos ismert barát és pályatárs köszöntötte a születésnapost. Hat év alatt közben egy korszak is lezárult: Lovász László 2026. január 30-án vezette utoljára a műsort. Februártól új felállásban folytatódott a Bochkor, amelynek jelenlegi társműsorvezetője Risztov Éva.



 

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