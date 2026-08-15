Bódi Csabi a strandolásról: „Nagyon szégyelljük magunkat a nők előtt”

Legtöbben egy picit feszengünk, ha eljön a nyár, beköszönt a rekkenő hőség és megérkezik a strandszezon. Hiszen csak kevesen nem jönnek zavarba, amikor fürdőruhában vagy úszógatyában kell végigvonulniuk a strandon. Ilyenkor el is ábrándozunk azon, hogy milyen jó is lehet annak, aki a saját medencéjében kereshet enyhülést egy forró napon úgy, hogy csak a családtagok láthatják, hogy milyen sikerrel zárult az adott év beach body projektje. A Bódi család tagjai ugyanakkor nehezített pályán mozognak. Legyenek bár otthon, egy magyar, vagy külföldi standon, oda kell figyelniük arra, amit a hagyományaik írnak elő számukra a strandetikett terén. Náluk ugyanis elképzelhetetlen, hogy a nők egy egyszerű bikiniben vagy fürdőruhában mutatkozzanak a pasik előtt, legyenek családtagok vagy idegenek. Ahogy a férfiak sem libbenek soha egy sortban vagy fecskében a női rokonok elé. Bódi Margó és Bódi Csabi a roma hagyományokról meséltek és az is kiderült, hogy az ifjabb Bódi felesége, Gina hogyan segített önmagának és anyósának egy különleges strandviselet megálmodásával.
„Ha a nagyobbik fiam itthon van, már előtte sem mutatkozom fürdőruhában”
„Mi nem veszünk fel sem egyrészes, sem kétrészes fürdőruhát, és nem is járunk a fiúkkal együtt strandra. Mi így nőttünk fel, ezt tanultuk az öregeinktől: megtiszteljük a családunk férfi tagjait azzal, hogy nem mutatkozunk előttük bikiniben, de még egyrészes fürdőruhában sem.”
Ha felvesz az ember egy bikinit, az csak az anyagában különbözik, olyan, mintha bugyingóban lenne.
„Ha nyaralni megyünk, és nincs körülöttünk senki, aki ismer, akkor felveszek fürdőruhát, de csak külföldön. Nem kötelez rá senki, mi egyszerűen így szeretjük” – mondta Bódi Margó, akitől menye vette át a szót, Gina úgy döntött, kezébe veszi a strand kérdést. „Pántos ruhánk sincs, a vállunkat is egy kis fodor takarja. Amikor összekerültem Csabival, sokat beszélgettünk erről. Akkor terveztem magamnak egy olyan ruhát, amiben én is tudok medencézni. Divatos, kényelmes, és jól érzem benne magam.”
Azóta minden évben ugyanazt a fazont varratom le, csak más mintával. Idén a mama is kapott tőlem egyet, hogyha átjön hozzánk, és férfiak is jelen vannak, ő is tudjon velünk fürdeni.
„Ha a nagyobbik fiam itthon van, már előtte sem mutatkozom fürdőruhában. Ha csak a kislányommal vagyok, akkor természetesen én is felveszem a fürdőruhát” – mesélte Gina.
Bódi Csabi: „Olyan érzés lenne, mint másnak az, ha valaki anyaszült meztelenül járna az utcán”
A hagyományok nemcsak a nőkre, hanem a férfiakra is vonatkoznak. Bódi Csabi szerint elképzelhetetlen lenne számukra, hogy a család idősebb nőtagjait fürdőruhában lássák. „Az anyukámmal soha nem szoktunk egymás előtt levetkőzni, ahogy Gina sem az apósával, Bódi Gusztival, mert a roma hagyományok ezt nem engedik meg. Anyukám térdét tizenéves korom óta nem láttam. Mi is hosszabb szárú nadrágban és pólóban vagy atlétában megyünk a vízbe. Nagyon szégyelljük magunkat a nők előtt.”
Elsüllyednék szégyenemben, ha anyukám engem, vagy félmeztelenül vagy fecskében látnám.
„Ez olyan érzés lenne, mint másnak az, ha valaki anyaszült meztelenül járna az utcán. Emiatt nem is járunk együtt nyaralni” – árulta el, pedig aztán az énekesnek nincs oka szégyenkezni, hiszen évtizedek óta ez az első nyár, amikor nincs rajta több tízkilónyi felesleg. „Furcsa is, hogy nem izzadok egész nyáron, nem feszül minden nadrág, póló és ing. Jóban vagyok ezzel az énemmel, testileg és lelkileg is. Kellett hozzá a Jóisten gondviselése, mert az utolsó pillanatban kaptam észbe, mielőtt nagyobb baj lehetett volna a szívemmel a 25 kiló plusz miatt. De Gina is kellett hozzá, ugyanis hazahozott egy súlyszabályzó módszert, ami nagyban megkönnyítette az utamat. Ezt az egészet könnyű volt beiktatni a mindennapokba, mert csak meg kell inni egy italt, ami egészen eltelít és be kell kapkodni a kis pirulákat. Van benne egy apró görög növény, amit csak étvágyféknek hívok. Tele van nyálkás rostokkal, ami víz hatására telítettségérzetet okoz. Már tudom, hogy a vércukorszint beállításában és így a korábbi falásrohamok megszüntetésében is segítségemre lehet. Úgy pedig könnyebb volt a fogyás, hogy nem vezetett minden gondolatom a hűtőhöz. De ott van az ájurvéda által ezer éve használt zsírtörő szőlő, amiről azt is mondják, hogy képes megakadályozni a zsírok negyedének felszívódását.”
A fogyásomhoz kellett ez a plusz támogatás és egy kis tudatosság, de szerencsére azért sanyargatni nem kellett magam
– magyarázta Csabi.
Az énekes felesége pedig elárulta, tudnak-e idén egy kis időt szakítani egy családi nyaralásra. „Találtunk egy pici időt, amikor nem vállal fellépést Csabi. Először kettesben utazunk Dubajba, hogy megünnepeljük Csabi születésnapját, utána pedig a gyerekekkel Törökországba megyünk. A gyerekekkel nem lehet egész nap csak a medence mellett lenni, velük programozni is kell, úgyhogy már nagyon várjuk a közös feltöltődést” – mesélte Gina.