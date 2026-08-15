Bódi Csabi a strandolásról: „Nagyon szégyelljük magunkat a nők előtt”

Legtöbben egy picit feszengünk, ha eljön a nyár, beköszönt a rekkenő hőség és megérkezik a strandszezon. Hiszen csak kevesen nem jönnek zavarba, amikor fürdőruhában vagy úszógatyában kell végigvonulniuk a strandon. Ilyenkor el is ábrándozunk azon, hogy milyen jó is lehet annak, aki a saját medencéjében kereshet enyhülést egy forró napon úgy, hogy csak a családtagok láthatják, hogy milyen sikerrel zárult az adott év beach body projektje. A Bódi család tagjai ugyanakkor nehezített pályán mozognak. Legyenek bár otthon, egy magyar, vagy külföldi standon, oda kell figyelniük arra, amit a hagyományaik írnak elő számukra a strandetikett terén. Náluk ugyanis elképzelhetetlen, hogy a nők egy egyszerű bikiniben vagy fürdőruhában mutatkozzanak a pasik előtt, legyenek családtagok vagy idegenek. Ahogy a férfiak sem libbenek soha egy sortban vagy fecskében a női rokonok elé. Bódi Margó és Bódi Csabi a roma hagyományokról meséltek és az is kiderült, hogy az ifjabb Bódi felesége, Gina hogyan segített önmagának és anyósának egy különleges strandviselet megálmodásával.

Bódi Csabi és családja is imádják a strandolást, de ők egy picit másképp teszik, mint az átlag családok (Fotó: Andras Lung Photography)

„Ha a nagyobbik fiam itthon van, már előtte sem mutatkozom fürdőruhában”

„Mi nem veszünk fel sem egyrészes, sem kétrészes fürdőruhát, és nem is járunk a fiúkkal együtt strandra. Mi így nőttünk fel, ezt tanultuk az öregeinktől: megtiszteljük a családunk férfi tagjait azzal, hogy nem mutatkozunk előttük bikiniben, de még egyrészes fürdőruhában sem.”

Ha felvesz az ember egy bikinit, az csak az anyagában különbözik, olyan, mintha bugyingóban lenne.

„Ha nyaralni megyünk, és nincs körülöttünk senki, aki ismer, akkor felveszek fürdőruhát, de csak külföldön. Nem kötelez rá senki, mi egyszerűen így szeretjük” – mondta Bódi Margó, akitől menye vette át a szót, Gina úgy döntött, kezébe veszi a strand kérdést. „Pántos ruhánk sincs, a vállunkat is egy kis fodor takarja. Amikor összekerültem Csabival, sokat beszélgettünk erről. Akkor terveztem magamnak egy olyan ruhát, amiben én is tudok medencézni. Divatos, kényelmes, és jól érzem benne magam.”